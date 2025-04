NORMA

Tag des dualen Studiums der DHBW Mosbach: Zahlreiche Talente für eine Ausbildung bei NORMA begeistert

Discounter-Messestand besonders gefragt

Nürnberg

Der Tag des dualen Studiums der Dualen Hochschule Baden-Württemberg (DHBW) am Standort in Mosbach nahe Heilbronn ist ein fester Termin im NORMA-Kalender. Ende März war es bei bestem Wetter wieder so weit: Zahlreiche Kolleginnen und Kollegen des Nürnberger Lebensmittel-Händlers konnten die jungen Talente für eine Ausbildung bei ihrem Discounter begeistern. Besonders gut kam dabei an, dass frühere "Dualis", die mittlerweile ein fester Bestandteil des NORMA-Teams sind, von ihrer Anfangszeit berichteten. So konnten sich die potenziellen Nachwuchskräfte zum einen bei den Young Professionals Tipps aus erster Hand zum Berufsstart holen und zum anderen von den NORMA-Ansprechpartnern Informationen für spätere Karrieremöglichkeiten erhalten.

Der Messestand beim Tag des dualen Studiums zeigte vor allem eines: Das Interesse an einem Job in der Lebensmitteleinzelhandelsbranche ist groß. Künftige Studierende wünschen sich in erster Linie eine Kombination aus theoretisch erlerntem Wissen in der Dualen Hochschule und der direkten praxisnahen Anwendung im Ausbildungsbetrieb. Darüber hinaus ist eine qualifizierte Hochschulausbildung mit guten Aufstiegschancen im Unternehmen von großer Bedeutung. Genau dafür steht NORMA und konnte dies bei der Hochschulmesse anhand zahlreicher Beispiele auch sehr gut erlebbar machen - weshalb der Stand eine beliebte Anlaufstelle für viele Besucherinnen und Besucher war.

Enger Austausch mit Studierenden und Studiengangsleitungen

Neben den Studierenden kamen auch viele Professorinnen und Professoren sowie die Studiengangsleitungen an den NORMA-Stand und tauschten sich mit den Bereichsleitern für Aus- und Fortbildung aus. So wurden an dem Tag nicht nur junge Menschen für NORMA begeistert, sondern auch die bereits starken persönlichen Verbindungen der Hochschule zum Unternehmen ein weiteres Mal intensiviert. Um die Bedeutung derartiger Messen zu unterstreichen, übergab NORMA im Rahmen der Veranstaltung einen Spendenscheck in Höhe von 5.000 Euro. Der Betrag soll dabei helfen, weitere zahlreiche junge Talente an der dualen Hochschule der DHBW Mosbach zu fördern und optimal auszubilden. Denn: Am Ende profitieren alle davon. NORMA findet starke Nachwuchskräfte, die jungen Studierenden finden einen verlässlichen und leistungsstarken Praxispartner und die Lehrenden können sich mit dem Unternehmen über den Status quo und die Entwicklungspotenziale des dualen Studienangebots austauschen.

Die Ausbildung von NORMA-Nachwuchskräften hat besonders hohe Bedeutung

NORMA investiert in die Ausbildung eigener Jungtalente und hat dazu auch in den vergangenen Jahren die Zusammenarbeit mit der DHBW in Mosbach immer weiter ausgebaut. Die gemeinsame Ausbildung der Jungtalente im Bereich BWL-Handel ist darauf ausgelegt, die Stärken zu fördern und für den Einsatz im Lebensmitteleinzelhandel zu optimieren. Gerade dafür interessierten sich viele der Besucherinnen und Besucher, die dem NORMA-Team am Tag des dualen Studiums mit großer Offenheit begegneten. Die meist gestellten Fragen bezogen sich auf die konkreten Lerninhalte, den Ablauf des dualen Studiums, die Übernahmechancen im Unternehmen und die Ausbildungsvergütung - welche bei NORMA überdurchschnittlich hoch ausfällt:

1./ 2. Semester: 1.700 EUR, 3./ 4. Semester: 1.800 EUR, 5./ 6. Semester: 2.000 EUR.

Sicher in die Zukunft

Als eines der erfolgreichsten deutschen Handelsunternehmen im Lebensmittel-Discount-Bereich bietet NORMA nicht nur vielfältige Ausbildungsberufe, sondern auch attraktive Studiengänge mit Perspektive. So können junge Nachwuchskräfte bei NORMA ein dreijähriges duales Bachelorstudium im Studiengang Betriebswirtschaft-Handel mit den Vertiefungsrichtungen Vertrieb und Logistik, Controlling, Marketing oder Internationaler Handel absolvieren. Weiterhin steht den Studierenden das Studienangebot Betriebswirtschaft-Digital Commerce Management, Betriebswirtschaft-Digital Business Management sowie seit neuestem auch Wirtschaftsinformatik-Handel zur Verfügung.

Während der Ausbildung wechseln sich dabei theoretische Studienzeiten und praktische Ausbildungseinheiten ab. Dank interner Förderung und flacher Hierarchien haben die Jugendlichen bei NORMA schnell die Möglichkeit, die Karriereleiter hinaufzuklettern. Hierbei ist zu betonen, dass mehr als 1.800 junge Menschen derzeit ihre Ausbildung bzw. ihr Studium bei NORMA absolvieren.

