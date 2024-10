Grant Thornton AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Grant Thornton verstärkt sich im Bereich Audit & Assurance mit Private Equity-Experten Felix Mantke



Neuer Equity Partner mit langjähriger Beratungs- und Industrieexpertise

Weiterer Aus- und Aufbau der Service Line Private Equity im Bereich Audit & Assurance

Zum Start des neuen Geschäftsjahres verstärkt die Prüfungs- und Beratungsgesellschaft Grant Thornton in Deutschland ihren Geschäftsbereich Audit & Assurance und holt Felix Mantke als neuen Equity Partner an Bord. Er wird die Service Line Private Equity im Bereich Audit & Assurance ausbauen und in diesem Rahmen auch das bereichsübergreifende Produktportfolio erweitern.

Felix Mantke verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung im Bereich der Wirtschaftsprüfung und der prüfungsnahen Beratung sowie in führenden Finance-Positionen auf Unternehmensseite. Zuletzt war er CFO eines Unternehmens im Bereich der Erneuerbaren Energien. Vorherige Stationen umfassen zudem Positionen bei Big Four-Gesellschaften, die Geschäftsführung bei einer Prüfungs- und Beratungsgesellschaft sowie Head of Group Accounting bei einer in der Spezialchemie tätigen Unternehmensgruppe. Felix Mantke begann seine Karriere bei einer Big Four-Gesellschaft in Berlin mit Stationen in Boston, Moskau und München.

"Wir freuen uns sehr, mit Felix Mantke einen ausgewiesenen Experten für die Prüfung und Beratung im Bereich Private Equity sowie von Unternehmen des produzierenden Gewerbes für Grant Thornton gewonnen zu haben", kommentiert Maximilian Meyer zu Schwabedissen, Partner und Sprecher des Geschäftsbereichs Audit & Assurance bei Grant Thornton in Deutschland. "Mit seinem funktionsübergreifenden Marktverständnis, seiner Fachexpertise und facettenreichen Branchenerfahrung ergänzt er optimal unsere bestehenden Services Richtung Kunden."

