Supertrend zum Superpreis: Deluxe Dubai-Schokolade bei Lidl ab 3,29 Euro / 10.000 Tafeln der Qualitäts-Eigenmarke ab 13. Dezember exklusiv bei Lidl erhältlich

Lidl in Deutschland lässt die Herzen der Dubai-Schokoladen-Fans mit einem vorgezogenen Weihnachtsgeschenk höherschlagen: Ab dem 13. Dezember sind 10.000 Tafeln der beliebten Schokoladen-Art in ausgewählten Filialen verfügbar. Für 3,29 Euro erhalten Lidl Plus-Kunden die begehrten Tafeln an 20 Standorten in Deutschland. Unter der Eigenmarke Deluxe bietet der Lebensmitteleinzelhändler damit vollen Genuss und exzellente Qualität zum hervorragenden Preis-Leistungs-Verhältnis.

Genuss ist Deluxe

Die jeweils 5.000 Tafeln in den Varianten Zartbitter und Vollmilch führt der Frische-Discounter unter seiner exquisiten Eigenmarke Deluxe. Diese bietet Lidl-Kunden seit vielen Jahren zu festlichen Anlässen ausgewählte Spezialitäten, die unter anderem mit erstklassigen Rohstoffen und außergewöhnlichen Rezepturen überzeugen. Die Deluxe Dubai-Schokolade mit Zutaten aus der EU und Nicht-EU kann außerdem mit gutem Gewissen genossen werden: Die Kakaorohware stammt zu 100 Prozent aus nachhaltigerem Anbau und ist nach international anerkannten Standards der Rainforest Alliance zertifiziert. "Innerhalb kürzester Zeit haben wir den Trend aufgegriffen und es geschafft, unter unserer Eigenmarke Deluxe ein ausgezeichnetes Produkt zum gewohnt günstigen Lidl-Preis auf den Markt zu bringen", sagt Christoph Graf, Geschäftsleiter Ware der Lidl Dienstleistung GmbH & Co. KG.

In diesen Filialen ist die Deluxe Dubai-Schokolade erhältlich:

01307 Dresden, Comeniusplatz 2

04109 Leipzig, Brühl 1

10117 Berlin, Leipziger Straße 42

10365 Berlin, Frankfurter Allee 208-212

10827 Berlin, Hauptstraße 122

20535 Hamburg, Carl-Petersen-Straße 55-57

21079 Hamburg, Rönneburger Straße 23

40231 Düsseldorf, Benrather Straße 7b

50667 Köln, Neumarkt 8-10

50674 Köln, Habsburgerring 2

60528 Frankfurt, Goldsteinstraße 157

60596 Frankfurt, Oppenheimer Landstraße 77/79

70191 Stuttgart, Rosensteinstraße 55

70193 Stuttgart, Schwabstraße 91

70469 Stuttgart, Stuttgarter Straße 32

74172 Neckarsulm, Hohenloher Straße 2

80335 München, Dachauer Straße 92

80804 München, Leopoldstraße 144

80992 München, Pelkovenstraße 152

81379 München, Kistlerhofstraße 152

Schokoladiges Weihnachtfest ab dem 16. Dezember

Jeder will sie - Lidl hat sie: Und zwar deutschlandweit. Ab dem 16. Dezember ist die Dubai-Schokolade der Marke MilanGo in allen über 3.250 Lidl-Filialen erhältlich. Die 126-Gramm-Tafel kostet 3,99 Euro und ist in der Filiale bei den Deluxe-Aktionen für die Kunden zu finden. Auch beim Markenprodukt stehen die Lidl-Kernkompetenzen Qualität und Preis für Lidl an erster Stelle.

