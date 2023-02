HUF HAUS GmbH & Co. KG

Holzhäuser von HUF HAUS im Bauhaus-Look: Wie sich die Ideen des beliebten Bauhaus-Stils auf das 21. Jahrhundert übertragen lassen

Wie sich die Ideen des beliebten Bauhaus-Stils auf das 21. Jahrhundert übertragen lassen, zeigt dieses zweigeschossige Architektenhaus in moderner Holz-Glas-Optik: ein kubischer Baukörper mit Flachdach, klarer Struktur und offener Grundrissgestaltung. Zur Straßenseite hin mit geschützten Fassaden-Elementen, zum Garten großzügig verglast und transparent.

Die vierköpfige Familie hat im Großraum München ihr individuelles HUF Haus mit rund 212 Quadratmetern Grundfläche auf zwei Vollgeschossen realisiert - ein aufgeständerter Balkon erweitert im Obergeschoss den Wohnraum der beiden Kinderzimmer und dient gleichzeitig auf der Terrasse im Garten als Schutz vor Wind und Wetter.

"Das zeitlose Design und die faszinierende Architektur waren das Erste, was uns an einem HUF Haus gereizt hat. Die Entscheidung fiel auf ein puristisches MODUM mit Flachdach. Die dunklen Holzbalken, die offene Bauweise und die bodentiefen Glasfronten sind genau das, was wir wollten. Wir fühlen uns sehr wohl", resümiert das Ehepaar.

Umringt von Bäumen, Sträuchern und Wiesen ist das Fachwerkhaus zur Gartenseite vor neugierigen Blicken geschützt. Dementsprechend zieren bodentiefe Glasfronten die Fassade auf der Rückseite und ermöglichen Ausblicke ins Grüne ... und ins Blaue. Denn in der schicken Holzveranda ist ein Outdoor-Pool eingelassen, der bündig mit den Holzbohlen abschließt und so besonders harmonisch wirkt.

"Am liebsten halten wir uns im Erdgeschoss auf, wo die Glaselemente einen tollen Blick in den Garten zulassen. Da ist uns die Entscheidung für HUF HAUS in der Tat leichtgefallen - kein anderer Anbieter hat uns in diesem Segment überzeugt. Die großen transparenten Fronten sind einfach ein Highlight und absolut elegant und modern gelöst", freut sich die Bauherrin noch heute über die Entscheidung für das Familienunternehmen aus dem Westerwald. Für Sichtschutz ist dennoch gesorgt: Elegante, schwarze Jalousien lassen sich bequem per Knopfdruck steuern und unterstreichen den edlen Look der dunklen Fachwerkkonstruktion.

Die Innenräume des Hauses sind ebenfalls konsequent offen gestaltet - fließende Übergänge zwischen den Räumen finden sich vor allem zwischen der modernen Küche, dem Essbereich mit Kamin und dem gemütlichen Wohnzimmer. Verstärkt wird dieser Eindruck durch den nahezu fugenlosen Fußboden.

Um den Eingangsbereich optisch abzutrennen, hat sich das Ehepaar für kunstvolle Holzlamellen in Hausfarbe entschieden, die senkrecht aufgestellt bis zur Decke reichen. Ästhetik und Funktion gehen in diesem Haus Hand in Hand, denn zusätzlich verfügt das ebenerdige Geschoss über ein Gästebad, eine Garderobe und einen praktischen Vorratsraum.

Im Dachgeschoss befinden sich das Masterbedroom en suite, eine große Ankleide, zwei weitere Schlafräume mit eigenem Badezimmer und ein Büro, das von viel Tageslicht profitiert.

Beheizt wird das ohnehin effiziente Fachwerkhaus mittels Sole-Wasser-Wärmepumpe, die Wärmeverteilung erfolgt über eine Fußbodenheizung. Sogar die Photovoltaikanlage hat das Ehepaar, dank präziser Vorfertigung im Werk, schon von den Spezialisten aus Hartenfels vorbereiten lassen.

Die Weiterentwicklung der Bauhaus-Idee ist in diesem HUF Haus auf besondere Weise spürbar. Die klare Formensprache und der ausdrucksvolle Stil sind geblieben. Technisch und energetisch sind die Architektenhäuser aus Holz und Glas jedoch nicht mehr mit ihren Vorgängern zu vergleichen: Das zweigeschossige Einfamilienhaus entspricht der besten Energieeffizienzklasse A+ und ist mit dem goldenen Nachhaltigkeitssiegel der Deutschen Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen e. V. ausgezeichnet.

