HUF HAUS GmbH & Co. KG

HUF HAUS investiert 800.000 Euro in neue Maschinen am Produktionsstandort Hartenfels/ HUF HAUS stärkt Produktionsstandort

Hartenfels

Mit der Inbetriebnahme eines neuen CNC-Bearbeitungszentrums und einer Flutanlage zur Beschichtung von Bauteilen untermauert das Familienunternehmen erneut seine Überzeugung für den Produktionsstandort Hartenfels und den Anspruch an höchste Qualität im komplexen Fertigungsprozess. Beide Maschinen sind mit modernster Steuerungstechnik ausgestattet und sorgen für noch effizienteres und präziseres Arbeiten.

30 unterschiedliche Werkzeuge, hochgenaue Lasertechnik und eine 3-D-Simulation mit Kollisionsüberwachung gehören zu den Highlights, die das neue 5-Achs-Bearbeitungszentrum aus dem Hause HOLZ-HER zu bieten hat. Mit einer Investition von rund 350.000 EUR bietet das computergestützte System enorme Flexibilität und höchste Präzision in der Bearbeitung von Werkstücken: ob schneiden, bohren, nuten, falzen, schleifen oder fräsen im sogenannten Highspeed-Modus. Dank dreidimensionaler Simulationen kann der Maschinenführer die Bearbeitungsschritte für jedes Holzteil zunächst am Computer durchspielen, beispielsweise den Materialabtrag vom Werkstück. Die Software berechnet dabei selbstständig den optimalen und zeitsparendsten Ablauf der Bearbeitungszyklen und behebt Kollisionen, bevor diese entstehen.

Die neue Flutanlage, die sich ebenfalls in der Produktion & HUF Dorf erleben in Hartenfels befindet, dient zur Beschichtung der hochwertigen Bauteile und besitzt fünf Bürsten zur Farbverteilung sowie spezielle Fächerdüsen, die für einen einheitlichen Farbauftrag sorgen. Dank angetriebener Quer- und Rollenförderer können Bauteile mit einer Länge bis zu 12 Metern einfach und sicher bewegt werden.

Die Vermessung und der Transport erfolgen dabei automatisch. In der Maschine befindet sich außerdem ein spezielles Luftgebläse, sodass die Grundierung sofort trocknet - im Anschluss wird jedes Bauteil kontrolliert und mit einer Innen- oder Außenlasur versehen. HUF Kunden wählen zwischen den Farben Ebenholz, Dunkelgrau, Grau und Weiß. Erste Messungen in der Halle zeigen, dass die Bearbeitungszeit in der Flutanlage (Hersteller Sarmax) bereits um ca. 1/3 reduziert werden konnte.

"Die strategische Optimierung der Produktionsprozesse ist sowohl für unsere Kunden als auch für unsere Mitarbeiter ein wichtiges Signal. Moderne Technologien spielen für uns eine große Rolle, genauso wie die Menschen. Für unsere Fachkräfte bedeuten die neuen Maschinen flexibleres und ergonomischeres Arbeiten - unsere Kunden profitieren von effizienterenAbläufen und einer optimierten Vorfertigung ihrer Häuser", erläutert Christoph Schmidt, Geschäftsführer von HUF HAUS.

Bereits im Herbst 2023 steht die nächste Investition mit rund 900.000 Euro im Unternehmen an: eine leistungsstarke computergesteuerte Abbundanlage wird den Maschinenpark in Hartenfels ergänzen. 2024 folgt die Inbetriebnahme einer neuen Schleifmaschine.

Original-Content von: HUF HAUS GmbH & Co. KG, übermittelt durch news aktuell