NORMA senkt Anfang März die Preise auf das Fleischsortiment um bis zu 26 Prozent

Frikadellen, Curry-Wurst, Minutenteaks und weitere Grillartikel reduziert

Nürnberg (ots)

NORMA senkt die Preise auf zahlreiche Produkte im Fleischsortiment und macht damit jetzt schon Lust auf die Sommermonate. Auch wenn es bis dahin noch etwas dauert, sparen Kundinnen und Kunden ab sofort bis zu 26 Prozent beispielsweise beim Kauf der Curry-Wurst und Curry-Krakauer von der Discount-Marke BUSSE - statt 1,89 Euro kosten 220 Gramm nun nur noch 1,39 Euro. Auch bei Bratwurst, Frikadelle, Schweinekoteletts und Minutensteaks von GUT BARTENHOF wird's bei NORMA für alle Verbraucherinnen und Verbraucher deutlich günstiger. Schon rund 70 Artikel wurden von NORMA alleine in diesem Jahr deutlich im Preis gesenkt. Damit reihen sich Koteletts, Curry-Wurst und Co. mit Butter und weiteren Lebensmitteln für den Alltagsgebrauch ein und bringen für Kundinnen und Kunden des Lebensmittel-Händlers NORMA einen ganz deutlichen Mehrwert: Mehr fürs Geld! Die aktuellen Preissenkungen bei NORMA im Überblick (regionale Preissenkungen je nach Verfügbarkeit): GUT BARTENHOF Schweinekotelett 700 g Bislang: 4,99 EUR Jetzt: 4,79 EUR GUT BARTENHOF Schweine Minutensteak 400 g Bislang: 3,79 EUR Jetzt: 3,49 EUR GUT BARTENHOF Bratwurst 400 g Bislang: 2,79 EUR Jetzt: 2,59 EUR GUT BARTENHOF Frikadellen 500 g Bislang: 3,19 EUR Jetzt: 2,99 EUR BUSSE Curry-Wurst / Curry-Krakauer 220 g Bislang: 1,89 EUR Jetzt: 1,39 EUR TASTE TO GO Hähnchen-Snack-Sortiment 150 g Bislang: 2,49 EUR Jetzt: 1,99 EUR Über NORMA: Der expansive Discounter NORMA mit Hauptsitz in Nürnberg ist in Deutschland, Österreich, Frankreich und Tschechien mit bereits mehr als 1.450 Filialen am Markt.

