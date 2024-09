Jürgen Rossegger GmbH

Jürgen Rossegger von der Jürgen Rossegger GmbH: Branchenexperte bietet Komplettservice für Immobilien als Kapitalanlage

Konstanz

Immobilien sind eine attraktive Kapitalanlage - das Fachwissen, der Aufwand und die Zeit, die ein Investment erfordert, schrecken jedoch viele potenzielle Investoren ab. Als Gründer und Geschäftsführer der Jürgen Rossegger GmbH bietet Jürgen Rossegger seinen Kunden vom optimalen Anlageobjekt bis hin zur langfristigen Betreuung das Rundum-sorglos-Angebot für den Kauf ihrer Immobilie als Kapitalanlage. Hier erfahren Sie, wie die Zusammenarbeit in der Praxis abläuft, welche Ergebnisse seine Kunden erzielen und woher seine beeindruckende Expertise stammt.

Der langfristige Aufbau von Vermögen ist eine elementare Aufgabe, um die sich jeder Mensch im Rahmen seiner Möglichkeiten kümmern sollte. Denn zum einen spielt der Vermögensaufbau eine wichtige Rolle für die Altersvorsorge und zum anderen ermöglicht er einen gewissen Lebensstandard, die Berücksichtigung persönlicher Wünsche und Ziele und damit Lebensqualität. Weil die finanzielle Bildung aber weder in der Schule noch im Studium auf dem Lehrplan steht, vertrauen viele Menschen provisionsgetriebenen Bankern oder Finanzberatern und investieren in wenig rentable Finanzprodukte. Anderen ist bereits bewusst, dass die sicherste und rentabelste Kapitalanlage eine Immobilie ist - die Angst vor möglichen Risiken, mangelnde Expertise oder fehlende Zeitkapazitäten hindern sie jedoch am Kauf eines Anlageobjekts. "Mit 10 bis 25 Prozent ist die Eigenkapitalrendite eines Immobilieninvestments signifikant höher als bei einem Bausparvertrag oder Investmentfonds", erklärt Jürgen Rossegger von der Jürgen Rossegger GmbH. "Gleichzeitig kann eine Immobilie jedoch betreuungsintensiv sein. Zudem ist es für Laien schwer, auf dem Markt keine Fehler zu machen."

"Von uns bekommen die Kunden daher das Komplettpaket: Neben einer intensiven Beratung und einem rentablen Anlageobjekt bieten wir auch wertvolles Fachwissen und eine langfristige Betreuung an", fährt der Immobilienexperte fort. Mit der Jürgen Rossegger GmbH hat er es sich zur Aufgabe gemacht, Menschen zu zeigen, wie sie mit Immobilien Vermögen aufbauen können. Durch den Kauf und die anschließende Sanierung missbewirtschafteter Objekte und ein großes Netzwerk von Initiatoren und Bauträgern verfügt Jürgen Rossegger über einen Pool von attraktiven Immobilien, die er an Kapitalanleger verkauft. Wie ein Mediator zwischen Hausverwaltung und Käufer steht er seinen Kunden aus Deutschland und der Schweiz auch im Anschluss noch für verschiedene Themen, wie beispielsweise die Neuvermietung, zur Verfügung. Mit fast drei Jahrzehnten Erfahrung in der Finanzdienstleistungsbranche, aktuellem Wissen aus dem ständigen Austausch mit Experten und großem Engagement erzielt Jürgen Rossegger regelmäßig Top-Ergebnisse für seine Kunden.

Das Rundum-sorglos-Angebot der Jürgen Rossegger GmbH

Zu Beginn der Zusammenarbeit wird die finanzielle Ist-Situation des Interessenten analysiert, um ein realistisches Ziel zu definieren. Ist auf dieser Basis ein passendes Objekt gefunden, erhält der potenzielle Kunde eine umfangreiche Dokumentation zu der Immobilie und es findet eine gemeinsame Besichtigung statt. Sofern seitens des Käufers keine Einwände bestehen, wird ein Kaufvertrag geschlossen, sodass etwa vier bis sechs Wochen später der Nutzen-Lastenübergang stattfinden kann. "Erfahrungsgemäß kommt es ab diesem Zeitpunkt zu sich mehrenden Herausforderungen für den Eigentümer", verrät Jürgen Rossegger, der seinen Kunden auch nach dem Immobilienkauf als langfristiger Partner zur Verfügung steht und einen regelmäßigen Austausch pflegt.

Neben einer ausführlichen Beratung zu verschiedenen Themen und einem WhatsApp-Support für offene Fragen profitieren die Kunden auch vom Zugang zu einem Videoportal, das wertvolles Immobilienwissen vermittelt, sowie weiteren Services. Beispielsweise kümmert sich die Jürgen Rossegger GmbH um eine professionelle Neuvermietung, sollte ein Mieter ausziehen. Auch damit zusammenhängende Reparaturen und Sanierungen zählen zum ganzheitlichen Angebot. "Wir sorgen dafür, dass der Kunde mit seinem Objekt langfristige Erfolge erzielen kann", erklärt Jürgen Rossegger. "Laien fehlt in der Regel die Expertise für eine gute Bewirtschaftung einer Immobilie. Werden beispielsweise nie die Mietverträge angepasst, wird bei einem anschließenden Verkauf des Objekts kaum ein gutes Ergebnis erzielt werden können."

Jürgen Rossegger: Mit 28 Jahren Erfahrung und umfangreichem Service zu glücklichen Kapitalanlegern

Die Kombination aus Eigenkapitalrenditen von bis zu 25 Prozent, Sicherheit, Inflationsschutz und einer natürlichen Wertsteigerung machen Immobilien zu einem bewährten und funktionierenden Investment. Mit ihrem Rundum-sorglos-Angebot und dem umfangreichen Service schafft die Jürgen Rossegger GmbH deshalb nicht nur unzählige glückliche Kapitalanleger, sondern sorgt auch dafür, dass viele Kunden nach einiger Zeit weitere Immobilien kaufen. "Zum Beispiel hat ein Steuerberater kürzlich sein zweites Mehrfamilienhaus bei uns gekauft - ohne das Objekt zuvor besichtigt zu haben", erzählt Jürgen Rossegger, der nach 28 Jahren in der Finanzdienstleistungsbranche bedingungsloses Vertrauen seitens seiner Kunden genießt.

Nach seinem Hauptschulabschluss begann er eine Ausbildung zum Koch. Doch weil er schon immer den Drang hatte, über den Tellerrand hinauszuschauen und mehr aus seinem Leben zu machen, wechselte er zu einem großen Finanzdienstleister und machte seinen Fachwirt per Fernstudium. Während seiner anschließenden Tätigkeit in der Allfinanzberatung störte er sich vor allem an der fehlenden Handhabe, bei Problemen für seine Kunden eingreifen zu können, sodass Jürgen Rossegger schließlich im Immobilienvertrieb anfing. Als er sein erstes Mehrfamilienhaus kaufte, sanierte und innerhalb eines Vormittags alle Wohnungen verkaufte, war der Grundstein für ein erfolgreiches Geschäft gelegt, aus dem schließlich die Jürgen Rossegger GmbH entstanden ist. "Ich habe Spaß an meiner Arbeit und führe ein ausgeglichenes Leben, weshalb ich sagen kann: Wenn möglich, möchte ich diesen Job noch machen, wenn ich 80 Jahre alt bin", so Jürgen Rossegger abschließend. "Meine Mission ist es, den Menschen dabei zu helfen, effektiven Vermögensaufbau zu betreiben und ihnen mit unserer Expertise als langfristiger Ansprechpartner zur Verfügung zu stehen."

Sie interessieren sich für ein Immobilieninvestment als Kapitalanlage und möchten von tiefgreifender Expertise und einem Komplettpaket profitieren? Dann melden Sie sich jetzt bei Jürgen Rossegger von der Jürgen Rossegger GmbH und vereinbaren Sie einen Termin!

