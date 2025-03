NORMA

NORMA: Leckere Backwaren von GOLDBLUME ab sofort noch günstiger

Aller guten Dinge sind drei Mitte März 2025!

Zwei Preissenkungen in einer Woche sind gut - drei sind besser! NORMA bleibt dem gesetzten Kurs treu und reduziert erneut die Preise. Nach den jüngsten Vergünstigungen auf Sahne, Quark und Kondensmilch folgen nun beliebte Backwaren der Marke GOLDBLUME. Ab sofort gibt es knusprige Baguettes, fluffige Croissants und fruchtige Apfeldreiecke zu noch günstigeren Preisen. Damit sorgt der Lebensmittel-Discounter für mehr Genuss am Frühstückstisch und hilft seinen Kundinnen und Kunden, bares Geld zu sparen. Ob zum Frühstück, als Snack zwischendurch oder als süße Leckerei zum Kaffee: Die reduzierten Backwaren stehen für besten Geschmack und sind in gewohnter Frische bei NORMA erhältlich. Die aktuellen Preissenkungen bei NORMA im Überblick (regionale Preissenkungen je nach Verfügbarkeit): GOLDBLUME Chia-Weltmeister-Brötchen 80 g Bislang: 0,45 EUR Jetzt: 0,39 EUR GOLDBLUME Blätterteig-Apfeldreieck 110 g Bislang: 0,75 EUR Jetzt: 0,69 EUR GOLDBLUME Frz. Butter-Croissant 70 g Bislang: 0,55 EUR Jetzt: 0,49 EUR GOLDBLUME Steinofen-Baguette 250 g Bislang: 0,69 EUR Jetzt: 0,65 EUR Über NORMA: Der expansive Discounter NORMA mit Hauptsitz in Nürnberg ist in Deutschland, Österreich, Frankreich und Tschechien mit bereits mehr als 1.450 Filialen am Markt.

