3. Liga live bei MagentaSport, Montag Beckenbauer Cup live & kostenlos ab 18.20 Uhr

Bahns Geniestreich für Aachen, Rostocker Ernüchterung, Mannheim feiert 1. "dreckigen" Auswärtssieg seit 5 Monaten

München (ots)

Gelbschwarz feiert! Alemannia Aachen verschafft sich mit einem 2:1 gegen Hansa Rostock etwas Luft im Abstiegskampf. Mit 37 Punkten springt die Alemannia auf Platz 12. Als alles nach einem Unentschieden aussieht, sticht Aachens Joker mit einem Geniestreich: Bentley Baxter Bahn trifft per Hacke zum 2:1-Sieg gegen seinen Ex-Verein. Für Rostock ist die Niederlage ein bitterer Rückschlag im Aufstiegskampf. Mit 44 Punkten und einem Spiel weniger beträgt der Rückstand auf die Aufstiegsplätze nun 6 Punkte. Trainer Daniel Brinkmann war enttäuscht: "Aachen hat deutlich mehr nach vorne gemacht, wir haben keine Lösungen gefunden." Rostock verpatzt eine Chance nach oben, Aachen-Coach Backhaus bilanziert nach zuletzt viel Lob und guten Leistungen ohne Ertrag: "Wir haben einen wichtigen Sieg geholt, lass uns mal schön am Boden bleiben."

Mannheim feiert beim 1:0 in Aue den 2. Sieg in Folge und springt mit 36 Punkten auf Platz 14 - raus aus der Abstiegszone! Aue hat nur noch 6 Punkte Vorsprung auf die Rote Zone. Trainer Jens Härtel zum drohenden Abstiegskampf: "Wenn du verlierst, ist klar, dass du weiterhin in der Verlosung mit drin bist." Auch das Gegentor ärgert ihn: "Das ist natürlich ein richtiges Eiertor, das ist ja eigentlich keine echte Chance." Sportdirektor Heidrich plant die nächste Saison in der 3. Liga zunächst ohne Torjäger Bär nach dessen Achillessehnen-Verletzung.

Für Mannheim-Coach Bernard Trares zählt nur das Ergebnis: "Seit 5 Monaten haben wir auswärts nicht mehr gewonnen. Deshalb ist es wahnsinnig wichtig, heute mal so einen dreckigen Sieg zu holen."

Aufatmen in Cottbus nach dem 1:0 in Sandhausen nach einem viel diskutierten Elfmeter! Die 4 Spiele andauernde Sieglos-Serie ist gebrochen. Wie groß die Erleichterung war, zeigte auch der Hüpf-Jubel von Trainer Claus-Dieter Wollitz vor der eigenen Fankurve und gibt nunmehr das "Maximum", den Aufstieg, als Ziel aus: "Ich habe zu der Mannschaft gesagt: Ich weiß nicht, wann wir den Bock umstoßen, aber wir werden das. Wenn es nicht zu spät ist, wird mit uns auf jeden Fall zu rechnen sein, weil wir jetzt alle Fesseln loslassen können." Energie geht als Zweiter mit nur einem Punkt Abstand auf Spitzenreiter Dresden in die Länderspiel-Pause. Sandhausen Trainer Kenan Kocak ärgert sich über einen Elfer, der keiner war: "Das ist einfach ein Schlag in die Fresse. Es tut mir wahnsinnig leid für die Mannschaft."

Nachfolgend die wichtigsten Stimmen und Clips vom 29. Spieltag in der 3. Liga am Sonntag - bei Verwendung bitte die Quelle MagentaSport verwenden. Weiter geht es mit der 3. Liga bei Magenta Sport nach der Länderspielpause, am 28. März. An diesem Montag ab 17.45 Uhr wird das Frauen-Bundesliga-Spiel zwischen dem SC Freiburg und Eintracht Frankfurt gezeigt. Den Beckenbauer Cup mit Weltstars und Top-Klubs gibt´s ebenfalls am Montag ab 18.20 Uhr live und kostenlos aus dem SAP Garden.

Alemannia Aachen - FC Hansa Rostock 2:1

Alemannia Aachen setzt ein Ausrufezeichen im Abstiegskampf! Mit dem 2. Sieg in Folge springt die Alemannia mit 37 Punkten auf Platz 12. Nach einer zähen 1. Halbzeit bringt Niklas Castelle Aachen in der 62. Minute in Führung, doch Rostock gleicht durch Cedric Harenbrock schnell aus. Bentley Bahn sorgt per Hackentor für die erneute Führung, die Aachen über die Zeit bringt. Rostock verspielt damit wichtige Punkte im Aufstiegskampf - mit 44 Zählern und einem Spiel weniger beträgt der Rückstand auf die Aufstiegsplätze 6 Punkte.

Bentley Baxter Bahn, Aachens Matchwinner und Siegtorschütze zum 2:1 gegen seinen Ex-Verein, über das Gefühl, das Spiel zu entscheiden: "Wahnsinnsgefühl, sonntagabends auf dem Tivoli! Ganz wichtige 3 Punkte. Wir waren die bessere Mannschaft in meinen Augen und haben hochverdient gewonnen."

Über das Hackentor zum 2:1: "Ich freue mich, dass ich der Mannschaft helfen konnte. Man sieht es an den Bankspielern - das ist eine Einheit, das ist ein Team." Link zum Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=L3haVmQzbUQwRWxYZW1zYW5TeU9QYS9vYUFld2ZhUzdrWHVyTGdNN2h0TT0=

Aachens Heiner Backhaus und Rostocks Daniel Brinkmann gemeinsam im Interview. Heiner Backhaus, Trainer Aachen, freut sich über den Sieg: "Ich denke, wir haben nur einen einzigen Torschuss zugelassen - und das gegen Rostock, was extrem schwer ist, weil sie so gut sind. Machen wir uns nicht größer, als wir sind. Wir haben einen wichtigen Sieg geholt, aber lass uns mal schön am Boden bleiben. Jetzt haben wir mal 2 Spiele gewonnen - die Liga ist so eng, jeder kann jeden schlagen. Ein toller Abend für Alemannia, heute hat vieles gepasst, aber mehr nicht. Das Schönste war, dass sich Spieler Nummer 19 und 20 im Kader genauso gefreut haben wie der Torschütze - und genau das muss in einer Mannschaft unverhandelbar sein."

Daniel Brinkmann, Trainer Hansa Rostock, über eine verdiente Niederlage: "Glückwunsch an Heiner zum verdienten Sieg, da gibt es keine 2 Meinungen - Aachen hat deutlich mehr nach vorne gemacht, wir haben keine Lösungen gefunden. Ich glaube, wir tun gut daran, uns nicht weiter mit der Tabelle zu beschäftigen. Wir haben gewisse Minimalziele erreicht, das war vor 4 Monaten noch ganz anders. Unser 1. Ziel war es, die Klasse zu halten, und das haben wir geschafft. Für uns ist es das Beste, sich auf das nächste Spiel zu fokussieren - dann wird sich die Situation auch wieder positiv verändern."

Der Link zum Interview mit beiden Trainern: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=Vkh3ajRhckwvS3BqcEppOE5QeGN5azl5SFNHSTZESWhna21oQ3pEbDRaST0=

FC Erzgebirge Aue - SV Waldhof Mannheim 0:1

Mannheim feiert den 2. Sieg in Folge und springt mit 36 Punkten auf Platz 13 - zunächst raus aus der Abstiegszone! Der 7. Saisontreffer von Felix Lohkemper reicht Waldhof zum 1. Auswärtssieg seit 5 Monaten. Aue kassiert die 2. Niederlage in Serie und steht mit 6 Punkten Vorsprung auf die Abstiegszone zwar noch im sicheren Bereich, muss aber aufpassen, nicht doch noch nach unten hineinzurutschen - zumal mit dem langzeitverletzten Marcel Bär der wichtigste Offensivspieler lange fehlt.

Matthias Heidrich, Geschäftsführer Sport Aue, ob es aufgrund der Langzeitverletzung von Top-Torjäger Marcel Bär nur noch darum geht, die Saison irgendwie über die Ziellinie zu bekommen: "Ja, grundsätzlich schon. Wir wollen jetzt schnellstmöglich die 46 Punkte erreichen, damit wir Planungssicherheit haben. Dann drücken wir Marcel die Daumen, dass er relativ zügig wieder zurückkommt, denn seine Verletzung bringt auch für die kommende Saison einige Fragezeichen mit sich. Wir hoffen, dass wir die Saison schnell zu Ende bringen - das Team muss den Ausfall kompensieren. Wir wollen nicht in die Situation kommen, in der wir noch dringend Punkte holen müssen, sondern wir wollen jetzt unbedingt."

Inwieweit Marcel Bärs Verletzung die Kaderplanung im Hinblick auf die nächste Saison verändert: "Das ist eine Aufgabe, die wir uns alle gerne erspart hätten. Jetzt ist sie aber da und wir müssen uns damit auseinandersetzen, wie wir das im Team auffangen. Ob wir sofort adäquaten Ersatz von Beginn an holen, müssen wir überlegen - zumindest haben wir bis zum Ende des Jahres Zeit, um zu reagieren. Warten wir erst einmal den Heilungsverlauf von Marcel ab und sehen, wie er zurückkommt. Vielleicht ist er im September schon so weit, dann verpasst er gar nicht so viel. Vielleicht erst im Oktober - dann müssen wir uns etwas andere Gedanken machen. Es hängt also stark vom Heilungsverlauf ab. Wir werden uns natürlich in der Offensive ohne Marcel verstärken müssen, so viel ist klar. Link zum Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=Nmdmdkt3Wm9rNVRCVHIzWUhRdFYwQloxdmFVb3BqeG5lb2lDT1BvSTdaST0=

Jens Härtel, Trainer Aue, warum es in der 2. Halbzeit nicht mehr gelungen ist, offensiv gefährlich zu werden: "Weil Mannheim dann tief gestanden hat, und das ist dann immer nicht ganz so einfach, Lösungen zu finden. Zudem waren die Jungs am Ende einer Englischen Woche ein bisschen müde. Wenn eine Mannschaft mit 10 Mann in der eigenen Hälfte steht, ist es immer schwierig. Es gab ein paar Situationen, aber nicht mehr so viele wie in der 1. Halbzeit. Es war dann einfach ein anderes Spiel."

Über das Gegentor in der 38. Spielminute: "Das ist natürlich ein richtiges Eiertor, das ist ja eigentlich keine echte Chance."

Inwiefern die 2. Niederlage in Folge und der Ausfall von Marcel Bär dazu beitragen, im Abstiegskampf noch einmal die Sinne zu schärfen: "Die Sinne brauchen nicht geschärft zu werden, die sind immer scharf. Natürlich wäre es eine andere Situation gewesen, wenn wir das Spiel gewonnen hätten. Aber wenn du verlierst, ist klar, dass du weiterhin in der Verlosung mit drin bist."

Link zum Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=MWx3V1h0WUtFZ3pxckl0cDd4dHdiR0hYR0RGblRsU2J4c2Q5TG8xeEVHdz0=

Martin Männel, jetzt 37jähriger Kapitän von Aue, kann seinen Geburtstag nicht mit einem Sieg genießen: "Mir wäre es lieber gewesen, wir hätten das Spiel gewonnen. Dazu hat uns im Abschluss ein bisschen was gefehlt. Wir hatten ein paar gute Chancen, aber leider auch einen guten Torwart bei Mannheim im Tor. Am Ende haben wir kein Tor geschossen - das war der Unterschied. Die Mannheimer waren schwer zu bespielen und haben das Tor, das sie erzielt haben, 1 bis 2 Minuten vorbereitet, indem sie sich bei uns festgesetzt haben. Dass er den Ball am Ende dann so ein bisschen 'reingurkt', würde ich fast sagen, ist schon bitter - aber so ist Fußball."

Link zum Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=aDY2eVBLai9FV1lTY2hSYzc2c043ZUFkS3BXbFBLLzY1NW9kZzRjWmdyZz0=

Bernard Trares, Trainer Waldhof Mannheim, über die Bedeutung des ersten Auswärtssiegs seit 5 Monaten: "Unglaublich viel. Ihr habt es ja gesagt, seit 5 Monaten haben wir auswärts nicht mehr gewonnen. Deshalb ist es wahnsinnig wichtig, heute mal so einen dreckigen Sieg zu holen. Ich glaube, insgesamt war es ein schlechtes Drittligaspiel. Aber wir haben es über die Runde gebracht, gut verteidigt und nichts zugelassen. Von daher war es schon auch verdient, weil wir das Spiel kontrolliert haben - aber insgesamt war es kein gutes Spiel von beiden Mannschaften. Heute war der Gegner auch ein bisschen geschwächt, das muss man ganz ehrlich sagen. Das war unser Glück, dass wir hier gewinnen konnten." Link zum Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=RmxRTGx0OHowbHpNTk1ZMS9HMmJHVDh4enZaQlBLZmlZVmZkaEhwbkhwUT0=

Felix Lohkemper, Torschütze Waldhof Mannheim, über seinen 7. Saisontreffer in der 38. Minute: "Mit der Ferse oder der Wade berühre ich ihn leicht. Freue mich natürlich - ein Eiertor würde ich nicht sagen. Es war ein guter Laufweg von mir und ein guter Ball von Henning." Link zum Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=eXNOVVZQdVJXaE8xalJSekpMcmZqQTJ5em1NMGVRaklnajAweUtHQzRTMD0=

SV Sandhausen - Energie Cottbus 0:1

Nach 98 Minuten waren die Cottbusser und Pele Wollitz erlöst, die 4 Spiele andauernde Sieglosserie ist gebrochen! Während Cottbus Dresdens Patzer ausnutzt und auf Platz 2 nur noch einen Punkt hinter der Tabellenspitze steht, befindet sich Sandhausen - im Hinspiel noch Tabellenführer - weiter im freien Fall: Nur ein Sieg aus den letzten 15 Spielen und der Sturz auf Platz 18. Die Regionalliga rückt für den SVS immer näher.

Kenan Kocak, Trainer Sandhausen: "Es ist sehr bitter. Ich glaube, auch in der 1. Halbzeit ging der Spielplan komplett auf. Wir haben das Spiel kontrolliert und haben auch Möglichkeiten gehabt. Umso ärgerlicher ist es, dass man so einen ungerechten Elfmeter, der nie und nimmer einer war, bekommt und so wieder einmal so ein Spiel aus der Hand gibt. Das ist einfach sehr ärgerlich für die Jungs. Die Jungs tun mir einfach leid, für den Aufwand, den sie betreiben, nicht nur heute, auch in der täglichen Arbeit. Und dann stehen sie mit leeren Händen da. Das ist einfach ein Schlag in die Fresse. Es tut mir wahnsinnig leid für die Mannschaft."

...zum Elfmeter: "Wo trifft er ihn denn? Wo trifft er ihn? Strittig? Wenn sie zu der Situation strittig sagen, sind sie nicht unparteiisch. Entschuldigung. Da gibt es keine zwei Meinungen. Das ist eindeutig außerhalb des Strafraums. Was ist da eine strittige Situation? Der Linienrichter sagt zu mir "Halt deinen Mund". Das ist doch kein Umgangston miteinander. Man erwartet immer Respekt von uns. Aber gleichzeitig müssen wir auch Respekt von den Linienrichtern erwarten. Und ich lass mir nicht von einem Linienrichter "Halt deinen Mund" sagen. Darum ging es mir. Mit dem Hauptschiri war es überhaupt kein Problem. Am Ende sind wir natürlich wieder machtlos. Die Entscheidungen passieren immer wieder. Wir haben keinen VAR. Wenn es einen VAR gäbe, würde es Elfmeter geben? Man kann sich die Situation drehen und machen und tun. Gucken Sie mal, wo er den Kontakt mit seinem Fuß hat. Entschuldigung. Aber wir können es nicht mehr rückgängig machen. Die Entscheidung ist getroffen. Die Herren werden nachhause fahren und wir müssen schauen, dass wir den Karren aus dem Dreck ziehen. Und dann geht es für sie nächste Woche weiter. Der Hauptschiri war super, sehr kooperativ. Auch der vierte Offizielle war richtig gut und kommunikativ. Aber das war für mich nie und nimmer ein Elfmeter." Link zum Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=ZG41WFVRZG5RY0hidDFQL1pKSjV2UStlc3h0b09xWkZMelRnODF3alNiUT0=

Justin Butler, Spieler Sandhausen: "Ich denke, wir hatten die Partie eigentlich ganz gut im Griff. Wir haben uns einiges vorgenommen. Unser Plan ging eigentlich auf, bis auf die Fehlentscheidung meiner Meinung nach, denke ich, haben wir uns eigentlich ganz gut geschlagen." Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=U3czaFdlWG1ndHpIRkY5RFAxTWhDTE4wdDVwSnF1c2NNbHJvMExrTmJvRT0=

Tolcay Cigerci, Siegtorschütze für die Cottbusser: "Unglaublich, diese Punkte waren sehr, sehr wichtig. Das hat man hinten raus auch gesehen, wie wir gefightet haben. Das muss auch mal sein, dass wir so ein Spiel über die Bühne bringen." Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=OUVGVEFab3RQSjJ2Q3FPajdyRXdPMzhzOXY2NjQ3WXlOdmx5VGlqVUhabz0=

Claus-Dieter Wollitz, Trainer Cottbus: "Die 1. Halbzeit war sehr, sehr ordentlich. Wir haben das Spiel komplett kontrolliert. Das hört sich blöd an: Wir hatten vier gute Chancen, haben aber nur einmal aufs Tor geschossen. Trotzdem steht es 0:0. Dennoch haben wir nichts nach hinten zugelassen. Es war dann Thema in der Halbzeit, dass, wenn du glaubst, dass du das weiter so fortführen kannst, machen wir Fehler. Und so sind wir dann auch aus der Halbzeit gekommen, dass die Sandhäuser 2 bis 3 gute Situationen hatten. Dann sollte man erkennen: Kann ich hinten raus spielen? Weil der Gegner das Spiel ein bisschen höher macht, besser presst und lenkt, dass wir auch immer flach und quer spielen, statt diagonal. Diesbezüglich haben sie die Pressingsituationen gut gemacht und wir hatten nicht diese Entlastung. So war nach 15 Minuten alles wieder ausgeglichen. Ich kann es Ihnen nicht sagen. Ich bin fest davon überzeugt, dass es ein Foulspiel an Luci (Copado, d. Red.) war, aber ich weiß nicht, ob es im Sechzehner oder an der Sechzehnerlinie war."

...zum Elfmeter: "Er (Copado, d. Red.) will den Ball abkappen. Wo steht er jetzt? Er steht mit dem linken Fuß auf jeden Fall auf der Linie. Aber er trifft ihn am rechten Fuß: Ist der außerhalb? In der 3. Liga geht es um so viel. Da gibt es so eine hohe Zuschauerzahl. Ich glaube, dass sie (DFB, d. Red.) darüber nachdenken sollten, zumindest in der Rückrunde den VAR einzusetzen. Die nehmen beim DFB so viel Geld ein, von Strafen, sinnlosen Strafen und da sollte man das besser einsetzen."

...zum Frust von Kenan Kocak: "Ich kann das absolut verstehen, mehr als das. Sie können sich sicher vorstellen, dass ich das auch nicht gut finden würde. Dennoch glaube ich, dass wir eigentlich eine sehr, sehr faire Mannschaft sind. Aus meiner Sicht ist es unstrittig, dass es ein Foulspiel ist. Ich kann es aber nicht bewerten, ob der linke oder rechte Fuß bewertet wird. Dennoch habe ich da absolutes Mitgefühl, nicht nur für den Kollegen. Ich hab vor dem Spiel den Präsidenten von Sandhausen getroffen. Als Patriot will er für diesen Klub, der jahrelang in der 2. Liga gespielt hat, alles tun. Dafür habe ich ein großes Herz, für den Stellenwert. Auch für den Kenan (Kocak). Ich hab das erste Mal gegen ihn spielen dürfen. Er war so angenehm, so sympathisch. Ich drücke den Sandhäusern alle Daumen.." Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=QXRjL2FQV2pzb25kelFIRkFhK05qWmQwT3d3OG0rZkFZVEh3T2NqUW1wUT0=

