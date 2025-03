NORMA

NORMA: Nach Butter, Sahne und Quark werden nun auch Kondensmilch & Créme zum Kochen im Preis reduziert

Weiter geht's mit den März-Preissenkungen beim Discounter aus Nürnberg

Bild-Infos

Download

Nürnberg (ots)

Die Preise fallen weiter! Erst gestern hat NORMA beliebte Produkte wie Sahne, Quark und Schmand im Preis gesenkt - jetzt legt der Lebensmittel-Discounter noch einmal nach. Diesmal sind Kondensmilch und Créme zum Kochen an der Reihe. Damit wird der Kaffeegenuss günstiger, das Kochen cremiger und der Geldbeutel geschont! Kundinnen und Kunden können sich über eine weitere Preissenkung freuen: Gleich vier Produkte der beliebten Marke LANDFEIN sind ab sofort zu reduzierten Preisen erhältlich. Damit bleibt NORMA dem Unternehmensmotto "Mehr fürs Geld" treu und gibt gesunkene Einkaufspreise direkt an die Verbraucherinnen und Verbraucher weiter. Mit diesen neuen Preissenkungen setzt der Nürnberger Discounter die kundenfreundliche Preispolitik konsequent fort. Ob für den morgendlichen Kaffee oder Pasta mit cremiger Tomatensauce - die günstigeren Preise machen den Einkauf noch attraktiver. Damit sorgt NORMA dafür, dass Qualitätsprodukte für alle erschwinglich bleiben. Die aktuellen Preissenkungen bei NORMA im Überblick (regionale Preissenkungen je nach Verfügbarkeit): LANDFEIN Kondensmilch 4 % Fett (340 g/316 ml) Bislang: 0,89 EUR Jetzt: 0,79 EUR LANDFEIN Kondensmilch 7,5 % Fett (340 g/320 ml) Bislang: 0,99 EUR Jetzt: 0,89 EUR LANDFEIN Kondensmilch 10 % Fett (340 g/314 ml) Bislang: 1,09 EUR Jetzt: 0,99 EUR LANDFEIN Créme zum Kochen (250 ml) Bislang: 0,89 EUR Jetzt: 0,79 EUR Über NORMA: Der expansive Discounter NORMA mit Hauptsitz in Nürnberg ist in Deutschland, Österreich, Frankreich und Tschechien mit bereits mehr als 1.450 Filialen am Markt.

Original-Content von: NORMA, übermittelt durch news aktuell