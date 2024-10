AI NATION

AI NATION: Berlin und München launchen neues Powerhouse zur KI-Start-up-Förderung

Die KI-Hotspots Berlin und München bieten künftig gemeinsam Förderprogramme für KI-Start-ups aus ganz Deutschland an

München (ots)

Dies ist ein wegweisender Moment für die deutsche Start-up-Szene: Mit der offiziellen Einführung von AI NATION bündeln die beiden erfolgreichsten Start-up-Ökosysteme Deutschlands ihre Angebote zur Start-up-Förderung im KI-Bereich. AI NATION entsteht auf Initiative von AI+MUNICH und dem Künstliche Intelligenz Entrepreneurship Zentrum (K.I.E.Z.) aus Berlin. In den vergangenen drei Jahren haben diese bereits über 188 KI-Start-ups betreut, durch die mehr als 750 Jobs geschaffen und mehr als 67 Millionen Euro Funding eingeworben wurden.

"Es muss noch mehr unserer sehr guten KI-Forschung in die Anwendung kommen", sagt Laura Möller, Direktorin von K.I.E.Z. "Hinter AI NATION stehen einige der erfolgreichsten Universitäten Deutschlands. In den vergangenen drei Jahren haben wir in München und Berlin viel Erfahrung gesammelt. Wir wissen, welche Unterstützung wissenschaftsbasierte KI-Start-ups brauchen, um schneller nachhaltig zu wachsen. Mit AI NATION wollen wir diese Erfahrungen auch gemeinsam mit Partnern in anderen Regionen zur Verfügung stellen", so Möller weiter.

AI NATION verfolgt einen unternehmerischen Ansatz in der Start-up-Förderung und bietet maßgeschneiderte Lösungen für wissenschaftsbasierte Early-Stage-Start-ups, die an der Spitze der KI-Technologie stehen. Erstmals stehen die Angebote auch Gründerinnen und Gründern aus ganz Deutschland offen.

"Durch die enge Zusammenarbeit zwischen AI+MUNICH und K.I.E.Z. vereinen wir die innovativen Ökosysteme von München und Berlin und bieten Start-ups landesweit die Möglichkeit, ihre visionären Ideen zu erfolgreichen Unternehmen zu entwickeln. Gemeinsam mit Partnern in ganz Deutschland wollen wir die Anzahl der geförderten KI-Start-ups signifikant steigern und den Zugang zu den besten KI-Start-up-Services erleichtern", sagt Frizzi Engler-Hamm, Geschäftsführerin der Munich Innovation Ecosystem GmbH.

AI NATION geht mit folgenden Programmangeboten an den Start:

THE POOL: Ein Programm zur Entwicklung KI-basierter Minimum Viable Products (MVPs). In Zusammenarbeit mit Talenten werden innovative Projekte entwickelt und vor Risikokapitalgebern präsentiert.

AI NATION Prototype Funding: Eine Finanzierungsinitiative für Studierende und Postgraduierte, die Deep-Tech-Projekte starten möchten. Im Rahmen eines intensiven Sprint-Prozesses mit Expertenunterstützung werden bahnbrechende Technologien entwickelt. Bewerbungen für den nächsten Durchlauf sind bis zum 6. Oktober möglich.

Bridge-to-Market-Programm: Ein Programm zur Transformation von KI-Forschung in marktfähige Produkte. Es unterstützt die Validierung der technischen Machbarkeit und der Marktfähigkeit des Konzepts und bietet juristische Beratung.

AI NATION Accelerator-Programm: Ein exklusives Programm zur Beschleunigung des Wachstums von Start-ups. Es bietet maßgeschneiderte Strategien für sofortige Skalierung und nachhaltigen Erfolg, ausgewählt von einer Expertenjury. AI NATION bietet ein großes Netzwerk an Mentoren, Zugang zu Pre-Seed-Finanzierung und Verbindungen zu KI-erfahrenen Investoren. Start-ups können in modernen Büro- und Laborräumen an ihren Projekten arbeiten, erhalten individuelles Coaching und Zugang zu führenden Unternehmen, Innovatoren und anderen Start-ups.

Über AI+MUNICH

AI+MUNICH ist eine Initiative, die sich auf die Förderung von Künstlicher Intelligenz (KI) und deren Anwendung in der Wirtschaft und Forschung konzentriert. Das Programm unterstützt Gründer, Start-ups und Unternehmen dabei, KI-Technologien zu entwickeln, in marktfähige Produkte zu überführen und langfristig am Markt zu etablieren.

AI+MUNICH bietet eine Plattform für Zusammenarbeit und Vernetzung, insbesondere im Münchener Raum, und bringt verschiedene Akteure aus Industrie, Wissenschaft und Investorenkreisen zusammen, um den Einsatz von KI in Deutschland zu fördern.

AI+MUNICH ist eines von bundesweit vier EXIST-Modellvorhaben für mehr Gründungen im KI-Bereich und wird vom Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz gefördert.

AI+MUNICH wird von der Munich Innovation Ecosystem GmbH zusammen mit dem Strascheg Center for Entrepreneurship und den TUM Venture Labs umgesetzt.

Über K.I.E.Z.

Das Künstliche Intelligenz Entrepreneurship Zentrum (K.I.E.Z.) fördert Gründungen wissenschaftsnaher Unternehmen im Bereich Künstlicher Intelligenz. Das Serviceangebot ist auf die spezifischen Bedürfnisse von KI-Start-ups ausgerichtet und umfasst die gesamte Innovationskette: von der Identifizierung von Gründungspotenzialen in der KI-Forschung über die gezielte Unterstützung in der Inkubationsphase bis hin zu einem KI-Accelerator-Programm.

K.I.E.Z. wird getragen von Science & Startups, dem Verbund der Gründungszentren der Berliner Universitäten - Freie Universität Berlin, Humboldt-Universität zu Berlin, Technische Universität Berlin in Kooperation mit der Charité - Universitätsmedizin Berlin.

K.I.E.Z. ist eines von bundesweit vier EXIST-Modellvorhaben für mehr Gründungen im KI- Bereich und wird vom Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz gefördert sowie vom Land Berlin kofinanziert.

Original-Content von: AI NATION, übermittelt durch news aktuell