Liveevent mit MontanaBlack: Peter Pane und Gönrgy starten Kooperation mit dem "Gönn dir Menü"

Lübeck (ots)

Mit einem Liveevent bei Peter Pane in Hamburg hat der Star-Influencer MontanaBlack am vergangenen Sonntag die Kooperation zwischen Peter Pane und Gönrgy gestartet. Es wird in den nächsten zwei Monaten in den Burger-Restaurants das mit MontanaBlack und Gönrgy entwickelte Menü "Gönn dir Menü" geben. Je Menü geht ein Euro an die gemeinnützige Initiative "Peter hilft". Mit der Kooperation will das Lübecker Unternehmen vor allem die Generation Z ansprechen.

Die Burger-Profis von Peter Pane haben mit MontanaBlack und Gönrgy das "Gönn dir Menü" entwickelt. Dazu gehört ein veganer Burger namens "Der Held". Auf dem Brötchen stapeln sich unter anderem ein "Veg von Chicken"-Bratling (auf Wunsch auch mit Rindfleisch- oder Hähnchen-Patty), Wildkräuter, rote Zwiebeln, Guacamole und exotisches Mango-Chutney. Dazu gibt es Fritten und einen Drink mit dem von MontanaBlack kreierten Energy-Drink Gönrgy in der Sorte Tropical Exotic. Die Gäste haben die Wahl zwischen dem alkoholfreien Durstlöscher "Der Tropische" mit Maracuja-, Vanille- und Zitronengeschmack sowie einer alkoholhaltigen Cocktail-Variante mit Absolut Vodka.

Gönrgy steht für das positive Lebensgefühl, das MontanaBlack in seinen Stories und im persönlichen Alltag verkörpert und vermittelt: Er nimmt sich seine Feelgood-Momente, begegnet seinem Gegenüber mit Neidfreiheit, Großzügigkeit und ehrlicher Emotionalität, gönnt sich und vor Allem auch anderen die materiellen und sinnlichen Freuden des Lebens.

Sein Lebensmotto "G steht für Gönnen" hat das Lebensgefühl und die Alltagssprache einer ganzen Generation nachhaltig geprägt. Was wäre also konsequenter als diese Botschaft zum Markenkern von Gönrgy zu machen und dass "es sich gut gehen lassen" zur Tugend zu erheben.

"Ich möchte alle Menschen mit dem Gedanken "G steht für Gönnen" inspirieren, sich selbst und Anderen regelmäßig etwas Gutes zu tun." - MontanaBlack

Pro Menü wird ein Euro an die Initiative "Peter hilft" gespendet

Das komplette Menü kostet 14,90 Euro. Davon geht ein Euro an die Kinderhilfsinitiative "Peter hilft". Diese unterstützt mit dem Geld Einrichtungen, die sich um Therapiehunde für Kinder kümmern. Dies sind die Organisationen "Therapiehunde Deutschland e.V". und "Assistenzhunde Verbund" aus Bayern sowie "Hunde für Handicaps" aus Berlin.

Das Menü ist ab dem 8. Januar 2024 in allen Peter Pane-Restaurants im Angebot. Einen Tag zuvor findet die Premiere in einer Hamburger Filiale statt. MontanaBlack ist auch vor Ort und überträgt seinen Besuch live bei Twitch.

"MontanaBlack überzeugt durch seine Echtheit und erreicht ein breites Publikum, genau wie wir bei Peter Pane", sagt Patrick Junge, Geschäftsführer von Peter Pane, mit Blick auf seine sechs Millionen Gäste pro Jahr. "Zudem passt seine Philosophie sehr gut zu uns, da wir mit unseren authentischen Mitarbeitern unseren Gästen eine schöne Zeit in besonderer Atmosphäre schenken. Daher freuen wir uns sehr über diese Partnerschaft."

MontanaBlack, von seinen Fans auch liebevoll Monte genannt, ist seit beinahe einem Jahrzehnt als YouTuber und Livestreamer aktiv und zählt seit Jahren zu den erfolgreichsten Akteuren auf Twitch. Mit einer Gefolgschaft von insgesamt mehr als 20 Mio. Usern auf Instagram, YouTube und Co., sowie einer akkumulierten Bruttoreichweite von mehr als 120 Mio. Impressions pro Woche zählt er zu den größten Influencern im deutschsprachigen Raum. Aber auch außerhalb der digitalen Welt findet er Gehör: Neben Auftritten im TV u.a. bei SternTV, erschien 2019 seine Biografie "Montanablack - vom Junkie zum Youtuber", die sich über 33 Wochen in der Spiegel-Bestsellerliste hielt. Das gleichnamige Hörbuch wurde im selben Jahr zum "Meistgehörten Hörbuch des Jahres" gekrönt.

Gönrgy ist der erste Energy-Drink, der auf das Lebensgefühl der Social-Media-Generation einzahlt. Ziel von Gönrgy ist es, zu den Top 5 Energy-Drink-Marken in der Region DACH zu avancieren. Hierbei fungiert MontanaBlack als Markenbotschafter und wird langfristig verstärkt in seiner Rolle als Gesellschafter, Ideengeber und Netzwerker agieren, um die Social-Media-Community hinter einer Marke zu vereinen.

