Lidl bringt limitierte Dubai-Schokolade auf den Markt: Top Eigenmarken-Qualität von Deluxe zum günstigen Lidl-Preis

Bad Wimpfen

Noch vor Verkaufsstart entfacht der Frische-Discounter das Dubai-Fieber mit süßen Überraschungen und der Chance auf eine von drei Traumreisen in die Luxusmetropole.

Die Dubai-Schokolade sorgt aktuell in Deutschland für Begeisterung und lange Warteschlangen: Schokoladenfans stehen stundenlang an, um eine der begehrten Tafeln zu ergattern. Lidl in Deutschland bringt Mitte Dezember eine eigene Dubai-Schokolade auf den Markt. Die Schokolade der Eigenmarke Deluxe wird in zwei Varianten - Vollmilch und Zartbitter - erhältlich sein. Damit bietet Lidl ein begehrtes Produkt in hervorragender Qualität zum gewohnt günstigen Lidl-Preis. Die Dubai-Schokolade wird zunächst im Rahmen einer limitierten Aktion mit 10.000 Tafeln in ausgewählten Lidl-Filialen erhältlich sein.

Neben dem Genuss steht auch die Nachhaltigkeit im Fokus: Die Kakaorohware, die in allen Eigenmarken des Lebensmitteleinzelhändlers verwendet wird, stammt seit 2017 zu 100 Prozent aus nachhaltigerem Anbau. Der Kakao für die Dubai-Schokolade von Lidl ist nach international anerkannten Standards der Rainforest Alliance zertifiziert.

Mit einem einmaligen Event steigert der Frische-Discounter die Vorfreude auf die eigene Dubai-Schokolade. Am Samstag, den 23. November 2024, lädt Lidl in Deutschland in die Berliner Filiale in der Säntisstraße 49 ein: Ab 7 Uhr werden 500 Schokoladentafeln der Eigenmarke Fin Carré, verpackt in limitiertem Lidl-Geschenkpapier, an die ersten Kunden verschenkt. Doch unter den 499 regulären Schokoladen verbirgt sich eine exklusive Tafel der Dubai-Schokolade der Eigenmarke Deluxe. Der glückliche Gewinner dieser Dubai-Schokolade darf sich zusätzlich über einen Lidl-Einkaufsgutschein im Wert von 250 Euro freuen. Hinter drei anderen verpackten Tafeln verbirgt sich ein goldenes Ticket. Die Gewinner des "Trostpreises" dürfen sich mit Lidl-Reisen über eine Traumreise nach Dubai im Wert von jeweils 3.000 Euro freuen.

Der Lebensmitteleinzelhändler macht Weihnachten dieses Jahr noch magischer und knüpft mit der Aktion an die zentrale Botschaft der diesjährigen Weihnachtskampagne "Magische Weihnachten - Wünsche werden wahr" an. Denn die Freude, andere zu beschenken und Überraschungen zu teilen, entfacht die wahre Magie von Weihnachten.

Wer nicht vor Ort dabei sein kann, hat die Möglichkeit die spannende Aktion auf Instagram, Facebook, TikTok und YouTube Shorts mitzuverfolgen. Bekannte Creator wie @julyanpohl, @itzjul und @yungstachel kündigen die Aktion auf ihren Social-Media-Kanälen an. Vor Ort begleitet @jeanniejuice das Event und gibt exklusive Einblicke.

