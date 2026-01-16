Pressestimme zur Debatte um eine Altersgrenze für soziale Medien
Straubinger Tagblatt/Landshuter Zeitung: (ots)
Ein Mindestalter von 16 Jahren für soziale Medien wäre kein Zeichen von Hilflosigkeit, sondern von staatlicher Verantwortung. Denn die digitale Welt in ihrer jetzigen Form ist auch eine gefährliche. Wer es mit dem Schutz der Kinder ernst meint, muss klare Grenzen setzen und gleichzeitig massiv in Medienbildung investieren. Wegsehen hilft nur den Plattformen - und schadet der nächsten Generation.
