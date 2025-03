MagentaSport

MagentaSport zeigt Legendenturnier mit großen Namen Montag live & kostenlos

FCB-Traum-Duo Ribery und Robben beim Beckenbauer Cup wieder vereint - BVB, VfB, Milan, Ajax, Real spielen mit Weltstars

Es ist ein Festival großer Spieler, Legenden, Fan-Lieblinge, Topstars - zu Ehren des größten deutschen Fußballers - am Montag , ab 18.20 Uhr live und kostenlos bei MagentaSport und MagentaTV. Der Franz Beckenbauer-Cup bringt 6 Top-Teams zusammen, darunter 11 Weltmeister aus den Jahren 1990 bis 2014. Neben dem FC Bayern Traumduo Arjen Robben und Franck Ribéry stehen im bereits ausverkauften SAP Garden am Montag, 17. März, weitere FC Bayern- Legenden wie Lothar Matthäus, Stefan Effenberg oder Giovane Élber auf dem Platz. Dazu kommen zahlreiche weitere ehemalige Stars der Welt-Bühne: wie Torwartlegende Iker Casillas (Real Madrid), Lucas Barrios (Borussia Dortmund) oder Real Madrid-Ikone Pepe. Die Legenden des FC Bayern München werden von Weltmeister Philipp Lahm gecoacht. Ein Fußballfest mit Klub-Ikonen und internationalen Topstars, das einem guten Zweck und der Erinnerung an den verstorbenen "Kaiser", Franz Beckenbauer, dient.

Da wird ein tolles und langes Fußball-Wochenende bei MagentaSport - es startet heute ab 16.25 Uhr mit dem "Clasica" in der Frauen-Bundesliga: FC Bayern München (1.) gegen VfL Wolfsburg (3.). Ab 18.30 Uhr eröffnet die Partie 1. FC Saarbrücken (2.) gegen VfB Stuttgart II (18.) den 29. Spieltag in der 3. Liga. Am Samstag gibt´s ab 13.30 Uhr gleich 2 Hammer-Partien: VfL Osnabrück gegen Arminia Bielfeld und RW Essen gegen Dynamo Dresden . Alle Partien der 3. Liga und Frauen-Bundesliga werden auch am Sonntag live gezeigt. Am Montag ab 18.20 Uhr dann der Abschluss mit dem Beckenbauer Cup - die Live-Übertragung des Turniers mit vielen Interviews und Stories um die Legenden bereits um 18.20 Uhr.

Nachfolgend die offiziellen Kader für das Turnier, die der FC Bayern in diesen Tagen veröffentlicht hat. Ein Wiedersehen mit vielen tollen Spielern und Stars.

FC Bayern München:

Robben, Ribery, Van Bommel, Mandzukic, Rafinha, Matthäus, Starke, Butt, Rudy, Augenthaler, Linke, Elber, Pizarro, Contento, Badstuber, Sergio, Effenberg, Aumann, Lahm (Trainer)

Real Madrid:

Martín, Casillas, De la Red, Perez, Contreras, Sanz, Arbeloa, Velasco, Pepe, Karembeu, Camacho (Trainer)

Ajax Amsterdam:

Emanuelsen Urby, Siem de Jong, Eyong Enoh, Maarten Stekelenburg, Ricardo van Rhijn, Demy de Zeuw, Ryan Babel, Danny Blind (Trainer)

Borussia Dortmund: Weidenfeller, Großkreutz, Owomoyela, Leitner, da Silva, Dede, Petric, Kirch, Barrios, Bender, Ewerthon, Heinrich (Trainer)

AC Mailand: Fiori, Dida, Zaccardo, Fuser, Borriello, Serginho, Le Grottaglie, Montolivo, Roque Jr., Jankulovski, Ba (Trainer)

VfB Stuttgart: Balakov, Beck, Jurkovic, Cacau, Gentner, Hinkel, Hildebrand, Kuranyi, Kuzmanovic, Meira, Osorio, Träsch, Förster (Trainer)

Legendenturnier im Rahmen des 125-jährigen Vereinsjubiläums

Franz Beckenbauer hat den deutschen Fußball als Spieler, Trainer und Funktionär wie kaum ein anderer geprägt und Geschichte geschrieben. Im Rahmen des 125-jährigen Vereinsjubiläums wird mit dem Beckenbauer Cup eine der größten Persönlichkeiten des deutschen Fußballs geehrt und an den "Kaiser", Spieler sowie Ehrenpräsidenten des FC Bayern München erinnert.

Fußball und Emotionen pur im SAP Garden - live und kostenlos bei MagentaSport

Das Legendenturnier im SAP Garden verspricht Fußball und Emotionen pur. Gespielt wird in der Gruppenphase mit 6 Teams in 2 Gruppen. Jede Partie dauert 10 Minuten, ab dem Halbfinale zweimal 6 Minuten. Ähnlich wie beim Basketball wird in der letzten Spielminute für noch mehr Spannung die Angriffszeit limitiert. Die beiden Gruppensieger erreichen das Halbfinale. Die Verlierer spielen um Platz 3, die Sieger bestreiten das Finale um den ersten "Beckenbauer Cup".

Kommentator des neuen Beckenbauer Cups ist Max Giesen, die Moderation und Interviews übernehmen Simon Köpfer sowie Kamila Benschop.

