Welches ist das schönste Haus des Landes?

Das Hausbauportal Musterhaus.net und TV-Promi John Kosmalla suchen endlich wieder die Traumhäuser der Deutschen - beim Musterhauspreis 2024

Lüneburg

Alle, die sich für schöne Häuser interessieren, aufgepasst: "Deutschlands bestes Hausbauportal" (laut Studie von ntv und DISQ) und der bekannte TV-Bauexperte John Kosmalla suchen nach drei Jahren Pause wieder die beliebtesten Häuser des Landes. Beim Deutschen Musterhauspreis 2024 stehen Häuser zahlreicher renommierter Baufirmen zur Abstimmung in vier Kategorien.

Haushersteller schicken 30 Häuser ins Rennen

Die Immobilienexperten von Musterhaus.net haben zusammen mit TV-Architekt John Kosmalla, bekannt unter anderem aus der Sendung "Zuhause im Glück", 30 Muster- und Kundenhäuser von Hausanbietern nominiert, die ab dem 1. August bis Ende September 2024 per Online-Voting zur Abstimmung stehen. In den bewährten Kategorien Einfamilienhaus, Premiumhaus und Newcomer präsentieren die Hausbaufirmen ihre Top-Ausstellungsstücke. "Das Spannende daran: Fast alle Häuser aus diesen drei Kategorien können nicht nur bei Deutschlands größtem Hausbauportal, sondern als Ausstellungs- oder Kundenhäuser auch ganz real besichtigt werden", so John Kosmalla.

Erstmals auch Privathäuser zur Wahl

Ganz neu beim Award dabei ist in diesem Jahr die Kategorie "Privathäuser", sehr zur Freude des prominenten Werbegesichts von Musterhaus.net: "Mit der Teilnahme der privaten Hausbesitzer ist der Wettbewerb noch einmal deutlich breiter aufgestellt und attraktiver geworden. Hier gibt es ja auch sehr kreative Entwürfe und ich bin schon jetzt sehr gespannt, wer sich durchsetzen wird!" Zehn Privathäuser stehen zur Wahl um den Titel des schönsten Hauses Deutschlands: vom klassischen Einfamilienhaus mit Satteldach über eine Stadtvilla bis hin zu diversen Kubushäusern ist einiges mit von der Partie.

Alle, die sich für Hausbau, Architektur und schicke Häuser interessieren, sind herzlich eingeladen, ab sofort beim Online-Voting zum Deutschen Musterhauspreis 2024 mitzumachen und attraktive Preise zu gewinnen. Verlost werden ein iPad und iPhone, ein Thermomix oder ein QLED-TV mit 65 Zoll - und noch einige Preise mehr.

Gewinner bekommen Besuch von John Kosmalla

Der Markenbotschafter des Musterhauspreises freut sich auf eine spannende Abstimmung: "Wir haben zahlreiche Top-Hausbauunternehmen für eine Teilnahme gewinnen können und viele Häuser sind absolute Hingucker. Es ist fast alles dabei, ob nun eher klein und minimalistisch, wie ich persönlich es bevorzuge, oder das repräsentative Luxushaus: Wählen Sie jetzt Ihren Favoriten, Ihre Stimme zählt!" John Kosmalla wird die vier erstplatzierten Häuser persönlich auszeichnen und dabei Preis sowie Urkunde bei einem Besuch überreichen. Die Gewinnerhäuser werden im Oktober bekanntgegeben.

Einer der beliebtesten Haus-Awards Deutschlands

Der Deutsche Musterhauspreis ist einer der größten Haus-Awards mit Publikumsabstimmung in Deutschland - und eine gern genutzte Entscheidungshilfe für angehende Baufamilien. Bereits von 2017 bis 2020 haben die Musterhaus.net-Nutzer die schönsten Häuser gewählt, zuletzt (2020) wurden knapp 140.000 Stimmen abgegeben. Nach einer vor allem coronabedingten Pause wurde der beliebte Wettbewerb nun wieder reaktiviert.

Bei der aktuellen Wettbewerbsrunde stehen unter anderem Häuser bekannter und marktführender Hausbaufirmen wie Haas Fertigbau, Danhaus, LeonWood, Schwabenhaus, Kampa, Rensch-Haus, Bien-Zenker, WeberHaus, Fertighaus Weiss, Sonnleitner, Viebrockhaus, Living Haus, HSE Massivhaus und Hartl Haus zur Wahl.

Die komplette Übersicht und die Abstimmung finden alle Bauinteressierten unter: https://www.musterhaus.net/musterhauspreis-2024

Über Musterhaus.net

Musterhaus.net aus Lüneburg ist mit mehr als 4 Mio. Besuchern im Jahr das größte Hausbauportal Deutschlands und seit Januar 2022 ein Tochterunternehmen der FUNKE Mediengruppe. Bauinteressierte finden hier bis zu 2.500 Häuser von 350 Hausanbietern sowie viele weitere Produkte rund um Haus und Wohnen wie Küchen oder PV-Anlagen. Mit der Übernahme des führenden Energie-Portals gruenes.haus im Frühjahr 2024 hat Musterhaus.net seine Präsenz im Wachstumsmarkt für nachhaltiges Bauen und Sanieren massiv ausgeweitet. In einer umfangreichen Verbraucherstudie von ntv und DISQ wurde Musterhaus.net seit 2019 sechsmal in Folge zum "besten Hausbauportal" Deutschlands gewählt.

