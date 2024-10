Waytowin GmbH

Lea Feder von JETZT Performance: Warum die Abnehmspritze nichts für Unternehmer ist

Bild-Infos

Download

Taufkirchen (ots)

Die Abnehmspritze - ein Trend, der vor allem bei Prominenten immer mehr an Aufmerksamkeit gewinnt, aber auch bei Unternehmern auf Interesse stößt. Die Methode verspricht einen schnellen und unkomplizierten Weg, überschüssige Kilos loszuwerden. Doch wie gesund und nachhaltig ist diese wirklich im Vergleich zu anderen Abnehmstrategien? Lea Feder von JETZT Performance weiß, dass der Schlüssel zu langfristigem Gewichtsverlust in einer grundlegenden Veränderung der Lebensgewohnheiten liegt, um Rückschläge zu vermeiden. Hier erfahren Sie, was hinter dem neuen Trend steckt, wie die angehende Ärztin und Unternehmerin ihn einschätzt und welche Alternativen sie empfiehlt.

In der heutigen schnelllebigen Zeit stehen Unternehmer vor großen Herausforderungen. Dabei bleibt oft wenig Zeit für private Interessen, was häufig zusätzlichen Stress und Druck erzeugt. Gerade in solchen Phasen wäre es jedoch entscheidend, auf die eigene Gesundheit zu achten - doch genau die wird häufig vernachlässigt. Der hektische Alltag und ungesunde Ernährungsgewohnheiten fördern zudem eine Gewichtszunahme, sodass viele Unternehmer mit ihrem Gewicht unzufrieden sind. Stress und Zeitmangel machen es ihnen schwer, etwas dagegen zu unternehmen. In letzter Zeit stoßen jedoch immer mehr Menschen auf eine neue Methode, die vor allem in prominenten Kreisen große Aufmerksamkeit erregt: die sogenannte Abnehmspritze. Dabei wird dem Anwender der Wirkstoff Semaglutid gespritzt, was ein Sättigungsgefühl erzeugt und die Magenentleerung verlangsamt. Doch ist die Abnehmspritze wirklich der heilige Gral für Unternehmer, um die überflüssigen Kilos ein für alle Mal loszuwerden? "Auch ich sehe Vorteile der kontroversen Abnehmspritze, aber die Nachteile dürfen nicht außer Acht gelassen werden", sagt Lea Feder, Geschäftsführerin von JETZT Performance. "Besonders für Unternehmer bietet die Abnehmspritze aufgrund ihrer Nebenwirkungen keine Alternative, um nachhaltig Gewicht zu verlieren."

"Viel wichtiger ist es, die Ursache der Gewichtszunahme anzugehen und die Abnehmstrategien passend in den Alltag einzubauen, um keinen Jo-Jo-Effekt zu riskieren", führt sie fort. Mit dem Team von JETZT Performance unterstützt Lea Feder High-Performer mit ihrer WAY-TO-WIN-Strategie dabei, Gesundheit und Leistungsfähigkeit in Einklang zu bringen. Als angehende Ärztin, Bioinformatikerin und ehemalige Leistungssportlerin hat sie eine Methode entwickelt, die auf langjähriger Erfahrung und einem ganzheitlichen Ansatz basiert. Mithilfe moderner Technik, detaillierter Analysen und der Berücksichtigung individueller Lebensumstände hilft ihr Team den Klienten, gesündere Ernährungsgewohnheiten zu etablieren, Bewegungsroutinen zu integrieren und Stress abzubauen. Dies führt nicht nur zu verbessertem Wohlbefinden, sondern auch zu wirtschaftlichem Erfolg, da viele Klienten von gesteigerter Produktivität und besserer Teamdynamik berichten.

Abnehmspritze: Schneller Gewichtsverlust oder langfristige Gesundheitsrisiken?

Die Abnehmspritze ist eine immer beliebtere medikamentöse Möglichkeit, um schnellen Gewichtsverlust zu erreichen. Dabei wird der Wirkstoff Semaglutid gespritzt, bei dem es sich ursprünglich um ein Medikament zur Behandlung von Typ-2-Diabetes handelt. Off-Label wird es aber auch zur Gewichtsreduktion verschrieben, da es für ein längeres Sättigungsgefühl sorgt. Anders gesagt: Man spritzt sich Semaglutid und nimmt ab. Aber ist es wirklich so einfach? "Das eigentliche Problem bleibt bestehen: Es geht um einen Lebensstil, der aus dem Gleichgewicht geraten ist", so Lea Feder. "Übergewicht resultiert oft aus einem Ungleichgewicht zwischen Bewegung, Stressmanagement und Ernährung. Diese Balance zu finden, ist meiner Ansicht nach die eigentliche Ursache des Problems, die mit der Spritze aber ignoriert wird."

Schließlich bekämpft die Spritze nicht die eigentliche Ursache des Gewichtsproblems, sondern versucht lediglich, den Körper gegen seinen natürlichen Willen zum Abnehmen zu zwingen - ähnlich wie bei einer Crash-Diät: Der Körper wird durch einen verringerten Grundumsatz in eine Mangelsituation versetzt und reagiert mit der Ausschüttung von Stresshormonen. Nach einer solchen Diät speichert der Körper jedoch alles, was er zu sich nimmt, vermehrt als Fett, da er sich in einem "Hungermodus" befindet. Ebendarum nehmen viele Menschen nach strengen Diäten wieder zu. Ähnlich verhält es sich mit der Abnehmspritze, die lediglich eine symptomatische Wirkung hat: Sie führt dazu, dass sich der Körper so unwohl fühlt, dass er Gewicht verliert. Die Nebenwirkungen bei hoher Dosierung oder langer Anwendung sind dabei nicht zu unterschätzen: Viele Anwender berichten von Übelkeit, Appetitlosigkeit und sogar Durchfall. Zusätzlich kann die Darmflora geschädigt werden, was dazu führt, dass der Körper kaum noch Nährstoffe aufnimmt.

"Obwohl der gewünschte Gewichtsverlust eintritt, macht man sich durch dieses Medikament im Grunde selbst krank", warnt Lea Feder. "Abgesehen von den gesundheitlichen Risiken ist dies für Unternehmer auch nicht realistisch, da sie es sich selten leisten können, über längere Zeit auszufallen." Allerdings betont sie, dass es auch Vorteile gibt: Zum Beispiel kann die Abnehmspritze bei extremem Übergewicht, das ernsthafte gesundheitliche Probleme verursacht, ein hilfreiches Mittel sein. Sie kann übergewichtigen Menschen zunächst ermöglichen, sich überhaupt wieder zu bewegen, was dann die Grundlage für eine langfristige Veränderung des Lebensstils schafft. "Allerdings sollte die Spritze niemals ohne gleichzeitige Arbeit an den Ursachen des Übergewichts - also dem Lebensstil - eingesetzt werden. Andernfalls wird das Problem nur aufgeschoben", so Lea Feder.

Lea Feder: Ihre Meinung zur Abnehmspritze

Die Auswirkungen der Abnehmspritze konnte Lea Feder bei einigen ihren Klienten selbst beobachten: Viele berichten zunächst von Gewichtsverlust, gefolgt von einer erneuten Gewichtszunahme. Zudem klagen viele über erhebliche Beschwerden, wie häufige Toilettengänge und allgemeines Unwohlsein. Ob der Einsatz der Abnehmspritze im individuellen Fall sinnvoll ist, sollte daher immer durch eine ärztliche Beratung geklärt werden. Da die Spritze nur auf Rezept erhältlich ist, wird ein verantwortungsbewusster Arzt immer eine umfassende Aufklärung über die Vor- und Nachteile vornehmen.

"Langfristig gesehen ist jedoch klar: Ohne eine grundlegende Veränderung des Lebensstils wird der gewünschte Erfolg kaum dauerhaft sein. In unserem Coaching unterstützen wir unsere Klienten dabei, nachhaltige Gewohnheiten zu entwickeln, die ihnen ein gesundes Leben ermöglichen, ohne dass sie ständig Disziplin aufbringen müssen", sagt die Expertin. Diese Veränderungen wirken langfristig, da sie schrittweise in den Alltag integriert werden, ein neues Bewusstsein für den eigenen Körper schaffen und zu einem gesunden Lebensstil führen. "Menschen spüren wieder, was ihnen guttut und was nicht", erklärt Lea Feder weiter. "Dadurch nehmen sie langsam und stetig ab und können ihr Gewicht auch in schwierigen Phasen halten - etwa bei Krankheit oder Verletzungen, wenn Sport nicht möglich ist. Denn Ernährung, Schlaf, Regeneration und Bewegung sind dann aufeinander abgestimmt."

Sie möchten als Geschäftsführer nachhaltig abnehmen und so Ihre eigene Leistungsfähigkeit messbar steigern? Dann melden Sie sich jetzt bei Lea Feder und vereinbaren Sie einen Termin für ein kostenloses Erstgespräch!

Original-Content von: Waytowin GmbH, übermittelt durch news aktuell