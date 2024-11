Lidl

Studie bestätigt: Lidl hat den günstigsten pflanzlichen Warenkorb

Bad Wimpfen (ots)

Nach Einführung der Preisparität vor einem Jahr bietet Lidl als erster deutscher Lebensmitteleinzelhändler einen veganen Warenkorb ohne Aufpreis gegenüber seinem tierischen Pendant.

In einer aktuellen Studie der Ernährungsorganisation ProVeg schneidet Lidl in Deutschland mit einem pflanzlichen Warenkorb aus Aufschnitt, Würstchen, Burger, Fischstäbchen, Frischkäse, Hack, Joghurt, Scheibenkäse, Kochcreme, Milch, Pizza und Schnitzel als einziger Lebensmitteleinzelhändler günstiger ab als mit einem tierischen Pendant. Zudem bietet Lidl in sieben Produktkategorien den niedrigsten Preis.

Das Ergebnis resultiert aus der Preisangleichung für nahezu das gesamte Sortiment der mehrfach ausgezeichneten veganen Lidl-Eigenmarke "Vemondo" an vergleichbare Produkte tierischen Ursprungs. Seit Oktober 2023 ist ein Großteil der "Vemondo"-Produkte in allen Lidl-Filialen zum gleichen Grundpreis erhältlich wie ihre tierischen Vergleichsprodukte.

"Die ProVeg-Preisstudie belegt unser Engagement für eine bewusste Ernährung. Die Einführung der Preisparität für vegane Alternativen ist in diesem Umfang zum jetzigen Zeitpunkt einmalig im Lebensmitteleinzelhandel in Deutschland. Wir sind davon überzeugt, dass ein nachhaltiger Konsum nur in die Breite getragen werden kann, wenn die darauf einzahlende Ernährung für alle erschwinglich und leichter zugänglich ist. Mit den dauerhaft günstigen Preisen unserer 'Vemondo'-Produkte laden wir Kunden dazu ein, vermehrt die pflanzlichen Alternativen auszuprobieren", sagt Christoph Graf, Geschäftsleiter Ware der Lidl Dienstleistung GmbH & Co. KG.

Lidl-Kunden kaufen mehr vegane Produkte

Seit der Preisangleichung freut sich Lidl über eine positive Resonanz der Kunden, die mit einem Anstieg der verkauften veganen Artikel um über 30 Prozent einhergeht. Die jeweiligen "Vemondo"-Produkte sind bewusst neben den tierischen Pendants platziert, um den Kunden eine bessere Orientierung und einen leichteren Zugang zu bieten.

Das Soja für die "Vemondo"-Produkte kommt seit 2022 zu 100 Prozent aus regionalem beziehungsweise zertifiziert europäischem Ursprung.

Transformation zu einer gesunden und nachhaltigen Ernährung

Die Preisanpassung der veganen Produkte ist Teil der gemeinsam erarbeiteten Strategie für Bewusste Ernährung. Damit haben sich die Unternehmen von Lidl Anfang 2023 ganzheitliche, verbindliche Ziele gesetzt, um den Kunden das beste Angebot für eine bewusste und nachhaltige Lebensweise zum gewohnt günstigen Lidl-Preis zu bieten. Bei den Maßnahmen orientiert Lidl sich an den wissenschaftlichen Erkenntnissen der Planetary Health Diet. Dazu gehört auch der Ausbau des pflanzlichen Sortiments und die Transparenz hinsichtlich der Anteile tierischer und pflanzenbasierter Proteinquellen. Die Berechnung erfolgt dabei nach der Methodik des WWF (World Wide Fund For Nature). Bis 2030 will Lidl als erster Händler in Deutschland den Anteil pflanzenbasierter Proteinquellen in seinem Sortiment auf 20 Prozent und den Anteil alternativer Molkereiprodukte auf 10 Prozent erhöhen.

