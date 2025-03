Radio Bremen

Heidi Reichinnek zu Gast bei 3nach9 am 21. März

Bremen (ots)

Sie wird zwar nicht mitregieren, ist aber dennoch eine der großen Gewinnerinnen der Bundestagswahl: Heidi Reichinnek. Die Politikerin ist seit Februar dieses Jahres kommissarische Vorsitzende der Fraktion Die Linke im Bundestag und bildete zusammen mit Jan van Aken das Spitzenkandidaten-Duo bei der Bundestagswahl 2025. Mit dem Endergebnis von 8,8 Prozent war vor einigen Monaten nicht zu rechnen. Lag es an ihrer Bundestagsrede, die vielfach als "Brandmauer-Rede" rezipiert wurde und in den sozialen Medien Millionen an Aufrufen erreichte? Oder an ihren Social Media- und TikTok-Beiträgen mit denen die 36-Jährige insbesondere bei der jungen Generation punkten konnte? 3nach9 möchte die Frau, die seit knapp zehn Jahren Parteimitglied ist und lange in der Jugendhilfe gearbeitet hat, näher kennenlernen. Da Heidi Reichinnek als Schnellsprecherin bekannt ist, wird mit Sicherheit auch geklärt, was Rosa Luxemburg zu ihrem politischen Vorbild macht, dass diese sogar auf ihrer Haut verewigt wurde.

Außerdem begrüßen Judith Rakers und Giovanni di Lorenzo folgende weitere Gäste: die Sängerin Marianne Rosenberg, den Schauspieler Florian Lukas gemeinsam mit Gert Rosenthal, dem Sohn von Hans Rosenthal, den Gastronomen Vincent Moissonnier, die Journalistin Madeleine Hofmann, sowie den Herzchirurgen Prof. Rüdiger Lange.

