HUF HAUS GmbH & Co. KG

HUF HAUS präsentiert nachhaltiges Tiny House in Premiumqualität

Bild-Infos

Download

Hartenfels (ots)

Ab sofort ergänzt das HUF Tiny House mit luxuriöser Ausstattung und einem Maximum an Qualität das Produktportfolio von HUF HAUS. Ob als Wellness-Oase in Ergänzung zum Bestandsgebäude oder als Ferienhaus auf einem separaten Grundstück: das HUF Tiny House zeigt, wie Minimalismus nachhaltig und komfortabel gestaltet werden kann. Dank des enorm hohen Vorfertigungsgrades wird das schlüsselfertige Minihaus samt Elektroinstallationen und Haustechnik in nur zwei Tagen montiert und angeschlossen.

HUF Häuser sind individuelle Architektenhäuser und lassen sich dank der modernen Fachwerkarchitektur immer wieder neu erfinden. Anspruchsvolles Design, kluge Raumplanung und eine kompromisslose Qualität stecken dabei in jedem Quadratmeter. So auch im Tiny House aus Holz und Glas, das ausschließlich im Werk in Hartenfels produziert und schlüsselfertig ausgebaut wird. Das gläserne Raumwunder mit bis zu 50 Quadratmetern Hausgrundfläche wird für den Transport sorgfältig verpackt und "am Stück" auf das vorbereitete Grundstück geliefert. Vor Ort sorgen Monteure des Unternehmens für den letzten Feinschliff.

"Tiny Häuser gelten oft als Symbol einer nachhaltigen Lebensweise. Damit sich dieser Wunsch auch langfristig bewahrheitet, bedarf es einer sehr hohen Material- und Ausführungsqualität. Denn im Winter möchte man nicht frieren und im Sommer muss die Dämmung eine Überhitzung verhindern. Im HUF Tiny House kommen daher ausschließlich die wohngesunden Materialien der 'Großen' zum Einsatz. Hochwirksame Außenwände, eine Dreifach-Isolierverglasung sowie ein wärmegedämmtes Flachdach sorgen in Kombination mit einer Lüftungs- bzw. Klimaanlage für angenehme Temperaturen und eine optimale Raumluftqualität", erklärt Benedikt Huf, geschäftsführender Gesellschafter von HUF HAUS.

Sensoren messen darüber hinaus die Luftqualität und steuern die Lüftung ganz automatisch. Da das Tiny House mit demselben Qualitätsanspruch gefertigt wird wie beispielsweise Einfamilienhäuser von HUF HAUS - alle HUF Häuser sind mit der goldenen Plakette der Deutschen Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen e. V. ausgezeichnet - kommen ausschließlich wohngesunde und baubiologisch einwandfreie Materialien zum Einsatz.

Smarte Möbelkonzepte

Das Leben im HUF Tiny House verspricht einen Zugewinn an Freiheit und Flexibilität - allerdings steht dafür auch weniger Platz als üblich zur Verfügung. Deshalb gilt: Je kompakter der Raum, desto cleverer müssen die Möbelkonzepte sein. Denn jeder Zentimeter und jede Nische können klug für Stauraum oder funktionale Flächen genutzt werden. Wie das aussehen kann, zeigen die Experten der Möbelmanufaktur StilART, einem Tochterunternehmen von HUF HAUS, die speziell für das Tiny House komplexe Details entwickelt haben: Klappbare Esstische oder Küchenfronten, Garderoben mit versteckter Sitzfunktion, Schrank-Bett-Systeme oder Spülmaschinen, die elegant in einer Schublade verschwinden.

Interessenten können ab sofort aus drei Projektbeispielen wählen oder ihr ganz individuelles Tiny House zusammen mit den Architekten von HUF HAUS planen.

Zusätzlich soll das HUF Dorf in Hartenfels bald um ein Musterhaus als Tiny House ergänzt werden.

Original-Content von: HUF HAUS GmbH & Co. KG, übermittelt durch news aktuell