Hard Rock International feiert unter dem Titel „Come Together" den globalen Start des Unity by Hard Rock™ Treueprogramms und neue Star-Kampagne

Hollywood, Fla. (ots/PRNewswire)

Lionel Messi, Noah Kahan, John Legend und Shakira stehen im Mittelpunkt der Kampagne, die die Hard Rock Hotels und Cafes auf der ganzen Welt vorstellt, die Mitglieder des Treueprogramms erleben können

Hard Rock International verkündet die weltweite Einführung von Unity by Hard Rock™. Unity by Hard Rock™ ist ein einzigartiges Treueprogramm, das Mitglieder belohnt, während sie das tun, was sie lieben – in über 200 teilnehmenden Einrichtungen auf der ganzen Welt, darunter Hotels, Cafes und Rock Shops. Die bekannte Hotel-, Unterhaltungs- und Lifestyle-Marke feiert mit hochkarätigen Stars ein „Come Together" im Rahmen des Unity by Hard Rock Treueprogramms: die Fußballikone Lionel Messi, der GRAMMY®-nominierte und mehrfach mit Platin ausgezeichnete Sänger/Songwriter Noah Kahan, der „EGOT"-Preisträger und mehrfach mit Platin ausgezeichnete Künstler und Produzent John Legend sowie der mit dem GRAMMY® Award ausgezeichnete Weltstar Shakira. Sie sind die Hauptdarsteller der heute beginnenden Multichannel-Kampagne von Hard Rock, in der der Beatles-Klassiker „Come Together" zu hören ist, der von Noah Kahan exklusiv für das Projekt aufgenommen wurde.

Um die Verbindung des Unternehmens zu exklusiver Unterhaltung und Reisen zu unterstreichen, bietet Hard Rock den Unity-Mitgliedern noch mehr Möglichkeiten, einmalige Reise- und Unterhaltungserlebnisse zu erhalten: die „Come Together Experiences". Es handelt sich um eine internationale Gewinnspielserie, die das ganze Jahr über einzigartige Gewinnchancen bietet. Weitere Details und Teilnahme-Informationen gibt es unter unity.hardrock.com/come-together. Die ersten beiden von mehreren Gewinnspielen sind derzeit zur Teilnahme* geöffnet, darunter:

Unity by Hard Rock Mitglieder* können an der Verlosung einer Reise für zwei Personen nach New York City im Juli teilnehmen, um eine von Noah Kahans allerersten Headliner-Shows im Madison Square Garden zu besuchen. Im Preis inbegriffen ist ein Aufenthalt von drei Nächten im Hard Rock Hotel New York. Das Paket beinhaltet die Unterbringung in einer Suite, kulinarische Erlebnisse im Hotel sowie einen Geschenkgutschein für den Rock Shop im Wert von 200 Dollar. Teilnahmeschluss ist der 31. Mai 2024.

Unity by Hard Rock Mitglieder* können außerdem an der Verlosung eines einmaligen All Inclusive Urlaubs im preisgekrönten Hard Rock Hotel Maldives teilnehmen. Das Hotel bietet traumhafte Zimmer und Villen am Wasser sowie Wassersport- und Tauchausflüge, ein Rock Spa® und 14 gastronomische Angebote. Für einen Gewinner plus eine Begleitperson gibt es die Anreise für ihren 7-tägigen Aufenthalt (6 Nächte) für einen unvergesslichen tropischen Urlaub. Teilnahmeschluss ist der 31. August 2024.

Weitere Informationen finden Sie in der vollständigen Pressemitteilung von Unity by Hard Rock hier oder unter unity.hardrock.com.

Original-Content von: Hard Rock International, übermittelt durch news aktuell