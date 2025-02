NORMA

Zweite Rezertifizierung in Folge: BIO SONNE trägt auch in den kommenden zwei Jahren offiziell das Siegel von GREEN BRANDS

Übergabe der renommierten Siegel auf der BIOFACH 2025

Erneute Auszeichnung für die NORMA-Eigenmarke BIO SONNE! Im Rahmen der diesjährigen BIOFACH, der Weltleitmesse für Bio-Lebensmittel, hat GREEN BRANDS das Bio-Angebot von NORMA ein weiteres Mal zertifiziert. Damit zählt BIO SONNE auch in diesem und dem nächsten Jahr zu den Bio-Marken mit dem renommierten Siegel - und das sowohl in Deutschland als auch in Österreich.

Nach der ersten Auszeichnung durch die GREEN BRANDS Organisation für die Jahre 2020 bis 2022 gelang es BIO SONNE auch 2022 bis 2024 rezertifiziert zu werden. Mit der aktuellen Auszeichnung schafft NORMA es nun erneut, dass ihr hochwertiges Bio-Angebot mit dem Siegel versehen wird und beweist einmal mehr ihr Engagement für ein nachhaltig geprüftes, umweltbewusstes Sortiment. Damit bleibt die Bio-Eigenmarke des Discounters bis mindestens 2026 im Kreise der hochwertigen und von unabhängigen Expertinnen und Experten untersuchten Produkte auf dem Markt.

Weitere Top-Auszeichnungen für das NORMA-Bio-Sortiment

Neben den GREEN BRANDS-Siegeln wurde der Nürnberger Lebensmittel-Händler NORMA bei der Messe auch mit weiteren 212 Medaillen der Deutschen Landwirtschafts-Gesellschaft (DLG) ausgezeichnet. Im Fokus stand auch hier die gute Qualität von BIO SONNE, die die Expertinnen und Experten überzeugte. Damit wurde NORMA zum 16. Mal in Folge Bio-Gesamtsieger und kann sich stolz den besten Bio-Händler Deutschlands nennen.

Über NORMA:

Der expansive Discounter NORMA mit Hauptsitz in Nürnberg ist in Deutschland, Österreich, Frankreich und Tschechien mit bereits mehr als 1.450 Filialen am Markt.

