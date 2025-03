NORMA

NORMA senkt Mitte März die Preise für Sahne, Schmand und Quark

Nach der großen Butterpreissenkung werden nun weitere Molkereiprodukte um bis zu 12 Prozent im Preis reduziert

Nürnberg (ots)

Ob cremiger Dip mit Schmand, luftige Sahnetorte, ein herzhaftes Quarkdessert oder knusprige Bratkartoffeln mit Butterschmalz: Wer gerne kocht und backt, kann sich freuen. Denn NORMA reduziert erneut die Preise und macht beliebte Zutaten für die Küche jetzt noch erschwinglicher! Ab sofort sind unter anderem der LANDFEIN Schmand, die LANDFEIN Frische Schlagsahne sowie verschiedene Speisequark-Produkte von LANDFEIN und BIO SONNE zu reduzierten Preisen erhältlich - das bedeutet mehr Genuss für weniger Geld. Mit Preisnachlässen von bis zu 12 Prozent sorgt NORMA dafür, dass wichtige Küchenzutaten jetzt noch preisgünstiger sind. Damit setzt der Lebensmittel-Discounter den Preisrückgang der vergangenen Wochen konsequent fort und gibt gesunkene Einkaufspreise direkt an die Kundinnen und Kunden weiter - für mehr Ersparnis beim täglichen Einkauf. Die aktuellen Preissenkungen bei NORMA im Überblick (regionale Preissenkungen je nach Verfügbarkeit): LANDFEIN Schmand 200 g Bislang: 0,99 EUR Jetzt: 0,89 EUR LANDFEIN Frische Schlagsahne 200 g Bislang: 1,09 EUR Jetzt: 0,99 EUR LANDFEIN Saure Sahne 200 g Bislang: 0,79 EUR Jetzt: 0,69 EUR LANDFEIN Haltbare Schlagsahne 200 g Bislang: 1,09 EUR Jetzt: 0,99 EUR LANDFEIN Crème Fraîche 200 g Bislang: 1,09 EUR Jetzt: 0,99 EUR LANDFEIN Speisequark 20 % Fett 250 g Bislang: 0,99 EUR Jetzt: 0,89 EUR LANDFEIN Speisequark 40 % Fett 250 g Bislang: 1,09 EUR Jetzt: 0,99 EUR LANDFEIN Speisequark Magerstufe 500 g Bislang: 1,49 EUR Jetzt: 1,39 EUR BIO SONNE Frische Bio Schlagsahne 200 g Bislang: 1,29 EUR Jetzt: 1,19 EUR BIO SONNE Bayerischer Bio-Quark Magerstufe 250 g Bislang: 1,15 EUR Jetzt: 1,09 EUR FRISAN Butterschmalz 500 g Bislang: 7,69 EUR Jetzt: 7,49 EUR Über NORMA: Der expansive Discounter NORMA mit Hauptsitz in Nürnberg ist in Deutschland, Österreich, Frankreich und Tschechien mit bereits mehr als 1.450 Filialen am Markt.

