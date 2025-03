NORMA

NORMA Bio-Saft Karotte der Eigenmarke BIO SONNE erhält beim ÖKO-TEST die Note "sehr gut"

Starke Bewertung im Getränke-Sortiment

Nürnberg (ots)

NORMA setzt auf Qualität - und das zahlt sich aus. Der Bio-Saft Karotte der Eigenmarke BIO SONNE wurde im aktuellen ÖKO-TEST mit der Spitzenbewertung "sehr gut" ausgezeichnet. Damit gehört er zu den wenigen der insgesamt 23 getesteten Säfte, die die Expertinnen und Experten vollends überzeugen konnten. Mit gerade einmal 85 Cent pro 500 Milliliter zählt er sogar zu den günstigsten im Ranking. Der Nürnberger Lebensmittel-Händler zeigt damit erneut, dass sich faire Preise und Top-Qualitätsmerkmale wunderbar ergänzen.

Die Testerinnen und Tester legten neben der Verpackung und dem Zuckergehalt auch ein besonderes Augenmerk auf die Nitratgehalte der Säfte. In allen Kategorien konnte das NORMA-Produkt überzeugen: Der nachhaltige Getränkekarton war also nur einer der Pluspunkte. Ebenso hat der BIO SONNE Karottensaft hinsichtlich Pestiziden, Chlorat, Schwermetallen und Mikrobiologie die strengen Kriterien von Öko-Test erfüllt. Da am Ende des Tests auch beim Nitratgehalt eine Top-Bewertung stand, legten sich die Expertinnen und Experten von ÖKO-TEST unter dem Strich auf "sehr gut" fest.

Das NORMA-Sortiment wird regelmäßig von unabhängigen Testerinnen und Testern genau untersucht und schneidet dabei meist "gut" oder "sehr gut" ab. Damit tritt der Lebensmittel-Händler den Beweis an, dass Discount und Qualität zusammengehören.

Über NORMA:

Der expansive Discounter NORMA mit Hauptsitz in Nürnberg ist in Deutschland, Österreich, Frankreich und Tschechien mit bereits mehr als 1.450 Filialen am Markt.

