Mercosur-Abkommen ist nicht perfekt, aber eine notwendige Alternative

Das Abkommen ist keineswegs perfekt, aber es stellt eine notwendige Alternative dar. Denn in der Region scharrt Peking seit Jahren mit den Füßen. Es war deshalb höchste Zeit, dass die Union den Vertrag durch- und dem zunehmenden Bedeutungsverlust etwas entgegensetzt, auch gegen den Willen von Frankreich, Österreich oder Polen. Andernfalls würde nicht nur die lahmende Exportwirtschaft der Europäer zusätzlich geschwächt. Die Gemeinschaft fiele auch noch weiter im Wettbewerb mit China zurück in Sachen Einfluss und Ausfuhren in den Globalen Süden.

