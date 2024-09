Grant Thornton AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Grant Thornton baut Anzahl der Partnerinnen und Partner zum Geschäftsjahr 2024/25 aus

Das Prüfungs- und Beratungsunternehmen Grant Thornton in Deutschland baut seine Partnerschaft weiter aus. Zum 1. Oktober 2024 erweitert sich sowohl der Kreis der Non-Equity Partner als auch der Equity Partner.

"Ich gratuliere den Kolleginnen und Kollegen zur verdienten Aufnahme in den Partnerkreis beziehungsweise zur Beförderung innerhalb der Partnerstufen", kommentiert Prof. Dr. Heike Wieland-Blöse, Sprecherin des Vorstands bei Grant Thornton in Deutschland. "Unser Unternehmen steht für Qualität, für Wachstum, für zukunftsgerichteten Wandel. Unsere Führungsriege lebt dies in der täglichen Zusammenarbeit vor - mit Blick auf konsequente Kundenorientierung, gezielter Nachwuchsförderung sowie den Auf- und Ausbau der persönlichen Kompetenzen und dem fachlichen Know-how aller Mitarbeitenden. Wir freuen uns, mit unseren Partnerinnen und Partnern außergewöhnliche Persönlichkeiten an Bord zu haben, die zum einen versiert in ihren Fachbereichen sind und zum anderen jeden Tag dazu beitragen, Grant Thornton als Ganzes weiterzuentwickeln."

Neu bestellte PartnerInnen in die Non-Equity Partnerschaft:

Audit & Assurance

Frank Mandalka (Düsseldorf)

Tax

Katrin Hebestreit (München)

Dennis Sohnemann (Berlin)

Advisory

Thomas Leschke (Berlin)

David Peter (München)

Legal

Dr. Laura Krings (München)

Aus Non-Equity Partnerschaft in Equity Partnerschaft aufgenommene Partnerinnen und Partner:

Tax

Heike Bathke (Düsseldorf)

Christoph Beutler (Berlin)

Daniela Heitele (Berlin)

Kristina Laubeck (Düsseldorf)

Advisory

Marc Ostwald (Düsseldorf)

