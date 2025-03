MagentaSport

3. Liga & Frauen-Bundesliga live bei MagentaSport - Freitag,16.25 Uhr: FCB Frauen vs Wölfinnen

Bitterer Aue: 1:4 in Rostock und Torjäger Bär verloren, Dresden verdaddelt Ausbau als Nummer 1

Hansa Rostock gehört zu den großen Gewinnern des 28. Spieltags! Nach den Patzern von Dresden (0:0 gegen Dortmund II), Saarbrücken (1:3 in Bielefeld) sowie Cottbus (2:2 gegen Hannover 96 II) gab es im Ost-Derby gegen Ex-Trainer Jens Härtel ein souveränes 4:1. "Der Sieg ist in der Höhe verdient, weil wir über die gesamten 90 Minuten die bessere Mannschaft waren", freute sich Daniel Brinkmann, der nun nur noch 5 Punkte auf den Relegationsplatz hat - bei einem ausstehenden Nachholspiel gegen Haching.

Neben der "völlig verdienten" 1:4-Pleite mussten die Auer auch eine schwere Verletzung von Torjäger Marcel Bär wegstecken: "Die Achillessehne sieht nicht gut aus, es könnte ein Achillessehnenriss sein. Aber ich bin kein Mediziner", befürchtete Aue-Trainer Jens Härtel.

Im 2. Derby des Tages stoppte Viktoria Köln die Siegesserie von RWE und Trainer Uwe Koschinat mit 1:0: "Das war sehr viel Stückwerk", ärgerte sich der Essener Coach insbesondere über die 1. Hälfte. Olaf Janßen verteilte hingegen ein Sonderlob an einen seiner Youngster: "Besonders freut mich die Leistung von Zoumana Keita - 19 Jahre alt, in der Innenverteidigung. Er fastet gerade wegen des Ramadan und hat erst 20 Minuten vor Anpfiff das 1. Mal etwas getrunken."

Im 3. Derby tauschen Mannheim und Sandhausen nach dem 3:2 der Waldhöfer die Plätze: Sandhausen erlebt nach 4 Niederlagen und nur einem Pünktchen aus 5 Partien den Absturz auf einen Abstiegsrang. Erstaunlich wie Trainer Kenan Kocak, immerhin seit 8 Spielen sportlich Verantwortlicher aber mit nur einem Sieg, immer wieder die eigene Mannschaft kritisiert: "Das ist keine Verteidigung. Und wenn man nicht verteidigt, kann man auch kein Spiel gewinnen."

Der BVB II verteidigt stark ersatzgeschwächt mit Mann und Maus ein 0:0 beim Spitzenreiter Dresden. Dynamo-Grätsche Vinko Sapina erklärt das Spiel mit einer Plusminus-Rechnung: "Insgesamt war es positiv. Wir haben ganz wenig zugelassen, haben vorne viele Chancen herausgearbeitet. Wir haben größtenteils die Spielkontrolle gehabt. Negativ ist, wenn ich diese Dinge aufzähle und wir mit einem 0:0 nach Hause gehen." Positiv auch: Dynamo hat vor dem Spiel in Essen (live ab 13.30 Uhr) nun 2 Punkte Vorsprung auf den Zweiten Saarbrücken.

Nachfolgend die wichtigsten Aussagen vom 28. Spieltag in der 3. Liga am Mittwoch - bei Verwendung bitte die Quelle MagentaSport verwenden. Weiter geht es mit der 3. Liga bei Magenta Sport am Freitag mit der Partie Saarbrücken gegen VfB Stuttgart II. Eröffnet wird ein extralanges Fußball-Wochenende am Freitag mit "La Clasica" in der Frauen-Bundesliga: das Duell des FC Bayern (1.) gegen VfL Wolfsburg (3.). Am Montag gibt´s den Beckenbauer Cup ab 18.20 Uhr live und kostenlos aus dem SAP-Garden - ein Wiedersehen mit dem Traum-Duo Robbery - Franck Ribery und Arjen Robben, erstmals wieder zusammen im Bayern-Dress.

Dynamo Dresden - Borussia Dortmund II 0:0

Die Aufstiegsaspiranten patzen im Gleichschritt! Nach dem Remis von Energie Cottbus gegen Hannover 96 II (2:2) und Saarbrückens Niederlage in Bielefeld (1:3) kommt auch Dynamo Dresden gegen Dortmunds Zweitvertretung nicht über ein 0:0 hinaus. Damit bleibt Dresden an der Spitze. Drei Punkte trennen die Top 3 im Moment.

Thomas Stamm, Trainer Dresden: "Vor allem in der 1. Halbzeit war mehr drin, mit den vielen Chancen, die du hast. In der 2. Halbzeit waren wir nicht mehr so dominant im letzten Drittel, wie wir es in den ersten 45 Minuten hinbekommen haben. Wir haben 2 Chancen zugelassen im ganzen Spiel und müssen zur Pause führen. Das machen wir nicht. Dortmund hat leidenschaftlich verteidigt. In den letzten 30 Minuten waren wir nicht mehr so gut drin und haben nicht mehr so viel Druck erzeugen können. Aber Dortmund hat es defensiv auch sehr leidenschaftlich und kompakt verteidigt." Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=MHlvQTlLV3V5Q3JPeHVUT3prMEdzNXFTbkZVTVRRdGpIOW9tTGlialorRT0=

Vinko Sapina, Spieler Dresden: "Insgesamt war es positiv. Wir haben ganz wenig zugelassen, haben vorne viele Chancen herausgearbeitet. Wir haben größtenteils die Spielkontrolle gehabt. Negativ ist, wenn ich diese Dinge aufzähle und wir mit einem 0:0 nachhause gehen." Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=bkpReXBCMWYweGNQTXRpWkxwRkdsbExCVFhlUXdreWVmOWxLb1QvUHFEWT0=

Jan Zimmermann, Trainer Dortmund: "Natürlich nehme ich die Glückwünsche an! Wir haben in Dresden gespielt, wir haben ohne 10 Spieler gespielt. Wir haben ein paar Spieler dabei, die kaum trainiert haben, weil sie krank waren. Die Jungs sind gut drauf. Das gibt uns nochmal viel Selbstvertrauen." Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=aUlPMmpBOENYQjk0UGdZcXc1a1BPOVpCRlJkZW93MTBZenFkYXpmSndCST0=

FC Hansa Rostock - Erzgebirge Aue 4:1

Homecoming-Niederlage für Jens Härtel! Hansa Rostock feiert den 3. Sieg in Folge und schlägt Erzgebirge Aue deutlich. Damit rückt die Kogge auf Platz 5 (44 Punkte) vor und ist nur noch 5 Punkte von den Aufstiegsrängen entfernt. Aue verliert nach 3 Siegen erstmals wieder und bleibt auf Rang 10 im Tabellenmittelfeld. Rostock erwischte einen Blitzstart und führte nach 15 Minuten bereits mit 2:0. Zwar gelang Aue der schnelle Anschlusstreffer, doch die Gäste blieben insgesamt zu harmlos. Bitter für Aue: Top-Torjäger Marcel Bär musste in der 43. Minute verletzt ausgewechselt werden. Es besteht der Verdacht auf einen Achillessehnenriss.

Daniel Brinkmann, Trainer Hansa Rostock, sah einen verdienten Sieg: "Der Sieg ist in der Höhe verdient, weil wir über die gesamten 90 Minuten die bessere Mannschaft waren. Wir wollten unbedingt gut ins Spiel kommen, hatten viele hohe Ballgewinne und haben darüber hinaus auch richtig guten Fußball gespielt. Wir haben viele tolle Angriffe gefahren - das macht dann auch Spaß zuzuschauen." Link zum Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=V1BnMXlBdTUwYjNrd2hHZVpNQVY0VWVocTlaNTd5aXplNHU0bzVMdTlXOD0=

Jens Härtel, Trainer Erzgebirge Aue, hat eine verdiente Niederlage gesehen: "Wir haben das Spiel völlig verdient verloren. Der Start war wichtig, und den haben wir total verpasst. Wir sind mit der Wucht des Gegners nicht klargekommen. Mit dem dritten Tor wurde es dann richtig schwierig. Dann kam noch die Verletzung von Marcel Bär - das tut uns extrem weh. Wir müssen abwarten, aber es sieht danach aus, dass er sich schwer verletzt hat. Das ist viel schlimmer als die Niederlage."

Über die Verletzung von Marcel Bär: "Die Achillessehne sieht nicht gut aus, es könnte ein Achillessehnenriss sein. Aber ich bin kein Mediziner." Link zum Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=d2QzL3dqRTREQTNUeVA4Ukk5cDVSZzJTSEJOdGU0VnNuTkFXbEtBMXRKaz0=

Viktoria Köln - Rot-Weiss Essen 1:0

Rot-Weiss Essen kassiert die erste Niederlage nach 7 ungeschlagenen Spielen! Viktoria Köln gewinnt mit 1:0, stoppt den RWE-Höhenflug und springt auf Rang 6 - nun nur noch 6 Punkte hinter den Aufstiegsrängen. Matchwinner ist der 19jährige Joker El Mala, der den Siegtreffer erzielt und die Gelb-Rote Karte gegen Kraulich provoziert. Nach einer starken 1. Hälfte der Kölner war Essen in Halbzeit 2 überlegen, doch am Ende reicht es nicht. Am Samstag wartet Tabellenführer Dresden auf RWE.

Olaf Janßen, Trainer Viktoria Köln: "Es war sehr ähnlich wie in den letzten beiden Spielen. Wir hatten in der 1. Halbzeit eine brutale Dominanz. Besonders freut mich die Leistung von Zoumana Keita - 19 Jahre alt, in der Innenverteidigung. Er fastet gerade wegen des Ramadan und hat erst 20 Minuten vor Anpfiff das erste Mal etwas getrunken. In der 2. Halbzeit waren wir gut im Spiel. Und dann die Einwechslung von Malek El Mala - wenn er eine Möglichkeit bekommt, die letzte Linie mit einem Lauf zu attackieren, dann kannst du ihn fast nicht halten." Link zum Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=ejY5QjV4YisybHA5UXgvVE0zYXZpdkJlWDRHWmpjc0xxTTQ3d28xNHJuTT0=

Uwe Koschinat, Trainer Rot-Weiss Essen, zeigte sich unzufrieden mit der Leistung seines Teams, insbesondere mit der 1. Halbzeit: "Wir haben eine sehr schlechte 1. Halbzeit gespielt, waren sehr fantasielos im eigenen Ballbesitz und haben dadurch lange gebraucht, um uns von hinten zu befreien. Das war heute sehr viel Stückwerk. In der 2. Halbzeit haben wir uns extrem gesteigert, hatten große Möglichkeiten und wahnsinnig viel Pech. Die Chance, hier einen Punkt mitzunehmen, war durchaus da. Insgesamt hat uns aber nicht das Energielevel ausgezeichnet, das wir in den letzten Spielen hatten - das muss man klar sagen."

Über die Gelb-Rote Karte für Tobias Kraulich in der 85. Minute: "Ich finde, das ist heute sehr sinnbildlich für uns: Wir hatten viel mit uns selbst zu tun. Kraulich bringt sich selbst in eine schwierige Situation, verliert die Orientierung und muss dann foulen." Link zum Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=aUJxTWNMRDFSVWpuNWFWQWFVM1FHTHViTStGbklqcU5uYUl0N2N1ZWRnST0=

SV Waldhof Mannheim - SV Sandhausen 3:2

Big Points für Mannheim! Waldhof Mannheim gewinnt das Kellerduell gegen Sandhausen mit 3:2, feiert den 3. Heimsieg in Folge und springt mit 33 Punkten auf Platz 16. Sandhausen bleibt seit 5 Spielen sieglos, rutscht auf Rang 17 ab und steckt tief in der Krise. Während Mannheim im Abstiegskampf neue Hoffnung schöpft, wird es für den SVS immer düsterer.

Bernhard Trares, Trainer Waldhof Mannheim: "Ich bin sehr glücklich über den Sieg. Leider haben wir 2 einfache Gegentore kassiert, obwohl wir eigentlich alles im Griff hatten. Es hätte vielleicht ein noch schöneres Fest werden können, wenn wir 4:0 oder 5:0 gewonnen hätten. Am Ende mussten wir dem Druck standhalten - wenn du 3:0 führst, denkst du, das Spiel ist gelaufen, und plötzlich steht es 3:2. Da musst du stabil bleiben. Aber die Jungs haben das auf dem Platz sehr geschlossen gelöst. Natürlich sind wir zufrieden mit dem Sieg, wir waren fokussiert und wussten, was auf dem Spiel steht." Link zum Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=QUphK3I1Z2xOeTJEM3NDcGdDcUEwSVEzMFZhR0VnQ25YR1ladzM2NXVjQT0=

Kenan Kocak, Trainer SV Sandhausen, ist bedient nach dem 5. sieglosen Spiel in Folge: "Wir haben Geschenke verteilt - wenn man sich die ersten 3 Gegentore anschaut, sind das kapitale Böcke. Der Gegner führt 3:0, ohne selbst eine richtige Torchance zu haben. Dann sind wir zwar da, kämpfen und machen, aber wenn man solche Geschenke verteilt, kann man in dieser Liga keine Punkte holen. Wenn wir so verteidigen, wird es gegen jede Mannschaft schwer. Das zieht sich seit Wochen durch. Eigentlich haben wir den Gegner gut unter Kontrolle, und dann kommt aus dem Nichts ein 40-Meter-Ball, der Stürmer steht frei vor dem Tor und kann einschießen. Über das 2. und 3. Tor brauchen wir gar nicht reden - das sind einfach Geschenke. Das ist keine Verteidigung. Und wenn man nicht verteidigt, kann man auch kein Spiel gewinnen." Link zum Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=Wi9CRFdpOVRIdUpkcm92TkNNNWhpSDB3dWM0TXpzUjlQRmpSR1k5VW1CWT0=

SV Wehen Wiesbaden - TSV 1860 München 0:0

Keine Tore in Wiesbaden, nennen wir´s schnöde Hausmannkost! Aber der TSV 1860 erkämpft sich einen wichtigen Zähler gegen den Abstieg, spielt zum 2. Mal zu null. Damit steht das Team von Patrick Glöckner, vor dem Derby gegen Unterhaching auf Platz 12 4 Punkte vor der roten Zone. Wehen Wiesbaden ist als 9. im gesicherten Mittelfeld.

Nils Döring, Trainer Wiesbaden: "Wir haben kein Zuckerschlecken gesehen, was die spielerische Leistung angeht. Es war ein Spiel auf hohem, kämpferischem Niveau. Beide Mannschaften waren eher auf Abtasten. 1860 München hat sehr tief gestanden, sehr diszipliniert gestanden. Das ist immer schwer, gegen solche Gegner Lösungen zu finden. Wir mussten am Ende schauen, dass wir nicht noch einen durch einen Konter schlucken. Deswegen sind wir froh, zu Null gespielt zu haben und den Punkt heute mitnehmen zu können." Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=N2E4WXNpQlpPcVZzRnUvT2lrZFZwWTk2YUJ1SjJBbGdHbnl6SUF3MUJJQT0=

Patrick Glöckner, Trainer TSV 1860: "Ich bin im Großen und Ganzen zufrieden, weil wir wieder die Null gehalten haben. Man hat gesehen, dass es ein taktisch geprägtes Spiel war. Beide Mannschaften hatten etwas zu verlieren. Die einen wollten oben angreifen, wir müssen unsere Distanz nach unten vergrößern. Wenn man gewisse Phasen des Spiels sieht, hast du immer den Eindruck, dass man noch mehr machen kann. Aber du kannst nicht zu sehr aufmachen, weil die Mannschaft von Wehen Wiesbaden offensiv zu stark ist und dich eventuell auskontern könnte." Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=N2E4WXNpQlpPcVZzRnUvT2lrZFZwWTk2YUJ1SjJBbGdHbnl6SUF3MUJJQT0=

Jesper Verlaat, Spieler TSV 1860: "Es war wichtig, dass wir auswärts in der englischen Woche zu Null spielen. Das ist uns auch gelungen. Wir sprechen immer, dass wenn wir hinten zu Null spielen, vorne ein Tor machen. Wir müssen da auf Hobschi (Patrick Hobsch, d. Red.) zurückkommen, weil er mal nicht getroffen hat. Aber nein, das war heute extrem wichtig, den Punkt nehmen wir mit. Beide Mannschaften hätten noch eine Stunde weiterspielen können. Da wäre von den Toren her nichts passiert. Aber den Punkt nehmen wir sehr gerne mit." Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=MHgyQWQ1djBYNXRyUWZidC8yTytQVnBYcVJkL1YzbkhEanBQNCtQNHBtcz0=

Fußball live bei MagentaSport

Freitag, 14.03.2025

Frauen-Bundesliga

ab 16.25 Uhr: FC Bayern München - VfL Wolfsburg

3. Liga

ab 18.30 Uhr: 1. FC Saarbrücken - VfB Stuttgart II

Samstag, 15.03.2025

Frauen-Bundesliga

ab 11.45 Uhr: FC Carl Zeiss Jena - RB Leipzig

ab 13.45 Uhr: TSG Hoffenheim - 1. FC Köln

3. Liga

ab 13.30 Uhr in der Konferenz und als Einzelspiel: VfL Osnabrück - Arminia Bielefeld, Borussia Dortmund II - Viktoria Köln, SC Verl - FC Ingolstadt 04, Hannover 96 II - SV Wehen Wiesbaden, Rot-Weiss Essen - Dynamo Dresden

ab 16.15 Uhr: TSV 1860 München - SpVgg Unterhaching

Sonntag, 16.03.2025

Frauen-Bundesliga

ab 13.45 Uhr: Bayer 04 Leverkusen - SV Werder Bremen

ab 18.15 Uhr: SGS Essen - Turbine Potsdam

3. Liga

ab 13.15 Uhr: SV Sandhausen - Energie Cottbus

ab 16.15 Uhr: Erzgebirge Aue - SV Waldhof Mannheim

ab 19.15 Uhr: Alemannia Aachen - Hansa Rostock

Montag, 17.032025

Live und kostenlos ab 18.20 Uhr: der Beckenbauer Cup

