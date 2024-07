Grant Thornton AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Lünendonk Liste 2024: Grant Thornton Deutschland erneut unter den Top10

Stabile Platzierung in Lünendonk Liste 2024 innerhalb der Next Six

Weiterer Ausbau des multidisziplinären Angebots im Sinne eines One-Stop-Shops

Starker Wachstumskurs im Bereich ESG / Nachhaltigkeitsberatung

Grant Thornton in Deutschland sichert sich in der aktuellen Lünendonk Liste "Führende Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungs-Gesellschaften in Deutschland" einen Platz in den Top10 und positioniert sich damit stabil in der Riege der "Next Six" Wirtschaftsprüfungsgesellschaften. Das Prüfungs- und Beratungsunternehmen verzeichnete im vergangenen Geschäftsjahr, das die Grundlage für die Lünendonk Liste bildet, ein Umsatzplus von rund 14 Prozent auf 212 Millionen Euro. Mit einem Anteil von knapp 46 Prozent am Gesamtumsatz bleibt der Geschäftsbereich Tax ein wichtiger Wachstumstreiber.

"Das Ergebnis der Lünendonk Liste bestätigt uns in unserer Strategie des qualitativen Wachstums", sagt Prof. Dr. Heike Wieland-Blöse, Vorstandssprecherin von Grant Thornton in Deutschland. "Wir halten unsere Positionierung innerhalb der Next Six und entwickeln uns auf dem Niveau der Wettbewerber weiter. Unser Fokus liegt unverändert auf organischem Wachstum, zugleich ist dies die technische und kulturelle Plattform, aus der wir offen sind gegenüber externen Optionen. Die guten Integrationserfahrungen, die wir mit der Ergänzung um Büros in Berlin und Hamburg sowie der Aufnahme von lateral hires zur Verbreiterung oder Spezialisierung unseres Angebots in den vergangenen Jahren gemacht haben, bestätigen uns in dieser Ausrichtung und nachhaltigen Blickrichtung."

Als Full-Service-Anbieter setzt Grant Thornton auf ein starkes Fundament in den Bereichen Tax sowie Audit & Assurance, ergänzt durch die stetig wachsenden Bereiche Advisory und Legal. "Zudem investieren wir in unsere Wachstumsbereiche Digitale Transformation/KI, ESG und Financial Services", so Wieland-Blöse. Damit baut Grant Thornton sein multidisziplinäres Angebot im Sinne eines One-Stop-Shops kontinuierlich aus und unterstützt Unternehmen bei der digitalen und nachhaltigen Transformation. "Wir nutzen die technischen Fortentwicklungen für unsere Leistungserbringung in allen Bereichen und formen daraus zugleich erweiterte Leistungsangebote. So haben wir breite Erfahrung in der Erbringung von Outsourcing-Services und genau hier treiben wir die Weiterentwicklungen voran und können die Kombination aus Fachlichkeit und technischer Effizienz nutzbar machen."

Wachstumsfeld ESG

Neue regulatorische Bestimmungen, gestiegene Anforderungen von Kunden und weiteren Stakeholdern erhöhen den Druck auf Unternehmen, Nachhaltigkeitsstandards zu erfüllen. Die Grant Thornton B2B-Kurzstudie "ESG Pulse Check Mittelstand 2024" von April dieses Jahres zeigt jedoch, dass eine hohe Diskrepanz zwischen ESG-Readiness und tatsächlichem Umsetzungstand herrscht; 38 Prozent der befragten Unternehmen haben sich bis dato noch nicht eingehend mit der ESG-Regulatorik beschäftigt.

"Wir sind im Bereich ESG / Nachhaltigkeitsberatung auf einem starken Wachstumskurs", erklärt Wieland-Blöse. "Das ESG-Umfeld ist höchst dynamisch, hier setzen wir als Grant Thornton an, um unsere Kunden für aktuelle und künftige gesetzliche Anforderungen zur Nachhaltigkeitsberichterstattung zu befähigen. Wir verstehen die Herausforderungen, vor denen mittelständische Unternehmen stehen."

Aktuell entwickelt ein hybrides Team aus Grant Thornton Digitalisierungs- sowie ESG-Experten eine KI (Künstliche Intelligenz)-gestützte ESG-App zum internen Knowledge-Sharing, die auf Basis von Large-Language-Models Lösungen entwickelt, um zur Beantwortung komplexer Fragestellungen rund um ESG Fundstellen zu identifizieren und Lösungsvorschläge zu unterbreiten. Wieland-Blöse: "Wir bündeln unsere KI-Expertise mit unserem ESG-Wissen - um optimalen Nutzen für unsere Kunden zu erzielen."

Über Grant Thornton in Deutschland

Die Grant Thornton AG gehört zu den zehn größten Wirtschaftsprüfungsgesellschaften in Deutschland. Rund 1.900 Mitarbeitende betreuen an zehn Standorten neben dem gehobenen Mittelstand auch börsennotierte Unternehmen. Das Prüfungs- und Beratungsunternehmen besteht aus den Geschäftsbereichen Audit & Assurance, Tax, Advisory und Legal. Die Gesellschaft ist rechtlich selbständig und unabhängig. Um die nationalen Mandanten auch international gut begleiten zu können, ist die Gesellschaft Mitglied im internationalen Netzwerk Grant Thornton International Ltd. (GTIL). GTIL und deren Mitgliedsfirmen sind keine weltweite Partnerschaft, sondern rechtlich selbständige Gesellschaften. Mit rund 73.000 Mitarbeitenden in 149 Ländern berät das Grant Thornton Netzwerk Unternehmen auf der ganzen Welt. www.grantthornton.de

