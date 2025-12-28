ARD Das Erste

100 Folgen und erfolgreich wie nie! /"WaPo Bodensee" feiert Jubiläum mit einer Doppelfolge am 30. Dezember und erzielt höchsten Marktanteil ihrer Geschichte

Ein außergewöhnliches Jubiläum für die "WaPo Bodensee": Zum 100. Mal heißt es "Leinen los" für Nele (Floriane Daniel), Paul (Tim Wilde), Julia (Wendy Güntensperger) und Jakob (Max König). Das Ermittler-Quartett steht vor einem ganz besonderen Fall - und gleich zwei Folgen sorgen zum Jahresausklang für Hochspannung. Mit "Die Prinzessin kehrt zurück" (Episode 99) und "Das Schmuddelkind" (Episode 100) zeigt die ARD am 30. Dezember 2025 um 18:00 und 18:50 Uhr eine Doppelfolge im Ersten und der ARD Mediathek. Seit fast neun Jahren ist "WaPo Bodensee" ein fester Bestandteil der deutschen TV-Landschaft - mit wachsendem Erfolg. Die aktuellen Folgen der siebten Staffel erzielten mit durchschnittlich 14,5 Prozent Marktanteil einen Höchstwert. Sven Sund, CEO und Produzent Saxonia Media, würdigt die Leistung des gesamten Teams: "Diese Erfolgsgeschichte zeigt, was aus langfristiger kreativer Entwicklungsarbeit entstehen kann. Über fast 100 Folgen hinweg ist es gelungen, die Marktanteile kontinuierlich auszubauen, und gleichzeitig wurde der Grundstein für ein WaPo-Serienuniversum gelegt. Für uns ist das Format ein zentrales Herzstück unserer Arbeit - und ein Beleg für nachhaltige Qualität, ein starkes Team und verlässliche Partnerschaften. Dafür möchte ich allen herzlich danken." Auch Barbara Biermann, Executive Producerin der Serie (SWR), blickt stolz auf die Erfolgsgeschichte zurück: "100 und so erfolgreich wie nie! Ungewöhnliche Krimi-Geschichten, ein starkes Ermittlerteam und eine einzigartige Kulisse am Bodensee zeichnen unsere Serie aus. Als im Januar 2017 die erste Folge 'WaPo Bodensee' auf Sendung ging, konnte keiner ahnen, dass sie Auftakt für eine ganze Reihe von erfolgreichen ARD-Krimiserien rund um die Wasserschutzpolizei sein würde. Mittlerweile ermitteln am Dienstagabend vier Teams auf unterschiedlichen Gewässern in ganz Deutschland." Simon Riedl, Redakteur der Serie (SWR): "100 Folgen WaPo Bodensee - das ist auch ein Startschuss für viele neue Geschichten, die noch erzählt werden wollen. Wir freuen uns darauf, unser Publikum mit vielen weiteren spannenden Krimifällen und emotionalen Geschichten vom Bodensee zu begeistern. Ein großes Dankeschön an das großartige Team und alle, die diesen Weg mit uns gehen!" Für Nachschub ist gesorgt: Staffel acht von "WaPo Bodensee" schließt sich ab 13. Januar 2026 nahtlos an die siebte an und wartet mit hochkarätigen Gaststars wie Marion Mitterhammer, Walter Kreye, Antje Schmidt und Nadja Bobyleva auf.

"WaPo Bodensee" ist eine Produktion der Saxonia Media Filmproduktionsgesellschaft mbH im Auftrag der ARD-Werbung und der ARD für Das Erste. Executive Producerin ist Barbara Biermann (SWR), die Redaktion liegt bei Simon Riedl (SWR).

Ein Pressedossier mit Zahlen und Fakten sowie Statements aller Beteiligten zu hundert Folgen "WaPo Bodensee" finden akkreditierte Journalist:innen unter: https://presse.daserste.de

