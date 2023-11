Mitteldeutsche Zeitung

Mitteldeutsche Zeitung zu Kohle-Ausstieg/Lindner

Halle/MZ (ots)

Was treibt ihn um? Der wachsende Druck aus den Reihen der eigenen Partei womöglich. Das Lager der Dissidenten wird größer: Sie fordern, dass die FDP die Ampel-Koalition verlässt, weil sie sich dort bis zur Unkenntlichkeit von eigenen Positionen entfernt habe. Lindner hingegen will unbedingt weitermachen. Naheliegend ist da, sich als Hardliner mit klarer Kante zu profilieren und die Grünen mit einem Tabubruch zu attackieren. Doch mit dem Kohleausstieg hat der FDP-Chef daneben gegriffen. Selbst Michael Hüther, Direktor des arbeitgebernahen Instituts der deutschen Wirtschaft, ist genervt. Sehr viele Unternehmen haben längst in Richtung erneuerbare Energien umgeschaltet. Lindner stiftet nur Verunsicherung, die in der aktuellen ökonomischen Situation Gift ist.

