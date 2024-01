Hard Rock International

Hard Rock International legt den Grundstein für das Hard Rock Hotel Athens

Athen, Griechenland (ots/PRNewswire)

Heute feierten Hard Rock International, die GEK TERNA Group und die Gemeinde von Athen die Grundsteinlegung des Luxusresorts direkt an der Athener Riviera. Die Grundsteinlegung wurde mit einer Spatenstichfeier auf dem Gelände des historischen Flughafens Hellinikon begangen. Der anschließende Festakt, an dem Führungskräfte von Hard Rock International, der GEK TERNA Group, griechische Regierungsvertreter, politische Würdenträger und Vertreter der örtlichen Gemeinde teilnahmen, fand im Hellinikon Experience Center statt.

Das Hard Rock Hotel Athens wird das erste integrierte Resort dieser Art in Kontinentaleuropa sein und als Wirtschaftsmotor für Unterhaltung und Tourismus in der Stadt Athen dienen. Das Resort, dessen Eröffnung für 2027 geplant ist, wird ein einzigartiges Reiseziel sein, das ein gehobenes Hotel, ein erstklassiges Tagungs- und Kongresszentrum, ein modernes Unterhaltungszentrum, ein international renommiertes gastronomisches Angebot, einen luxuriösen Rock Spa®- und Poolkomplex sowie eine exklusive Einkaufspromenade bietet.

Bei dem Bauprojekt, dessen Kosten sich auf 1,5 Milliarden Euro belaufen, handelt es sich um die Errichtung einer hochmodernen Anlage, die voraussichtlich 3.000 Arbeitsplätze auf dem Bau und 3.000 dauerhaft zu besetzende Stellen schaffen wird. Dies wird nicht nur die lokale Wirtschaft in Athen ankurbeln, sondern sich zudem direkt positiv auf die Gesamtwirtschaft Griechenlands auswirken.

„Der Anlass, aus dem wir uns heute hier versammelt haben, macht diesen Tag zu einem ganz besonderen Tag. Wir feiern heute, unsere einzigartige Marke für Weltklasse-Unterhaltung nach Athen gebracht zu haben", sagte Jim Allen, Vorstandsvorsitzender von Hard Rock International. „Wir möchten uns bei allen politischen Entscheidungsträgern, unseren Partnern bei Gek Terna und den Menschen in Athen für ihre Unterstützung bei diesem Projekt bedanken."

Das Hard Rock Hotel Athens verfügt über 1.100 Zimmer und 15 gastronomische Einrichtungen. Außerdem wird im Rahmen des Projekts ein Hard Rock Live-Theater mit 3.000 Sitzplätzen und 4.000 Stehplätzen sowie das Rock® Spa und Body Rock Fitness entstehen.

Dieses einzigartige Reiseziel, das von der Vielfalt des historischen Erbes und der Kultur Athens sowie von der Schönheit der mediterranen Landschaft inspiriert ist, stellt eine Erweiterung der wachsenden Präsenz von Hard Rock in Europa dar. Das Engagement von Hard Rock und der GEK TERNA Group für dieses Projekt spiegelt die gemeinsame Vision mit der griechischen Regierung und Lamda Development wider, den historischen Flughafen Hellinikon in ein Sanierungsprojekt von Weltrang zu verwandeln, das die Stadt stärken und die griechische Tourismusindustrie ankurbeln wird.

George Peristeris, Vorstandsvorsitzender und Geschäftsführer der GEK TERNA Group, erklärte: „Wir sind hocherfreut, gemeinsam mit Hard Rock International, einem der weltweit führenden Unternehmen in diesem Sektor, eine Investition zu tätigen, die weit über den ohnehin schon beträchtlichen Nennwert hinausgeht und Griechenland ein Entwicklungsprojekt beschert, das auf internationaler Ebene zu einer Referenz für das touristische Angebot unseres Landes werden wird. Darüber hinaus wird das Projekt Tausende von Arbeitsplätzen schaffen und dem Staatshaushalt beträchtliche Einnahmen bescheren. Es ist ein Projekt mit hoher inländischer Wertschöpfung, wie es immer das Ziel all unserer Investitionen war." Peristeris fuhr fort: „Der in Hellinikon integrierte Resort-Komplex ist nicht mehr nur ein Versprechen, eine Vision oder ein Plan. Es ist ein Projekt, das sich bereits im Bau befindet und in der Praxis beweist, dass wir unseren Verpflichtungen nachkommen."

Über Hard Rock®:

Hard Rock International (HRI) ist eines der weltweit bekanntesten Unternehmen mit Veranstaltungsorten in über 70 Ländern und 300 Standorten, die eigene/lizenzierte oder verwaltete Hotels, Rock Shops®, Veranstaltungsorte für Live-Performances und Cafés umfassen. Angefangen mit einer Eric-Clapton-Gitarre besitzt Hard Rock die weltweit größte und wertvollste Sammlung authentischer Musikmemorabilien mit mehr als 87.000 Stücken, die an seinen Standorten rund um den Globus ausgestellt werden. Im Jahr 2023 wurde Hard Rock Hotels in der J.D. Power's North America Hotel Guest Satisfaction Index Study zum vierten Mal innerhalb der letzten fünf Jahre als die Nummer eine der besten Hotelmarken unter den Hotels der gehobenen Kategorie für eine herausragende Gästezufriedenheit ausgezeichnet. Hard Rock wurde außerdem von Forbes als einer der weltbesten Arbeitgeber, als bester Arbeitgeber für Frauen, Diversität und Berufseinsteiger, als beste Marke für sozialen Einfluss, als Star im Bereich Kundenservice und als einer der besten großen Arbeitgeber in der Reise- und Freizeitbranche sowie der Unterhaltungsindustrie ausgezeichnet. Im Jahr 2021 wurde HRI erstmals von Deloitte Private und The Wall Street Journal als eine der am besten geführten Firmen der USA ausgezeichnet und hat seitdem drei weitere Auszeichnungen erhalten. Hard Rock International ist derzeit von den wichtigsten Rating-Agenturen als Investment Grade eingestuft: S&P Global Ratings (BBB) und Fitch Ratings (BBB). Für weitere Informationen über Hard Rock International besuchen Sie www.hardrock.com oder shop.hardrock.com.

