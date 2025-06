Musterhaus.net GmbH

Zum siebten Mal in Folge: FUNKE-Tochter Musterhaus.net zu Deutschlands bestem Hausbauportal gewählt

Lüneburg / Berlin / Essen (ots)

Auszeichnung vom Deutschen Institut für Service-Qualität (DISQ) und dem Nachrichtensender n-tv vergeben

Fortsetzung der Erfolgsserie: Musterhaus.net ist erneut zu Deutschlands bestem Hausportal gewählt worden - zum siebten Mal in Folge. Die FUNKE-Tochter setzte sich damit gegen sieben Mitbewerber durch.

"Die Auszeichnung ist uns Ehre und Ansporn zugleich: Dass wir in diesem Jahr erneut ausgezeichnet worden sind, zeigt eindrucksvoll, dass wir jeden Tag daran arbeiten, unsere Angebote für die Kundinnen und Kunden immer weiterzuentwickeln", sagt Musterhaus.net-Geschäftsführer Michael Pilzek.

"Unser Team vereint die Expertise aus allen Bereichen - hier arbeiten Bauprofis Hand in Hand mit Marketing- & Produkt-Expert*innen, 'techies', Vertriebs-Profis und Service-Expert*innen. Das ist in dieser Form einzigartig in der Branche. Ich bin sicher, dass es genau dieses Konzept ist, das uns auch in diesem Jahr wieder an die Spitze des Votings gebracht hat. Musterhaus.net ist und bleibt die erste Adresse für alle Bauinteressierten in Deutschland."

In der diesjährigen Runde des Votings zu "Deutschlands besten Online-Portalen" wurden rund 600 Angebote aus den verschiedensten Bereichen einbezogen. Grundlage für die Platzierungen ist eine bevölkerungsrepräsentativ angelegte Verbraucher*innenbefragung. Abgefragt wurden unter anderem die Kund*innenzufriedenheit in Bereichen wie Qualität und Vielfalt der Dienstleistung, Reaktionen auf Kund*innenanfragen und natürlich die Usability der Angebote selbst. Vergeben wird die Auszeichnung vom Deutschen Institut für Service-Qualität (DISQ) und dem Nachrichtensender n-tv.

Über Musterhaus.net:

Musterhaus.net aus Lüneburg ist mit mehr als 4,5 Millionen Besucher*innen im Jahr das größte Hausbauportal Deutschlands und seit Januar 2022 eine Tochter von FUNKE Digital. Bauinteressierte finden hier bis zu 2.500 Häuser von 350 Hausanbieter*innen zum Vergleichen sowie viele Produkte rund ums Haus, wie Küchen, Wärmepumpen, PV-Anlagen oder eine Baufinanzierung. Mehr als 220 000 Bauverträge wurden durch Musterhaus.net seit 2006 vermittelt. Seit 2024 gehört mit gruenes.haus ein Spezialvermittler für energetisches Bauen zu Musterhaus.net.

Original-Content von: Musterhaus.net GmbH, übermittelt durch news aktuell