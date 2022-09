Kölner Stadt-Anzeiger

Woelki: Erzbistum Köln hat bei Missbrauchsaufarbeitung Maßstäbe gesetzt - Kritik an anderen Bistümern

Köln. (ots)

Der Kölner Kardinal Rainer Woelki hat die Aufarbeitung der Missbrauchsfälle in seinem Erzbistum verteidigt und indirekt anderen deutschen Bischöfen Zögerlichkeit vorgeworfen. "Man könnte sagen: Andere haben geredet, wir haben gehandelt", sagte Woelki in einem Interview mit dem "Kölner Stadt-Anzeiger" (Samstag-Ausgabe). Er sei "fest davon überzeugt, dass wir gute Arbeit gemacht haben". In der Aufarbeitung des Missbrauchs habe das Erzbistum "bei allen Schwierigkeiten - Maßstäbe gesetzt". "Ohne mich hätte es all das, was wir schon erreicht haben, doch gar nicht gegeben!", so der Erzbischof. Mit Blick auf andere Bistümer fügte er hinzu: "Ohne Kollegenschelte betreiben zu wollen: Sie lesen doch alle Zeitung und wissen, was in anderen Diözesen los ist. In Köln sind wir vorangegangen und haben sicher viel Lehrgeld bezahlt."

www.ksta.de/39915018

Original-Content von: Kölner Stadt-Anzeiger, übermittelt durch news aktuell