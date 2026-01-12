Straubinger Tagblatt

Friedrich Merz in Indien - Eine vernünftige, aber auch riskante Neuorientierung

Deutschland will Indien als strategische Säule einer über China hinaus diversifizierten Außen- und Wirtschaftspolitik. Das ist vernünftig und zugleich riskant. Eine Volkswirtschaft mit über einer Milliarde Menschen, rasant wachsendem Technologiesektor und enormem Potenzial an Fachkräften kann helfen, Deutschlands Abhängigkeit von China zu reduzieren und qualifizierte Zuwanderung zu sichern. Doch darf nicht vergessen werden: Indien pflegt auch mit Russland eine strategische Partnerschaft (...). Was nichts daran ändert: Wenn sich Deutschland aus seiner China-Fixierung lösen will, führt an Indien kein Weg vorbei.

