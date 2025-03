MagentaSport

DEL-Playoffs live bei MagentaSport: Zieht Köln morgen ins Halbfinale ein?

München "offensiv zu kompliziert", Adler-Goalie Tiefensee kriegt Wrestling-Gürtel, Nürnbergs "Comebacker", Berlin mit Dusel

München (ots)

Runde 4 in den Viertelfinals - die Torhüter überragen: Mannheims Goalie Arno Tiefensee feiert seinen ersten Shootout in den DEL-Playoffs und ist damit für Kollege Tobias Fohrler Anwärter auf den Kabinenpreis der Adler: "Wir küren den härtesten Arbeiter des Spiels mit einem Wrestling-Gürtel." Die Münchner dominieren beim 0:2 im SAP Garden zwar lang das Geschehen, Dominik Bittner moniert aber: "Offensiv war das zu kompliziert von uns. Wir hatten nicht genug Zug zum Tor." Die Serie zwischen den Adler und dem EHC Red Bull steht nun bei 2:2 - Runde 5 gibt´s am Dienstag in Mannheim (live ab 19.15 Uhr). Adler-Geschäftsführer Matthias Binder wollte der Minus-Rekord-PK der beiden Trainer Don Jackson und Dallas Eakins am Freitag, als beide quasi schwiegen, wenig beimessen: "Ich will da nicht zu viel Öl ins Feuer gießen. Ich finde das eher amüsant."

Was für ein Derby, was für eine Viertelfinal-Serie! Nürnbergs Stehaufmänner setzen nach doppeltem Rückstand gegen den "Hauptrunden-Meister" Ingolstadt in der Overtime mit 3:2 durch und gleichen damit die Serie aus. Nach zweimaligem Rückstand und der Verletzung ihres Topscorers Evan Barrett, der eine Kopfverletzung erleidet. Jeremy McKenna entscheidet die Partie für Nürnberg und tanzt durch das Interview: "Das war so wichtig. Mit Evan Barrett haben wir den besten Spieler verloren und wir haben uns zusammengerissen. Das war ein großer Sieg! Niemand erwartet, dass wir gewinnen. Wir haben keinen Druck." Die Ingolstädter ärgern sich erneut über eine Schiedsrichter-Entscheidung vor dem 3:2 der Nürnberger. Am Mittwoch um 19.15 Uhr folgt - exklusiv bei MagentaSport - die Fortsetzung.

Overtime-Krimi in Straubing: Die Eisbären Berlin siegen in der zweifachen Nachspielzeit mit 4:3 in Straubing. Die Berliner können am kommenden Dienstag in Spiel 5 den Sack zumachen und ins Halbfinale der DEL-Playoffs einziehen. 3:1 gehen die Berliner in der Serie in Führung. Goalie Jonas Stettmer wird mit Wahnsinnsparaden gar zur "Berliner Mauer". Tim Fleischer, Straubing Tigers, ärgert sich über die Chancenverwertung: "Es ist ziemlich scheiße, so ein Spiel so zu verlieren. Wir hätten doppelt so oft treffen müssen, wenn man die Chancen betrachtet."

Nachfolgend die wichtigsten Stimmen der 4. Viertelfinale-Partien am Sonntag - bei Verwendung bitte die Quelle MagentaSport benennen. Am Montag empfangen die Kölner Haie die Fischtown Pinguins und können mit einer 3-Spiele-Führung im Rücken bereits als 1. Team ins Halbfinale einziehen. MagentaSport überträgt ab 19.15. Uhr live. Mit Spiel 5 der Viertelfinal-Duelle geht es ab Dienstag, 25.3., weiter: Die Eisbären Berlin empfangen die Straubing Tigers (live ab 18.45 Uhr bei MagentaSport).

Stimmen und Clips Viertelfinals - Runde 4

EHC Red Bull München - Adler Mannheim 0:2 (Stand Serie: 2:2)

Nach dem hitzigen letzten Spiel haben sich die Gemüter bei den beiden Teams beruhigt. In der knappen Partie geht es nach wie vor hart zur Sache. München dominiert vor allem im 2. Drittel. Doch die Tore machen die Mannheimer: Jyrki Jokipakka schwingt sich mit einer Torbeteiligung und einem Treffer für die Adler neben Keeper Arno Tiefensee zum Mann des Tages auf.

Alle Tore der Partie im Clip:

https://www.clipro.tv/player?publishJobID=bkkvSDNJSS9ydG5yWlB6S3BOOXBlWWx2cXk1Y0w5djMwY0FDdlJHZnFjZz0=

Mannheims Arno Tiefensee ist der Garant für den Shootout der Adler - seinen ersten in den DEL-Playoffs. Dieser Hammerreflex verhindert den Anschluss Münchens:

Der Link zum Clip:

https://www.clipro.tv/player?publishJobID=ellaTWpDdkFrNUdmZU5DMytSUGErY04remNpYVA0UFIvbnBhd3lMbkRKYz0=

Kaum geht es in München hin und her wird die Partie gegen Mannheim hitziger. Chancen auf beiden Seiten und ein kurzes Scharmützel läuten das 2. Drittel ein. Die ganz großen Emotionen bleiben wegen abgeklärter Mannheimer diesmal aber aus:

https://www.clipro.tv/player?publishJobID=YkQ4YTZhWnNTQXJacE1ONllIMFZsQVVYTkNsYmhCNHNzSEJNMGZtM1lEVT0=

Tobias Fohrler, Adler Mannheim, kennt das Geheimnis des souveränen Mannheimer Auftritts in München: "Wir konnten die Intensität aus dem letzten Spiel mitnehmen. Wir haben hart gespielt und auf Körper gespielt. Wir haben es geschafft, zum richtigen Zeitpunkt die Tore zu machen. Arno Tiefensee hat unglaublich gespielt und alles rausgefischt. Er lässt sich jetzt in der Kabine feiern. Wir haben einen Kabinen-Preis am Laufen: einen Wrestling-Gürtel für den härtesten Arbeiter in der Kabine. Der gebührt diesmal ihm."

Der Link zum Interview:

https://www.clipro.tv/player?publishJobID=OFk5ZHJLQ0owZFNOK3hKS3BGWCthMk5VL3ZPM2lyUmR3dzlTcDdHbUhpWT0=

Dallas Eakins, Trainer Adler Mannheim, lobt seinen Keeper Arno Tiefensee: "Ich habe hervorgesagt, dass das Stoppen des Powerplays entscheidend sein wird. Arno Tiefensee war unglaublich stark, obwohl er etwas angeschlagen war. Das wird eine lange Serie. Wenn wir im Forecheck dominieren, gewinnen wir."

https://www.clipro.tv/player?publishJobID=ZTBlRU5jOXBWRnJiYWhpMHdqbjNESTV4eWpmSWFDS0Q1K3FUV3BMeXBtYz0=

Dominik Bittner, EHC Red Bull München, kommt nicht in den Rhythmus: "Offensiv war das zu kompliziert von uns. Wir hatten nicht genug Zug zum Tor. Wir hatten erwartet, dass die Schiedsrichter enger hinschauen nach dem Spiel zuvor. Der Rhythmus war für beide Mannschaften schwierig."

https://www.clipro.tv/player?publishJobID=eGpZOFk2bTgyN2I3b2tLYThNY3lwQWhsSGFHSGtnY0VJaEJJNlpYbFRwaz0=

Kai Hospelt, MagentaSport Experte, lobt den Mannheimer Pragmatismus: "Wir reden davon, dass Mannheim nicht so viele Tore schießt. Aber sie haben diesmal einen Plan gefunden, wie man damit Spiele gewinnt. Die Fans von Mannheim haben beim 1:2-Serienrückstand ja schon gemeint: Totgesagt leben länger. Dafür haben sie hier in München ordentlich angefeuert."

Der Link zum Interview:

https://www.clipro.tv/player?publishJobID=a1dXQnBqcW5ITDFSM2YvdTAyU0NQc1JWWHdyaHVMOUVkODhqeEVOZmx0TT0=

Matthias Binder, Geschäftsführer Adler Mannheim, sieht die Adler mit guten Chancen auf das Halbfinale und amüsiert sich über die Trainer-Querelen zwischen Don Jackson (München) und Dallas Eakins (Mannheim). Beide Coaches hatten auf der Pressekonferenz nach dem hitzigen Spiel am Freitag beleidigt geschwiegen: "Das 1. Drittel war bislang unser bestes in dieser Serie. Das Scharmützel der Trainer zuletzt fand ich eigentlich eher witzig. Ich möchte da kein Öl ins Feuer gießen. Wir haben uns dieses Jahr mit Rang 4 eine bessere Ausgangssituation verschafft als im Vorjahr. Wir wollen ganz klar ins Halbfinale."

https://www.clipro.tv/player?publishJobID=cHcxYzZjcDZxdDB0L0xwK0F4NlJ2b2YxS3BRTXZDdGkxZWZtM2J6WllMUT0=

Nürnberg Ice Tigers - ERC Ingolstadt 3:2 (OT, Serienstand 2:2)

Was für ein heißes Derby im Viertelfinale! Die Ice Tigers lassen sich einfach nicht abschütteln: die Comebacker aus Nürnberg gleichen gegen Ingolstadt zweimal aus und liefern dem favorisierten ERC erneut einen echten Playoff-Fight. Die lange souveränen Ingolstädter verlieren in der Overtime das Spiel. Nürnbergs Constantin Braun trifft nach 57 Spielen wieder; Jeremy McKenna setzt den Schlusspunkt. Für Ingolstadt ist es erst das 2. Mal in dieser DEL-Saison, dass 2 Niederlagen aufeinander folgen. Aus Ärger erschien kein Ingolstädter beim Interview. Vielleicht ist einer beim 5. Duell am Mittwoch in Ingolstadt dabei.

Alle Tore der Partie im Clip:

https://www.clipro.tv/player?publishJobID=Q2tuYnYzRjl0Zk1WanZZSi8wbitGalF3ZG1EeXlzRy9OREZhakpxMkYrVT0=

Die Entscheidung für Nürnberg in der Overtime: Jeremy McKenna trifft, Ingolstadt schäumt vor Wut. Die Schiedsrichter hatten vermeintlich bereits unterbrochen:

Der Link zum Clip:

https://www.clipro.tv/player?publishJobID=RXNjRy9DR3ZrLzVIVVA0RFVJUzYxTm1xOHB3QitLS0tOVHRpeHpOdFNraz0=

Nürnbergs Constantin Braun trifft nach 57 Spielen wieder das Tor - Ausgleich 2:2:

Der Link zum Clip:

https://www.clipro.tv/player?publishJobID=Rk16dXJ2dyt3YkV3WEpCT2hLTDAvRFdmWjMrYVJHSGNlVERoT0xJbTlxWT0=

Schockmoment in Nürnberg: Ice Tiger Evan Barrett erwischt es im Duell mit Ingolstadt heftig am Kopf. Er muss später das Spiel vorzeitig beenden:

Der Link zum Clip:

https://www.clipro.tv/player?publishJobID=UWJXT012Z0FTRUxaOEduOW13R3B5dlo3S0lEUkJuNFQ1VXZQRHBja1Y5VT0=

Das 3. Drittel nimmt Fahrt auf. Ingolstadt und Nürnberg vergeben Topchancen. Die Ice Tigers ärgern sich über einen von sechs Pfostentreffern (3 Nürnberg, 3 Ingolstadt) in der Partie:

Der Link zum Clip:

https://www.clipro.tv/player?publishJobID=NnZkcnRjRW5RckZueGVpWU41WG84dFd3QTIwcDdVME80eWVyakhYaWlKND0=

Jeremy McKenna entscheidet die Partie für Nürnberg und tanzt durch das Interview: "Das war so wichtig. Mit Evan Barrett haben wir den besten Spieler verloren und wir haben uns zusammengerissen. Das war ein großer Sieg! Niemand erwartet, dass wir gewinnen. Wir haben keinen Druck."

https://www.clipro.tv/player?publishJobID=blZXMHBGUktnTDRybHYvUGJnazN2bGgvcWhmRG1zTGdjb01tK210V1pLND0=

Jochen Hecht, Co-Trainer Nürnberg Ice Tigers, sieht sein Team im Rückstand stärker: "Das ist ein Playoff-Derby auf Messers Schneide. Wir scheinen besser zu spielen, wenn wir 0:1 hinten liegen. Wir sind dann engagierter."

Der Link zum Interview:

https://www.clipro.tv/player?publishJobID=ZXRDRERCNERQODFTR3MxMm0rSkhTNGZwT3M0NDBad08yTjU1SjYwSExPOD0=

Straubing Tigers - Eisbären Berlin 3:4 (nach zweimal OT, Serie 1:3)

Berlin siegt in Double-Overtime in Straubing. Zuvor machen es sich die Berliner selbst schwer, geraten dreimal entscheidend in Unterzahl: dank dreier Powerplay-Tore gelingt den Tigers gegen die Eisbären Berlin der Ausgleich. Bei Berlin überragt neben Liam Kirk (ein Tor zum 1:0 und eine Vorlage) Keeper Jonas Stettmer. Straubing muss jetzt am Dienstag wieder in Berlin siegen, um das Viertelfinal-Aus zu verhindern.

Alle Tore der Partie im Clip:

https://www.clipro.tv/player?publishJobID=WCtkWWNidHRqelgxVnZtVFZuMXhqdmVlM0tvS3NNQ1U0Zk83ay9sSXphUT0=

Die Entscheidung in Double-Overtime für Berlin. Korbinian Geibel macht sein erstes Playoff-Tor:

Der Link zum Clip:

https://www.clipro.tv/player?publishJobID=S0RJTXlQelNXNkVwKzV1Z3h0TWRabW1tMll2NGgxS3VpNUI0ZThpL0ZSOD0=

Großes Problem sind bei den Eisbären Berlin in Straubing die Strafen. Hier übertreibt es Yannick Veilleux mit der Härte:

Der Link zum Clip:

https://www.clipro.tv/player?publishJobID=QVNVMENSRWYyWnlhZndreVF6VW1jMmppRkYyV2U1UkNOd3p5Um9wQVFMST0=

Zwei junge deutsche Keeper überzeugen: Florian Bugl (Straubing) und Jonas Stettmer (Berlin) stehen im Fokus:

Straubings junger Torwart Florian Bugl bleibt cool und beweist Gefühl mit dem Puck:

Der Link zum Clip:

https://www.clipro.tv/player?publishJobID=OE42K3ZKeGVsL1BuVmVVdmdoekh0SXJIMFQxRTNaaVVqSVBhY3I1VXlNaz0=

Jonas Stettmer wird in seiner Heimat Straubing zum Supergoalie: Im 2. Drittel kassiert der Berliner Keeper 2 Tore, verhindert aber mehrfach weitere Gelegenheiten:

Der Link zum Clip:

https://www.clipro.tv/player?publishJobID=TGlmK0dIRHZTZ3JFSnM0eHRIU0VaRjNMenZDc0lPS3B6Y3ppQ0Z1UFRzdz0=

Korbinian Geibel, Eisbären Berlin, entscheidet mit seinem 1. Playoff-Tor die Partie: "Das hat gut gepasst mit meinem 1. Tor in den Playoffs. Unser 1. Drittel war sehr gut. Dann hat Straubing in dem engen Spiel dagegen gepusht."

https://www.clipro.tv/player?publishJobID=SHRqY1BrSHZjZGZ0cFV5dlRmNHI5VUlwMnZBRENUNWRWOTdKQ1NCenRHYz0=

Norwin Panocha, Eisbären Berlin, absolviert sein erstes Playoff-Spiel: "Kai Wissmann macht einem das Debüt echt einfach. Das ist eine geile Sache mit ihm zu spielen. Und dann hat mir Jonas Stettmer noch mit seiner Parade in der Overtime aus der Patsche geholfen."

Der Link zum Interview:

https://www.clipro.tv/player?publishJobID=TFo5ZWpiNWRRTnRFNUFpR3MvS2tmblAzMHlQU0pSMThIcjFIcVFnWWlCQT0=

Tim Fleischer, Straubing Tigers, ärgert sich über die Chancenverwertung: "Es ist ziemlich scheiße, so ein Spiel so zu verlieren. Wir hatten so viele Chance zuvor und hätten den Deckel draufmachen müssen. Wir hätten doppelt so oft treffen müssen, wenn man die Chancen betrachtet. Man hat über die Serie gesehen, was wir anrichten können."

https://www.clipro.tv/player?publishJobID=UlF3OEt3MXJ0ellzVnhqa0hpTkpBelZUY0x4Wm5CaHZRRHdabkxMbnVLYz0=

Eishockey live bei MagentaSport

DEL-Playoffs - Viertelfinals - Runde 4

Sonntag, 23.03.2025

ab 18.45 Uhr: EHC Red Bull München - Adler Mannheim

Montag, 24.03.2025

ab 19.15 Uhr: Kölner Haie - Pinguins Bremerhaven

Dienstag, 25.03.2025

DEL, Viertelfinale Spiel 5,

Ab 18.45 Uhr: Eisbären Berlin - Straubing Tigers (Serie x:x)

Ab 19.15 Uhr: Adler Mannheim - EHC Red Bull München

Mittwoch, 26.03.2025

DEL, Viertelfinale Spiel 5

Ab 19.15 Uhr: ERC Ingolstadt - Nürnberg Ice Tigers

PENNY DEL Playoffs - komplett live:

Ab Dienstag, 01. April 2025: Halbfinale (Modus Best of 7)

Ab Donnerstag, 17. April 2025: Finale (Modus Best of 7)

Länderspiele und Turniere

Frauen WM: 10. - 20. April 2025 (deutsche Spiele plus k.o.-Runde)

WM-Countdown Männer: ab 16. April Slowakei - Deutschland

U18 WM: 24. April - 04. Mai 2025 (deutsche Spiele plus k.o.-Runde)

Männer WM: 09. - 25. Mai 2025 (deutsche Spiele plus k.o.-Runde)

