Lea Feder verrät, wie körperliche und mentale Vitalität des Geschäftsführers den Umsatz steigert

Körperliche und mentale Gesundheit bilden die Grundlage für Leistungsfähigkeit und Produktivität. So sollte es gerade für vielbeschäftigte Geschäftsführer Pflicht sein, ein gesundes Leben zu führen und Stressquellen zu meiden - in der Realität ist allerdings oft Gegenteiliges an der Tagesordnung. Mit ihrer WAY-TO-WIN-Strategie hat Lea Feder ein ganzheitliches Konzept entwickelt, mit dem High-Performer es schaffen, ihren Lebensstil nachhaltig zu verändern und dadurch an Lebensqualität und Leistungsvermögen gewinnen. Vor welchen Herausforderungen ihre Klienten zu Beginn der Zusammenarbeit stehen, wie sie ihnen helfen kann und welche Ergebnisse sie mit der WAY-TO-WIN-Strategie erzielen, verrät Lea Feder in diesem Artikel am Beispiel zweier Klienten.

Viele Geschäftsführer betrachten Stress im Job als notwendiges Übel: Ständige Erreichbarkeit, ein Kalender voller Meetings und Deadlines sowie die Verantwortung für die Mitarbeiter lassen sich ohne Stress kaum bewerkstelligen - und ein gewisses Belastungslevel bringt ihre Position nun einmal mit, oder? Diese Einstellung führt immer häufiger zu chronischem Stress, der sich schnell auf die physische und psychische Gesundheit niederschlagen kann. Symptome wie Bluthochdruck, Müdigkeit, Konzentrationsschwäche und eine erhöhte Reizbarkeit sind die ersten Folgen. Werden sie nicht ernst genommen, können sich sogar gefährliche Herz-Kreislauf-Erkrankungen, eine Beeinträchtigung der kognitiven Fähigkeiten sowie ein erhöhtes Risiko für Angststörungen und Depressionen daraus entwickeln. "Anhaltender Stress im Alltag ist nicht nur ein oft unterschätztes Gesundheitsrisiko, sondern kann auch die eigene Leistungsfähigkeit enorm beeinträchtigen", erklärt Lea Feder, Geschäftsführerin von Lea Feder Consulting.

"Umso wichtiger ist es, ein Bewusstsein dafür zu schaffen und Strategien zu entwickeln, die einen besseren Umgang mit Stress erlauben", so Lea Feder weiter. Mit ihrer WAY-TO-WIN-Strategie steht sie High-Performern genau dabei zur Seite. Als angehende Ärztin, Bioinformatikerin, ehemalige Leistungssportlerin und Geschäftsführerin eines Instituts für Ausdauersport hat Lea Feder eine Methode entwickelt, die ihre Klienten dabei hilft, Gesundheit und Leistungsfähigkeit in Einklang zu bringen: Die WAY-TO-WIN-Strategie basiert auf ihrer langjährigen Erfahrung im Leistungssport und einem ganzheitlichen Ansatz. Mit moderner Technik, tiefgreifenden Analysen und unter Berücksichtigung der individuellen Lebensumstände befähigen Lea Feder und ihr Team ihre Klienten dazu, gesündere Ernährungsgewohnheiten in ihrem Alltag zu etablieren, Bewegungsroutinen zu integrieren und ungesunden Stress abzubauen. Dabei profitieren sie nicht nur auf gesundheitlicher, sondern auch auf wirtschaftlicher Ebene. So berichten zahlreiche Klienten nicht nur von einem gesteigerten Wohlbefinden, sondern auch von einem messbaren Umsatzwachstum. Das liegt ihnen zur Folge daran, dass sie anders mit ihren Mitarbeitern umgehen und die Stimmung im Team besser ist, dass sie produktiver sind und mehr Elan haben, in die Sichtbarkeit zu gehen, und dass sie sich besser konzentrieren können, sodass sie in gleichbleibender Arbeitszeit mehr schaffen. Welche Erfahrungen Teilnehmer der WAY-TO-WIN-Strategie im Detail machen, wird anhand zweier Beispiele im Folgenden zusammengefasst.

Liborio Manchavillano: Mit der WAY-TO-WIN-Strategie zu mehr Leistungsfähigkeit und nachhaltigem Gewichtsverlust

Liborio Manchavillano führt ein vielbeschäftigtes Leben: Als Geschäftsführer von sechs Unternehmen, darunter ein Handwerksbetrieb mit 25 Mitarbeitern und Beratungsunternehmen, ist er täglich 10 bis 14 Stunden unterwegs. Außerdem hat er eine Frau und zwei Kinder. Seine größte Herausforderung bestand darin, eine vernünftige Ernährung in seinen Tagesablauf zu integrieren, denn aufgrund des hohen Arbeitspensums hatte keine Zeit, regelmäßig zu essen. Ungesunde Mahlzeiten und abendliche Heißhungerattacken führten außerdem zu Gewichtszunahme und Stimmungsschwankungen.

"Als Liborio Manchavillano zu uns ins Coaching kam, hatte er bereits vergeblich versucht, seinen stressigen Arbeitsalltag mit einer gesunden Ernährung zu verbinden", berichtet Lea Feder. Trotz zahlreicher Diäten ließen die nachhaltigen Erfolge allerdings auf sich warten. In der Zusammenarbeit mit Lea Feder sollte sich das allerdings ändern. Liborio Manchavillano betont, dass vor allem die verständliche Art und Weise der Wissensvermittlung ihm dabei half, am Ball zu bleiben. Die WAY-TO-WIN-Strategie vermittelte ihm nicht nur ein Verständnis für die Bedürfnisse seines Körpers, sondern half ihm auch bei der Umsetzung der neuen Gewohnheiten. Durch die kontinuierliche Unterstützung von Lea Feder und ihrem Team schaffte Liborio Manchavillano es, sein Leben radikal zum Positiven zu verändern. "Neben einem nachhaltigen Gewichtsverlust und mehr Leistungsfähigkeit im Alltag machen sich die Erfolge der WAY-TO-WIN-Strategie bei diesem Klienten vor allem durch bessere Laune bemerkbar - und davon profitieren wiederum seine Mitarbeiter und damit auch sein ganzes Unternehmen", betont Lea Feder.

Wie Miriam Ochs ihren Umsatz in nur drei Wochen verdreifachen konnte

Als Selbstständige mit einem herausfordernden Alltag hatte Miriam Ochs einen ungesunden Lebensstil entwickelt. Während sie tagsüber nahezu komplett auf das Essen verzichtete, nahm sie am Abend oft üppige Mahlzeiten zu sich. Schließlich reagierte ihr Körper mit eindeutigen Symptomen: Sie war zunehmend müde und gereizt, nahm an Gewicht zu und war unausgeglichen. Mit dem Bewusstsein, etwas ändern zu müssen, suchte sie die Unterstützung von Lea Feder. "Zunächst führten wir eine 14-tägige Blutzuckermessung bei Miriam Ochs durch", erzählt die Expertin. "So konnte sie auf ihrem Smartphone in Echtzeit sehen, wie sich ihr ungesunder Lebensstil auf ihren Körper auswirkte."

Im Coaching lernte Miriam Ochs anschließend, gesunde Routinen hinsichtlich regelmäßiger Mahlzeiten zu etablieren und mehr Bewegung und Sport in ihren Alltag zu integrieren. Die Ergebnisse, die sie durch die WAY-TO-WIN-Strategie erzielen konnte, sind beeindruckend: Miriam Ochs wurde nicht nur erheblich fitter, sondern gewann auch ihre Konzentrationsfähigkeit und die Kraft zurück, in ihrem Unternehmen etwas zu bewegen. "Weil Miriam Ochs durch die Zusammenarbeit mit uns wieder leistungsfähig und produktiv wurde, konnte sie sich ein Team aufbauen, ihren Umsatz innerhalb von 12 Wochen verdreifachen und neue Kunden gewinnen", so Lea Feder.

Diese und viele weitere Erfolgsgeschichten zufriedener Kunden untermauern die Wirksamkeit der WAY-TO-WIN-Strategie. So hat sie bereits zahlreichen High-Performern geholfen, besser mit ihrem herausfordernden Alltag umzugehen und ihr Leistungspotenzial auf ein neues Level zu heben. Das kommt am Ende nicht nur den Vielbeschäftigten selbst, sondern auch ihren Unternehmen zugute.

