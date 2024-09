Amazon Deutschland Services GmbH

Leichter und recycelbar: Amazons neue Umschläge sind papiergepolstert - und kommen jetzt nach Deutschland

Amazon hat mit Partnern einen leichteren und stabilen Papierumschlag entwickelt. Dieser ist nur durch Papier gepolstert - und kann im Hausmüll recycelt werden.

Die neueste Entwicklung von Amazons Verpackungsexpert:innen hat ein einfaches und effektives Design: Durch die geriffelte Oberfläche ist das Innenfutter des Umschlags, der zu 100 % aus Papier besteht, stoßdämpfend. Damit hält er seinen Inhalt sicher an Ort und Stelle und schützt ihn zugleich auf dem Weg zu unseren Kund:innen.

Das Innenfutter ist leicht - und die Pakete dadurch auch, viel leichter als Kartons gleicher Größe. Pro Sendung werden im Schnitt 44 g Verpackungsmaterial eingespart. Außerdem sind sie flexibler, ohne dass sie zusätzliches Polstermaterial benötigen. So lassen sich die Umschläge ohne Platzverlust füllen.

"Unsere Herausforderung war: Wie können wir leichte, flexible und vollständig recycelbare Papierverpackungen entwickeln, die aber gleichzeitig so gut schützen wie herkömmliche Luftpolsterumschläge? Denn diese nutzen wir in ganz Europa schon seit Jahren nicht mehr - zusammen mit allen anderen Einwegplastiktüten und -umschlägen.", sagt Thais Blumer, European Head of Sustainable Packaging bei Amazon. "Einen zu 100 % recycelbaren Papierumschlag mit geringem Gewicht und maximalem Schutz zu entwickeln, war keine leichte Aufgabe. Doch dank der Zusammenarbeit mit den Verpackungsexperten von Mondi haben wir eine Lösung gefunden, die gleich dreifach überzeugt: Erstens haben wir Umschläge kreiert, die leicht verpackbar sind; zweitens können die Kundinnen und Kunden sie einfach im Hausmüll recyceln; und drittens erlauben diese Umschläge eine unbeschädigte Lieferung."

Das speziell entwickelte Leichtpapier für die Außenverpackung in Kombination mit dem gewellten Innenfutter macht den neuen Umschlag so stark: Trotz einer Dicke von nur wenigen Millimetern ist er widerstandsfähig und robust.

Das Verpacken gestaltet sich einfacher und schneller. Dafür sorgen die Rillen im Innenfutter, womit sich die Verpackung um ihren Inhalt herum falten lässt. Außerdem ist der Umschlag rutschfest: Durch das Innenfutter können sich die Produkte während des Transports nicht hin- und herbewegen und kommen so sicher bei den Kund:innen an.

"Wir haben mehrere Monate damit verbracht, unsere Designs zu testen. Dabei haben wir verschiedene Polsteroptionen untersucht, wie zum Beispiel Waben- und geprägtes Luftpolsterpapier. Letztendlich war die Wellpappenpolsterung die beste Lösung: ein flaches Papierblatt, das an einem Blatt Wellpappe befestigt ist. Die Entwicklung eines kunststofffreien gepolsterten Versandumschlags für E-Commerce-Verpackungen war eine spannende gemeinsame Reise in eine nachhaltigere Zukunft. Wir sind stolz darauf, Amazon-Kundinnen und -Kunden diese Lösung anbieten zu können", erklärt Pedro Cuesta, Verpackungsingenieur bei Mondi.

Die neuen Papierpolsterumschläge sind in drei Größen erhältlich und können zum Schutz einzelner und mehrerer Artikel verwendet werden. Dazu gehören Gegenstände des täglichen Bedarfs von Hautpflege- und Nahrungsergänzungsmitteln über Haushalts- und Büroartikel bis hin zu Spielzeug.

Mehr als 50 % der europäischen Amazon-Sendungen werden mittlerweile in reduzierter, recycelbarer Versandverpackung geliefert, z.B. in Papiertüten oder Kartonumschlägen, oder - im Fall von 700 Millionen Sendungen seit 2019 - ganz ohne zusätzliche Verpackung im Rahmen unseres Programms "Ohne zusätzliche Amazon-Verpackung versendet". Seit 2015 hat Amazon das Verpackungsgewicht pro Sendung um 43 % reduziert. Das entspricht mehr als 3 Millionen Tonnen vermiedenem Verpackungsmaterial.

Weniger Verpackungsmaterial bedeutet zudem mehr Platz für mehr Pakete in den Amazon-Lieferwagen. Das führt zu weniger Fahrten und bringt uns unserem Ziel näher, bis 2040 in allen unseren Betriebsabläufen CO2-neutral zu arbeiten.

Mehr über die Verpackungsinnovationen von Amazon erfährst du hier.

Über Amazon

Amazon wird von vier Grundprinzipien geleitet: Fokus auf den Kunden statt auf den Wettbewerb, Leidenschaft fürs Erfinden, Verpflichtung zu operativer Exzellenz und langfristiges Denken. Amazon strebt danach, weltweit das kundenorientierteste Unternehmen und der beste Arbeitgeber zu sein sowie den sichersten Arbeitsplatz zu bieten. Kundenrezensionen, 1-Click Shopping, personalisierte Empfehlungen, Prime, Versand durch Amazon, AWS, Kindle Direct Publishing, Kindle, Career Choice, Fire Tablets, Fire TV, Amazon Echo, Alexa, Just Walk Out-Technologie, Amazon Studios und Climate Pledge sind nur einige der Produkte und Services, für die Amazon Pionierarbeit geleistet hat. Für weitere Informationen besuchen Sie Aboutamazon.de und folgen Sie @AmazonNewsDE.

