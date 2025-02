NORMA

Zum 16. Mal in Folge Gesamtsieger: NORMA gewinnt 212 DLG-Medaillen auf der BIOFACH 2025

Mit BIO SONNE einfach Spitze im Bio-Discount

Nürnberg (ots)

Das ist Bio-Exzellenz! NORMA setzt auch in diesem Jahr auf der BIOFACH, der Weltleitmesse für Bio-Lebensmittel, ein starkes Zeichen für Qualität und Nachhaltigkeit. Mit insgesamt 212 Medaillen der Deutschen Landwirtschafts-Gesellschaft (DLG) wurde der Nürnberger Lebensmittel-Händler erneut als bester Bio-Händler Deutschlands ausgezeichnet - und das nun zum 16. Mal in Folge! Während Messe, die vom 11. bis 15. Februar 2025 in Nürnberg stattfand, strahlten die Produkte der Eigenmarke BIO SONNE mit 187 Gold-, 22 Silber- und drei Bronzemedaillen besonders hell.

NORMA treibt Nachhaltigkeit konsequent voran

Nachhaltigkeit ist seit Langem ein fester Bestandteil der Unternehmensstrategie von NORMA. Das zeigt sich nicht nur in der Optimierung der Energieeffizienz an den Standorten, sondern auch in der gezielten Förderung regionaler Lieferketten und dem kontinuierlichen Ausbau des Bio-Anteils im Sortiment. Die Eigenmarke BIO SONNE, die 2006 eingeführt wurde, spielt dabei eine wichtige Rolle. Sie trägt maßgeblich dazu bei, Bio-Produkte auch im Discount-Bereich einem breiten Publikum zugänglich zu machen.

Im Rahmen der BIOFACH 2025 hatte NORMA erneut die Möglichkeit, die geleistete Arbeit, die Erfolge und die dahinterliegende Bio-Strategie einem internationalen Fachpublikum zu präsentieren. Über 3.200 Aussteller und 51.000 Besucherinnen und Besucher tauschten sich in Nürnberg über Trends und Herausforderungen der Bio-Branche aus. Am 13. Februar 2025 nahmen daher auch sowohl Vorstand und Geschäftsleitung sowie Vertreterinnen und Vertreter der Einkaufsleitung und des Einkaufs von NORMA an der feierlichen Preisverleihung teil. "Auch nach 16 Jahren als Gesamtsieger bleibt jede neue Auszeichnung etwas Besonderes für uns. Die 212 DLG-Medaillen sind eine wertvolle Bestätigung unserer Arbeit und unseres Engagements für Nachhaltigkeit", hieß es von der Unternehmensleitung.

Mit den Erfolgen der BIOFACH 2025 sieht sich NORMA in ihrer Strategie bestärkt, bleibt jedoch weiterhin auf Weiterentwicklung bedacht: Die ebenfalls auf der BIOFACH überreichte erneute GREEN BRAND-Zertifizierung für BIO SONNE gab dabei zusätzlichen Rückenwind. Jetzt kann sich die Bio-Eigenmarke von NORMA auch bis Ende 2026 in Deutschland und Österreich über das besonders renommierte Siegel freuen und es stolz auf den Produkten tragen.

Über NORMA:

Der expansive Discounter NORMA mit Hauptsitz in Nürnberg ist in Deutschland, Österreich, Frankreich und Tschechien mit bereits mehr als 1.450 Filialen am Markt.

Original-Content von: NORMA, übermittelt durch news aktuell