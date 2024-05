Peter Pane

Neueröffnung an der Nordsee: Jetzt kommt Peter nach St. Peter

St. Peter Ording (ots)

Im Juli 2024 eröffnet die Restaurantkette Peter Pane ihr 55. Restaurant in St. Peter Ording. Zentral gelegen, in unmittelbarer Nähe der beeindruckenden Seebrücke und dem weitläufigen Strand, können Einheimische und Gäste leckere Burger, Salate und Cocktails genießen.

St. Peter Ording ist ein besonderer Ort und das nicht nur für seine Einheimischen und Gäste, sondern auch für Peter Pane. Denn die Restaurantkette ist bereits in einigen Ostseebädern vertreten und St. Peter Ording wird somit der allererste Standort an der Nordsee. Derzeit befindet sich das rote Backstein-Gebäude mit den großzügigen Glasfronten noch im Umbau. Doch schon bald lädt die Location auf 200 Quadratmetern Gastraum 180 große und kleine Gäste zum Genießen und Verweilen ein. Zusätzlich bietet die 270 Quadratmeter große Außenterrasse den perfekten Platz für eine Auszeit bei strahlendem Sonnenschein.

Peter's Leidenschaft ist es, Menschen eine schöne Zeit zu schenken

"Wer zu Peter kommt, soll den Alltag hinter sich lassen. Uns ist es eine große Freude unsere Gäste mit unseren leckeren Produkten und einem tollen Service zu überzeugen. Wir möchten unseren Gästen so eine kleine Auszeit vom Alltag, ein bisschen Sommerferien-Gefühl, ermöglichen.", sagt Patrick Junge, Inhaber der Burger-Restaurantkette. Unbeschwertheit und Freude wird vor allem auch durch die Produktauswahl ermöglicht - ob Veggie-, Rindfleisch- oder Chicken-Burger, Limonaden, Durstlöscher oder zuckerfreie Alternativen - die Auswahl ist riesig, sodass jeder fündig wird.

Peter Pane expandiert weiter

Nicht nur die Gäste machen die Burgerkette so erfolgreich. Bei Peter Pane arbeiten über 2.300 Teammitglieder leidenschaftlich daran das Potenzial der Marke weiter zu entfalten und umgekehrt werden auch die Mitarbeitenden täglich weiterentwickelt. In der unternehmenseigenen Peter's Akademie in Redefin werden die Kollegen geschult und z.B. auch auf die Übernahme von Führungsverantwortung vorbereitet. Für das neue Restaurant an der Nordsee werden gerne noch Bewerbungen entgegengenommen. Wer Teil des erfolgreichen Teams werden möchte, kann sich auf der Karriereseite https://jobs.peterpane.de/ bewerben.

Doch Peter Pane möchte mit den Restaurants mehr als nur Profit erzielen. Ein Teil des Gewinns wird z.B. in ökologische (Peter pflanzt) und soziale Projekte (Peter hilft) investiert. "Denn als Unternehmen übernehmen wir Verantwortung für eine Zukunft, in der wir alle leben möchten.", so Patrick Junge

Original-Content von: Peter Pane, übermittelt durch news aktuell