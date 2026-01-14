PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Straubinger Tagblatt

Länderfusionen - Elf von 16 werden weiterhin die Hand aufhalten

Straubing (ots)

Über Reformen und Kooperation reden alle nur so lange gern, wie es abstrakt bleibt. So kündigt Sachsen-Anhalts Ministerpräsident in spe, Sven Schulze (CDU), "gemeinsame Verwaltungsstrukturen" mit den Nachbarn an. Bremens Bürgermeister Andreas Bovenschulte (SPD) preist sein Land als "Space City Nummer eins" und Bruttoinlandsprodukt-Wunder, statt zu erklären, wie seine Stadt dauerhaft ohne Zuschüsse auskäme. Markus Söders Vorstoß dürfte also enden wie frühere Debatten: Etwas Zusammenarbeit hier, ein gemeinsames Amt oder ein geteiltes Rechenzentrum dort, doch im Grund bleibt alles, wie es ist. Und elf von 16 Bundesländern halten die Hand auf.

Original-Content von: Straubinger Tagblatt, übermittelt durch news aktuell

