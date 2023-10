ADAC

Einladung Pressekonferenz mit Rallye-Weltmeister Sébastien Ogier in München

München (ots)

die Rallye-Weltmeisterschaft FIA WRC kehrt mit einem neuen, einzigartigen Event nach Deutschland zurück. Vom 26. bis 29. Oktober findet in Bayern, Österreich und Tschechien die Central European Rally statt. Erstmals richten bei dem völkerverbindenden Sporthighlight drei Nationen gemeinsam einen Lauf zur FIA WRC aus.

Bei einer Pressekonferenz mit dem achtfachen Rallye-Weltmeister Sébastien Ogier, ADAC Sportpräsident Dr. Gerd Ennser und Jona Siebel, Managing Director der WRC am 16. Oktober um 11 Uhr in der Motorworld in München geben wir Ihnen einen Ausblick auf das neue Motorsport-Highlight in Zentral-Europa. Sébastien Ogier kommt dabei nicht alleine, sondern bringt eine Auswahl seiner Weltmeisterautos aus den vergangenen Jahren mit.

Was: Pressekonferenz zur Central European Rally

Wann: Montag, 16. Oktober, 11 Uhr

Wo: Motorworld München, Am Ausbesserungswerk 8, 80939 München

Wer: Folgende Gesprächspartner stehen Ihnen zur Verfügung

- Sébastien Ogier, achtfacher Rallye-Weltmeister und Fahrer Toyota Gazoo Racing World Rally Team

- Dr. Gerd Ennser, ADAC Sportpräsident

- Jona Siebel, Managing Director WRC

