Neue Umfrage von Amazon: Vier von fünf Deutschen freuen sich auch über gebrauchte Geschenke

München

In den letzten zwei Jahren ist der Verkauf von Second-Hand-Produkten bei Amazon in Deutschland um mehr als 15 % gestiegen

Vier von fünf Deutsche (78 %), die von Freunden oder Familie gebrauchte Geschenke erhalten, freuen sich über gebrauchte Produkte - vor allem aufgrund der geringeren Umweltbelastung. Das ergibt eine neue Studie von OnePoll im Auftrag von Amazon, die vom 10.-16. Oktober 2024 unter 2000 Befragten durchgeführt wurde, die volljährig sind und mehr als einmal im Jahr online einkaufen. Nur jeder zehnte der Befragten gab an, über ein gebrauchtes Geschenk enttäuscht zu sein. Und angesichts der nahenden Festtage sagen mehr als die Hälfte (57 %) der Käufer:innen aus der Generation Z (18 bis 24 Jahre), dass gebrauchte Artikel für sie die aufmerksamsten, originellsten oder romantischsten Geschenke seien. In den letzten zwei Jahren sind Amazons Verkäufe von Second-Hand-Waren in Deutschland um mehr als 15 % gestiegen.

Im Hinblick auf die Umwelt glauben vier von zehn (43 %) der Befragten aller Altersgruppen, dass es sich besser anfühlt, Geschenke zu bekommen, die nicht brandneu sind. Gleichzeitig sagen 33 % der Befragten, dass sie auf diese Weise etwas schenken konnten, das sie sich sonst vielleicht nicht hätte leisten könnten.

"Die Festtage stehen vor der Tür und wir erwarten, dass immer mehr Menschen nach generalüberholten oder gebrauchten Artikeln für ihre Freunde und Familienmitglieder suchen. Ob beim Stöbern nach Vintage-Kuriositäten in Antiquitätenläden oder online nach Angeboten für generalüberholte Artikel, eines ist sicher: Jede und jeder kann das passende gebrauchte Geschenk finden", sagt Sam Littlejohn, Leiter Retouren und Reparaturen bei Amazon. "Second-Hand-Artikel sind nicht nur besser für die Umwelt, sondern oft auch preiswerter. Bei uns zu Hause versuchen wir jetzt immer, uns zu den Festtagen gegenseitig mit Second-Hand-Artikeln zu beschenken."

Bei Amazon Retourenkauf können Käufer:innen derzeit besonders gefragte zurückgesandte oder bereits geöffnete Geschenke aus den Kategorien Spielzeug und Beauty sowie Sport, Unterhaltung und Gaming finden und dabei bis zu 50 % des empfohlenen Verkaufspreises sparen. Amazon Renewed bietet außerdem generalüberholte Artikel mit Garantie - zu garantiert günstigeren Preisen. Wie schon im letzten Jahr sind Elektronikartikel die beliebtesten Second-Hand-Artikel, die bei Amazon in Deutschland erhältlich sind. Staubsaugerroboter mit Wischfunktion oder auch ohne Wischfunktion sind hier besonders gefragt. Außerdem steht Unterhaltungselektronik hoch im Kurs wie etwa kabellose Kopfhörer oder ein Smartphone mit Weitwinkelobjektiv. Auch nichtelektronisches Spielzeug lässt sich problemlos gebraucht shoppen: Newcomer in diesem Jahr ist eine Eisenbahn mit Polizeistation als einer der beliebtesten Second-Hand-Artikel bei Amazon in Deutschland, der obendrein Climate Pledge Friendly ist: Durch die Herstellung aus nachhaltiger bewirtschafteten Wäldern und recycelten Materialien weist dieser Artikel ein Nachhaltigkeitsmerkmal auf.

85 % der befragten deutschen Käufer:innen geben an, beim Online-Kauf die Preise für "Gebrauchtware" mit denen für "Neuware" zu vergleichen. Amazon Retourenkauf ist also eine großartige Möglichkeit, Geld zu sparen und gleichzeitig die Lebensspanne von Produkten zu verlängern. Die Zahl der Käufer:innen, die die Preise für "Gebrauchtware" mit denen für "Neuware" vergleichen, steigt der Studie zufolge auch bei den jüngeren deutschen Millennials (25 bis 34 Jahre) auf 92 % und bei den 18- bis 24-jährigen Angehörigen der Generation Z auf 90 %.

Deutsche Käufer:innen spenden, reparieren und verkaufen weiter

Acht von zehn (81 %) deutschen Käufer:innen kaufen gebrauchte Artikel nicht nur ein, sondern verkaufen, spenden oder schenken Gegenstände, die sie selbst nicht mehr brauchen, auch aktiv weiter. Fast die Hälfte (48 %) der Befragten verbringt jeden Monat mehrere Stunden damit, alten Gegenständen neues Leben zu schenken.

Die aktivste Altersgruppe, wenn es ums Spenden geht, sind der Umfrage zufolge ältere Millennials (35 bis 44 Jahre) und die Generation X (55 bis 64 Jahre).

Jede:r Fünfte (21 %) der deutschen Befragten der Generation Z geben an, im vergangenen Jahr etwas Altes "upgecycelt" zu haben, um gebrauchten Produkten ein neues Leben zu geben. Darüber hinaus reparierte jede:r Vierte (26 %) mit Hilfe eines Online-Reparaturvideos im selben Zeitraum erfolgreich einen kaputten Gegenstand.

Laut der Studie handelt es sich bei den 25- bis 34-Jährigen um die engagierteste Altersgruppe, wenn es um Reparaturen geht. Im Durchschnitt haben 31 % der befragten Käufer:innen aus dieser Altersgruppe in den letzten zwölf Monaten eine Reparatur durchgeführt, gefolgt von 30 % der 35- bis 44-Jährigen. Amazon-Kund:innen können bei Amazon Second Chance herausfinden, wie sie gebrauchte Artikel reparieren und in Zahlung geben können. Dort gibt es auch weitere Informationen über Recyclingmöglichkeiten in ihrer Umgebung.

