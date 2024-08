Waytowin GmbH

Lea Feder Consulting: Höhere Mitarbeiterzufriedenheit durch Gesundheitscoaching

Taufkirchen (ots)

Hohe Leistungsanforderungen und chronischer Stress sind für viele Unternehmer eine Herausforderung, die nicht selten gesundheitliche Konsequenzen hat. Lea Feder, Geschäftsführerin von Lea Feder Consulting, bietet mit der WAY TO WIN-Strategie eine Methode, die Führungskräften und Selbstständigen dabei hilft, Leistungsfähigkeit und Gesundheit in Einklang zu bringen. So erreichen High-Performer nachhaltig ihre Spitzenleistung, ohne ihre körperliche und mentale Gesundheit zu gefährden. Wie Unternehmer durch Gesundheitscoaching die Zufriedenheit ihrer Mitarbeiter erhöhen, erfahren Sie im Folgenden.

Das Leben von Führungskräften und Selbstständigen ist geprägt von ständigen Herausforderungen und Stressfaktoren. Wenn übermäßiger Stress jedoch zum Dauerzustand wird, wirkt sich das nicht nur negativ auf die eigene Gesundheit aus - auch das Unternehmen selbst leidet darunter. "Chronischer Stress kann gravierende Auswirkungen haben", warnt Lea Feder. "Wenn sich der Körper kontinuierlich in einem Stresszustand befindet, hat er keine Chance, sich von den physiologischen Veränderungen zu erholen, die während einer Stressreaktion auftreten. Das kann zu ernsthaften gesundheitlichen Problemen wie Herzerkrankungen, Bluthochdruck und Panikattacken führen."

"Zudem kann Stress erhebliche negative Auswirkungen auf das Unternehmen haben", fährt die Unternehmerin, angehende Ärztin und Bioinformatikerin fort. "Denn Mitarbeitern, die unter Stress stehen, fällt es nicht nur schwerer, sich auf ihre Aufgaben zu konzentrieren - sie neigen auch dazu, weniger rationale Entscheidungen zu treffen. Die gute Nachricht ist, dass es Wege gibt, die eigene Leistungsfähigkeit zu steigern und gleichzeitig gesundheitliche Schäden zu vermeiden." Lea Feder hat sich mit Lea Feder Consulting genau dieser Aufgabe verschrieben: Mit ihrer WAY TO WIN-Strategie hat sie bereits unzähligen Unternehmern und Teams dabei geholfen, ihren Alltag gesund zu meistern und ihre Leistungsfähigkeit langfristig zu erhalten. Dazu bietet sie individuell zugeschnittene Programme an, mit denen jeder Klient sein Leistungspotenzial voll ausschöpfen kann. Die Programme kombinieren eine persönliche Betreuung mit einem ausführlichen Onlinekurs. Diese ganzheitliche Betrachtung fördert nicht nur die Reduzierung von Stress, sondern verbessert auch Produktivität, Mitarbeiterzufriedenheit und Teamdynamik.

Verantwortung und Stress im Unternehmeralltag

"Bei Lea Feder Consulting unterstützen wir vor allem Unternehmer, die eine besondere Verantwortung für ihre eigene Leistungsfähigkeit tragen", berichtet Lea Feder. "Diese Verantwortung bringt oft Ängste vor persönlichen Ausfällen mit sich, was sich häufig in Schlafproblemen, mangelnder Resilienz und Konzentrationsstörungen äußert. Das kann die Leistungsfähigkeit erheblich beeinträchtigen."

Viele Klienten suchen Lea Feder und ihr Team auf, sobald sie erste Anzeichen eines Leistungsabfalls bemerken. Besonders betroffen sind Menschen ab Mitte 30, die in dieser Lebensphase häufig einen Umbruch erleben. Während sie in ihren 20ern noch gut mit langen Arbeitstagen und nächtlichen Aktivitäten zurechtkamen, spüren sie die Auswirkungen solcher Belastungen mit zunehmendem Alter immer stärker. Veränderungen im Lebensumfeld, so zum Beispiel die Gründung einer Familie, erfordern ebenfalls zusätzliche Energie, die nach einem anstrengenden Arbeitstag oft fehlt, da sich der Körper nicht mehr so schnell regeneriert.

Lea Feder über ihre WAY TO WIN-Methode

Um Unternehmern dabei zu helfen, besser mit Stress umzugehen und die Gesundheit der Mitarbeiter zu schützen, unterstützt Lea Feder Betroffene dabei, ihren Lebensstil nachhaltig zu optimieren. Mit der WAY TO WIN-Methode gelingt es ihr, mehr Resilienz in den Arbeitsalltag ihrer Teilnehmer zu integrieren. Um präzise Einblicke in den Lebensstil ihrer Klienten zu gewinnen, nutzen Lea Feder und ihr Team modernste Technologien wie den Oura-Ring, der Schlafqualität, Herzfrequenz, Stress, Aktivität und Körpertemperatur misst. Zudem kommen Blutzucker-Sensoren zum Einsatz, die den Blutzuckerspiegel über zwei Wochen überwachen. Ergänzend dazu dokumentieren die Klienten ihre Ernährung eine Woche lang. Diese umfassende Datensammlung ermöglicht es Lea Feder anschließend, gezielte Empfehlungen auszusprechen.

"Unsere Zusammenarbeit ist immer präzise auf die individuellen Bedürfnisse unserer Teilnehmer abgestimmt", sagt Lea Feder. "Neben einer persönlichen Betreuung bieten wir einen umfassenden Onlinekurs an, der sich auf drei Säulen konzentriert: Bewegung, Stressmanagement und Ernährung. Sie bilden die Grundlage für eine ganzheitliche Betrachtung der Gesundheit und des Wohlbefindens unserer Klienten. Wir beginnen mit einer individuellen Analyse und passen die Inhalte entsprechend an. Durch Kooperationen mit externen Ärzten stellen wir zudem sicher, dass alle gesundheitlichen Aspekte berücksichtigt werden."

Viele Klienten sind so begeistert von ihrem eigenen Fortschritt, dass sie das Programm schließlich als Gruppencoaching für ihre Teams integrieren. Das kann dabei helfen, Probleme wie Überlastung, schlechten Schlaf und Stress zu bewältigen. Sogar Fehltage im Team lassen sich auf diese Weise reduzieren. Stattdessen wird eine motivierte und leistungsfähige Teamdynamik gefördert, in der alle Mitarbeiter gut gelaunt sind. Zudem kann das Training den Mitarbeitern dabei helfen, neue Denkweisen und gesunde Routinen im Alltag zu etablieren.

Individuelle Anleitung für bessere Gesundheit

Lea Feder ist davon überzeugt, dass jeder Mensch mit der richtigen Anleitung einen gesunden Lebensstil etablieren kann. Ihr Ansatz basiert auf der Idee, mit dem Körper statt gegen ihn zu arbeiten. Damit das gelingt, achtet sie darauf, ihren Klienten ein tieferes Verständnis für ihren eigenen Körper zu vermitteln. Dazu liefert sie ihnen alle notwendigen Werkzeuge, die ihnen dabei helfen, ihre Gesundheitsziele zu erreichen.

"Ich möchte Unternehmer dabei unterstützen, ihre Mitarbeiter zu einem gesunden Lebensstil und wesentlich mehr Zufriedenheit zu führen", erklärt Lea Feder. "Indem ich mein Wissen und meine Überzeugungen teile, hoffe ich, eine positive Veränderung herbeizuführen, die sowohl dem Einzelnen als auch dem Unternehmen zugutekommt."

