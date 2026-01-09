Straubinger Tagblatt

Brandenburger Bruchlandung zum Schaden der Demokratie

Straubing (ots)

In einem Punkt hat Sahra Wagenknecht freilich recht. Politische Bruchlandungen wie das Scheitern der rot-lila Koalition in Brandenburg tragen dazu bei, dass Menschen das Vertrauen in die Demokratie verlieren. Was die BSW-Namensgeberin nicht sagt: Für das Aus der gemeinsamen Landesregierung mit der SPD tragen vor allem ihre Partei und maßgeblich sie selbst die Verantwortung. Weil das Bild des zuverlässigen Koalitionspartners nicht zum Image der Anti-Establishment-Bewegung passen wollte, zündelte man in Potsdam so lange, bis das Haus Feuer fing. Den Schaden haben jetzt (fast) alle.

Original-Content von: Straubinger Tagblatt, übermittelt durch news aktuell