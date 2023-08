HUF HAUS GmbH & Co. KG

Ebenerdig, stufenlos und absolut modern: Bungalow in alter holländischer Landschaft

Huf Haus setzt Trends für ebenerdiges Wohnen: Luxus-Bungalows aus Holz und Glas

Hartenfels

In einem kleinen Dorf in der Provinz Südholland hat sich Ehepaar Janssen den Traum vom eigenen HUF Haus erfüllt: ein Bungalow mit organischen Formen und großen Glasflächen, eingebettet in eine traumhafte Landschaft mit altem Baumbestand, Wiesen und Wasserwegen.

Malerisch führt eine Brücke über das Wasser zum Eingangstor des Hauses, das rechts und links von prachtvollen Gräsern und Blumen gesäumt ist. Die asymmetrische Lage des Hauses auf dem Grundstück, direkt an der Grenze zum Naturschutzgebiet, inspirierte HUF Ingenieur Onno Brasser zu einem asymmetrischen Bungalow-Entwurf mit Sichtachsen auf die verschiedenen Wasserwege. Dank der transparenten Holz-Glas-Architektur mit bodentiefer Verglasung ein Leichtes.

"Wir hatten mehrere Grundstücke im Auge und stellten Herrn Brasser die Frage, für welches er sich entscheiden würde", erinnern sich die Bauherren. Eine große Verantwortung, denn ihr erfahrener Ansprechpartner Niederlande entschied sich für ein Grundstück, das die beiden selbst nicht ganz oben auf ihrer Liste hatten. Doch die idyllische Lage mit kurvenreichen Straßen, Gräben, Brücken und Kopfweiden überzeugte das Ehepaar, wenngleich es einige Herausforderungen zu berücksichtigen galt.

"Durch den schwierigen Baugrund mit Lage unterhalb des Meeresspiegels und die Nähe zum Naturschutzgebiet, mussten wir uns einiges einfallen lassen, um einen reibungslosen Bau des Hauses zu gewährleisten", berichtet Onno Brasser. Zum Beispiel, dass das gesamte Gebäude auf einem sogenannten "Afzinkkelder" (Tauch- oder Absenkkeller) mit 30 Meter langen Rammpfählen steht. Dieser wiederum befindet sich in einer speziell entwässerten Fläche (Polder), in der der Wasserspiegel bis auf 10 cm genau reguliert werden kann.

"Der Prozess vom weißen Blatt Papier bis zum komplett eingerichteten Haus von HUF, unter Berücksichtigung aller Voraussetzungen, hat uns enorm geholfen. Auch die sehr angenehme und proaktive Haltung der zuständigen Behörde hat uns darin bekräftigt, das Projekt voranzutreiben. Die anschließende Ausführung der unterschiedlichen Gewerke war auf sehr hohem Niveau", so Herr Janssen.

Heute ist keine Rede mehr von Genehmigungen und Bauvorschriften, denn die beiden genießen ihr neues Lebensgefühl im offen gestalteten Bungalow, der barrierefrei perfekt für das Alter geeignet ist. Wohngesunde Materialien, eine umweltfreundliche Wärmepumpe und eigener Strom vom Dach machen das Architektenhaus zu einem zukunftsfähigen Statement. Für noch mehr Komfort sorgt ein Smart-Home-System, über das sich wichtige Funktionen wie Licht oder Jalousien bequem per Knopfdruck steuern lassen.

Dank fließender Grundrissgestaltung und bodentiefer Glaselemente wird die spektakuläre Natur Teil des täglichen Lebens. Die versetzten Pultdächer und der Erker auf der Westseite sorgen für eine lebendige Architektursprache, die sich harmonisch mit der Umgebung verbindet.

