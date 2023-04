HUF HAUS GmbH & Co. KG

Fertighauspionier Franz Huf feiert 96. Geburtstag

Hartenfels (ots)

Ehrenbürger und Träger des Bundesverdienstkreuzes sowie der Wirtschaftsmedaille Rheinland-Pfalz Franz Huf, geboren am 2. April 1927, feiert am Sonntag seinen 96. Geburtstag. Der Jubilar legte den Grundstein für die Erfolgsgeschichte der modernen Fachwerkhäuser von HUF HAUS und prägte in vielerlei Hinsicht die Fertighausbranche.

Heute baut das Familienunternehmen, das bereits in vierter Generation geführt wird, schlüsselfertige Architektenhäuser in ganz Europa.

Fünf Jahrzehnte leitete Franz Huf das Westerwälder Traditionsunternehmen HUF HAUS, das sich von einer Zimmerei mit Sägewerk zum Hidden Champion für moderne Fachwerkhäuser entwickelt hat. Immer an seiner Seite: Seine Frau Marianne. Gemeinsam zählt das Paar neun Kinder, 23 Enkel und 27 Urenkel.

"Ich hatte 1959 das Glück, das man als Unternehmer braucht, und hörte zufällig einen Vortrag über Fertighäuser. Und habe meinen Mut zusammengenommen und gedacht: Franz, das kannst du auch", berichtet der Jubilar. Nur ein Jahr später baute Franz Huf das erste Fertighaus in der Kölner Filiale der Kaufhof AG, ein 75 Quadratmeter großer Flachdachbau mit Holzverschalung.

Nach dem großen Erfolg der Kaufhofhäuser entschied er sich dazu, eine eigene Vertriebsstruktur aufzubauen und ein eigenes Hausprogramm ins Leben zu rufen. 1972 schlug dann die Geburtsstunde des legendären "FACHWERKHAUS 2000", dessen prophetischer Name die eher traditionellen Wohn- und Lebensformen dieser Zeit auf den Kopf stellte. Entwickelt von Architekt Manfred Adams dient die zeitlose Architektursprache noch heute als Richtschnur für neue Hausentwürfe - auch wenn sich die Technologien rasant weiterentwickelt haben.

Franz Huf war immer gerne Unternehmer. Auch heute ist er noch regelmäßig zu Gast in Hartenfels - zusammen mit dem HUF Rentner-Chor oder in seiner Funktion als Vorsitzender der HUF Rentnerfamilie.

Original-Content von: HUF HAUS GmbH & Co. KG, übermittelt durch news aktuell