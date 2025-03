MagentaSport

DEL 1.Playoff-Runde, Donnerstag Spiel 3, 19.15 Uhr: Schwenningen - Nürnberg live bei MagentaSport: "Giftige Serie" mit Glasbruch, Prügeleien und dem Heimvorteil für Wild Wings: "Werden das gewinnen"

Wenn der MagentaSport-Reporter Basti Schwele von einer "giftigen Serie" spricht - dann ist die auch giftig: insgesamt 16 Strafen auf beiden Seiten stehen symbolisch für die Härte der 2. Partie zwischen Schwenningen und Nürnberg. Nach einem "sehr kuriosen" Glasbruch und einer ausdauernden Prügelei im letzten Drittel sichern sich die Wild Wings mit reichlich Verspätung und einem 3:1 den Ausgleich in der 1. Playoff-Runde. "Wir konnten die Energie des Publikums mitnehmen. Es kommen nicht viele Teams gerne hierher", sagt Doppeltorschütze Brett Ritchie. Für das entscheidende 3. Spiel am Donnerstag (live ab 19.165 Uhr bei MagentaSport), wieder ein Heimspiel, ist Ritchie zuversichtlich: "Wir werden das gewinnen." Marcus Weber hadert dagegen mit der Offensive seiner Ice Tigers: "Ein Tor zu schießen ist einfach zu wenig." In einer hitzigen Partie habe sich sein Team "anstecken lassen mit den ganzen Strafen". Für das Entscheidungsspiel gelobt er Besserung: "Wenig Strafen nehmen und unser Eishockey spielen."

Traurige Frankfurter Löwen, aber ein hochverdienter Einzug der Straubinger ins Viertelfinale, wo sie am Sonntag beim Meister Berlin antreten müssen (live ab 16.15 Uhr bei MagentaSport). Tom Rowe, Trainer Löwen Frankfurt, lobt: "Heute hatten wir nichts entgegenzusetzen. Respekt an Straubing. Sie sind gut auf dem Eis gelaufen, waren gut strukturiert, haben den Puck besser verteilt als wir. Straubing verdient den Sieg und für uns ist es ein großer Lerneffekt." Craig Woodcroft, Trainer Straubing Tigers: "Es ist wie ein Schachspiel. Wir müssen schlau sein, dem Gegner nicht zu viel Platz lassen. Die Jungs haben es super gemacht."

Nachfolgend die wichtigsten Stimmen und Clips der DEL vom Dienstag. Bei Verwendung bitte MagentaSport als Quelle benennen. Weiter geht es mit Eishockey bei MagentaSport am Donnerstag ab 19.15 Uhr mit dem 3. Spiel der 1. Playoff-Runde zwischen den Schwenninger Wild Wings und den Nürnberg Ice Tigers. Die Viertelfinals starten am Sonntag mit dem Hammer-Duell Mannheim gegen München ab 13.45 Uhr.

1.Playoff-Runde Spiel 2: Schwenninger Wild Wings - Nürnberg Ice Tigers 3:1 (Serie: 1:1)

MagentaSport-Kommentator Basti Schwele findet: "Es ist eine giftige Serie." Angeführt von Doppelpacker Brett Ritchie erkämpfen sich die Wild Wings im 2. Spiel den Sieg. Im 2. Drittel führt ein Glasbruch zu einer längeren Unterbrechung. Nürnberg geht zum Schluss "All-in", kann die Niederlage aber nicht verhindern. Die Entscheidung über das Weiterkommen fällt am Donnerstag ab 19.15 Uhr, live bei MagentaSport.

Brett Ritchie, Doppeltorschütze und Matchwinner der Schwenninger Wild Wings: "Es war ein "Do-or-Die-Spiel" für uns. Wir sind zuhause ein gutes Team, wir konnten die Energie des Publikums mitnehmen. Es kommen nicht viele Teams gerne hierher. Das ist definitiv ein Vorteil. Wir haben aber auch gut gespielt. Es ist eine Kombination aus diesen beiden Dingen."

...über das 3. Spiel: "Wir werden das gewinnen."

Joacim Eriksson, Torhüter der Schwenninger Wild Wings, mit 96 Prozent Fangquote: "Es war ein großartiges Spiel. Wir haben sehr solide gespielt. Ich war ein bisschen nervöser als sonst, aber das stachelt mich eher noch an."

Phil Hungerecker, aktuell verletzter Spieler der Schwenninger Wild Wings in der 2. Drittelpause über den Scheibenbruch: "Dass die Scheibe so bricht ist komisch bei den beiden, weil sie nicht so viel Kilos auf den Rippen haben. Sehr kurios, aber es hat uns nicht geschadet. So wie ich es mitbekommen habe, wussten die Jungs so ungefähr, wann es weitergeht. Es ging um 10 bis 15 Minuten, es wurde dann 20 daraus. Was macht man in der Kabine? Man versucht ready zu bleiben. Man weiß wirklich nie, wann es weitergeht. Man probiert im Fokus zu bleiben. Vor 2 Jahren war ich der Übeltäter, der die Scheibe kaputt gemacht hat, ich war also schon mal dabei." Der Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=M2dNVlJrY3FTaTBpajlDUllpOS8vS0d1Z21VTHlBbjN5Nk5NM0lVTHIvZz0=

Marcus Weber, Nürnberg Ice Tigers: "Ein Tor zu schießen ist einfach zu wenig. Es war ein ausgeglichenes Spiel, aber wir haben uns anstecken lassen mit den ganzen Strafen. Wir wussten, dass es hier oft Strafen gibt. Die Schiris lassen sich vielleicht ein bisschen beeinflussen von den Fans."

Löwen Frankfurt - Straubing Tigers 0:1 - Tiger stärker und schlauer als die Löwen

Der Frankfurter Gegenangriff nach der 1:2-Niederlage im 1. Spiel bleibt aus. Die Straubing Tigers üben von Beginn an Druck aus, Joshua Melnick erzielt den hochverdienten Siegtreffer. Im Playoff-Viertelfinale am Sonntag geht es für Straubing gegen den amtierenden Meister, die Eisbären Berlin. Für Frankfurt bleibt es dabei: Seit dem Aufstieg 2022 haben die Löwen noch kein Playoff-Spiel gewonnen.

Tom Rowe, Trainer Löwen Frankfurt: "Das 1. Spiel in Straubing war exzellent. Wir haben richtig gut und schlau gespielt. Heute hatten wir nichts entgegenzusetzen. Respekt an Straubing. Sie sind gut auf dem Eis gelaufen, waren gut strukturiert, haben den Puck besser verteilt als wir. (...) Straubing verdient den Sieg und für uns ist es ein großer Lerneffekt."

Julian Napravnik, Löwen Frankfurt: "Straubing hat es brutal gemacht, von Anfang an. Sie kamen raus wie die Feuerwehr, defensiv als auch offensiv haben sie gut gespielt. Wir haben wenig Wege gefunden, um offensiv was zu kreieren. Gegen Ende ging uns auch die Puste aus. Sie standen so gut, wir hatten keine Idee mehr zum Schluss."

Stefan Krämer, Geschäftsführender Gesellschafter Löwen Frankfurt, über den Bau einer neuen Multifunktionsarena, zusammen mit den Basketballern der Skyliners Frankfurt: "Es ist spannend. Die bisherige Eissporthalle Frankfurt hat schon was, ist aber in die Jahre gekommen und gibt uns nicht die Vermarktungsmöglichkeiten, die wir brauchen, (...) um die Gap zu den Top Teams zu schließen. (...) Wir müssen unsere Fans mitnehmen. Es ist alternativlos. Wir brauchen eine neue Halle, darüber wird schon lange gesprochen. (...) Die Stadt wird 300 Million investieren. Jetzt sind wir gefordert, der Stadt aufzugeben, was für uns wichtig ist. Dann hoffen wir, dass es bis 2030 erledigt ist."

Craig Woodcroft, Trainer Straubing Tigers: "Die ganze Anerkennung gilt dem Team. Sie haben voll auf Sieg gespielt in den beiden Spielen. Totale Bereitschaft, all-in. Dafür wurden wir belohnt. (...) Es ist wie ein Schachspiel. Wir müssen schlau sein, dem Gegner nicht zu viel Platz lassen. Frankfurt ist ein gefährliches Team. Die Jungs haben es super gemacht."

Matchwinner Joshua Melnick, Straubing Tigers: "Es war ein großer Mannschaftssieg für uns. Wir haben jeden gebraucht. Wir wussten, dass es ein schwieriges Spiel werden würde. Ein großartiger Sieg für uns. (...) Es ist immer noch Luft zur Verbesserung da, aber es ist ein guter Start in den Playoffs. Hoffentlich können wir noch besser werden."

Eishockey live bei MagentaSport

Donnerstag, 13.03.2025

1. Playoff-Runde der DEL - 3. Spiel

ab 19.15 Uhr: Schwenninger Wild Wings - Nürnberg Ice Tigers

Sonntag, 16.03.2025

DEL-Playoffs - Viertelfinals

ab 13.45 Uhr: Adler Mannheim - EHC Red Bull München

ab 14.45 Uhr: Pinguins Bremerhaven - Kölner Haie

ab 16.15 Uhr: Eisbären Berlin - Straubing Tigers

ab 18.45 Uhr: ERC Ingolstadt - NIT/SWW

PENNY DEL Playoffs - komplett live:

Ab Sonntag, 16. März 2025: Viertelfinale (Modus Best of 7)

Ab Dienstag, 01. April 2025: Halbfinale (Modus Best of 7)

Ab Donnerstag, 17. April 2025: Finale (Modus Best of 7)

Länderspiele und Turniere

Frauen WM: 10. - 20. April 2025 (deutsche Spiele plus k.o.-Runde)

WM-Countdown Männer: ab 16. April Slowakei - Deutschland

U18 WM: 24. April - 04. Mai 2025 (deutsche Spiele plus k.o.-Runde)

Männer WM: 09. - 25. Mai 2025 (deutsche Spiele plus k.o.-Runde)

