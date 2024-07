Amazon Deutschland Services GmbH

"Export über Amazon ist die einfachste Wachstumschance für deutsche KMU"

München

Amazon-Export fördert Wachstum deutscher KMU: Umsatz um 10% gestiegen

Kleine und mittlere Unternehmen (KMU) haben im Kalenderjahr 2023 ihre Exportumsätze bei Amazon um 10 % im Vergleich zum Vorjahr erhöht. Die insgesamt 5,5 Milliarden Euro stellen einen neuen Rekord dar. Das zeigen die Zahlen des aktuellen "KMU Report 2023" von Amazon. Während die Zahl der Verkaufspartner mit etwa 47.500 konstant blieb, ist die Zahl der Jobs, die KMU geschaffen haben, um ihre Online-Geschäfte bei Amazon zu betreiben, von 160.000 auf 170.000 gewachsen.

Ein globales Verkäufer-Konto ist heute so einfach wie die Buchung einer Urlaubsreise. Dies und die zahlreichen Tools - wie Versand durch Amazon oder Übersetzungs- und Inhaltetools auf Basis Künstlicher Intelligenz - helfen KMU dabei, weltweit Millionen von Kundinnen und Kunden zu erreichen. Nicht umsonst stehen KMU heute für mehr als 60% der weltweit bei Amazon verkauften Produkte. Auch von Events wie dem Prime Day profitieren sie: Deutsche KMU verkauften innerhalb der 48 Stunden im Juli 2024 Millionen von Artikeln.

Xavier Flamand, VP Amazon Europe Seller Services: "Wir bei Amazon setzen uns dafür ein, unseren deutschen Verkaufspartnern innovative Tools und Services an die Hand zu geben, die ihnen helfen, ihr Geschäft auszubauen. Unsere Investitionen in Technologie, Logistik und Verkäuferunterstützung sind darauf ausgerichtet, ihren Erfolg in unseren Geschäften zu fördern und Kund:en in Deutschland und Europa besser zu bedienen. Wir wollen ein verlässlicher Partner sein, der es deutschen Unternehmer:innen und Unternehmen jeder Größe ermöglicht, in der digitalen Wirtschaft erfolgreich zu sein."

Markus Schöberl, Director Seller Services, Amazon Deutschland ergänzt: "Export über Amazon ist die einfachste Wachstumschance für deutsche KMU - und zwar nicht nur für diejenigen, die bereits auf Amazon.de verkaufen. Immer mehr deutsche Unternehmen nutzen Amazon zum Beispiel allein in den USA, weil ein einfacherer Start als mit Amazon dort kaum möglich ist".

Amazon KMU Report - die wichtigsten Ergebnisse

Weitere zentrale Ergebnisse des Reports sind:

Mehr als 80 Prozent der deutschen KMU bei Amazon verkauften ihre Waren an Kund:innen auf der ganzen Welt.

Die Unternehmen aus Deutschland verkauften im Jahr 2023 mehr als 750 Millionen Produkte über den Amazon Marketplace. Das entspricht mehr als 1.400 Produkten pro Minute.

Die erfolgreichste Entwicklung in Sachen Export haben 2023 Verkaufspartner aus Hessen und Nordrhein-Westfalen gezeigt. Ihr Export-Umsatz stieg um je 15 Prozent auf mehr als 1,6 Milliarden (Nordrhein-Westfalen) bzw. 340 Millionen Euro (Hessen) an.

Die meisten Verkaufspartner stammen absolut aus Nordrhein-Westfalen (11.100) und Bayern (8.000). Im Verhältnis zur Einwohnerzahl liegen die Stadtstaaten Berlin (3.000) und Hamburg (1.700) vorne.

Zur verkaufsstärksten Kategorie gehört für KMU hierzulande alles rund ums Wohnen, neu hinzugekommen in die TOP-5 sind Produkte für den Bürobedarf.

