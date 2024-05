MagentaSport

Eishockey WM 2 Viertelfinals am Donnerstag live bei MagentaSport: Deutschland - Schweiz ab 16 Uhr, Schweden - Finnland 20 Uhr

"Alles kann passieren!" im Viertelfinal-Derby: "Da ist immer Feuer drin"

Da werden gute Erinnerungen an die WM 2023 wach: Deutschland trifft im Viertelfinale auf die Schweiz (Donnerstag ab 16 Uhr live bei MagentaSport). Vor gut einem Jahr gewannen die Deutschen dieses WM-Duell mit 3:1. Eine Art Initialzündung: die DEB-Auswahl wurde durch diese Leistung damals bis ins Finale getragen. "Es ist ein Spiel, alles kann passieren", sagt Lukas Reichel, WM-Neuling, der beim 6:3 zum Abschluss der Gruppenphase gegen Frankreich ein Tor und einen Assist markierte. "Das ist ein Derby, da ist immer Feuer drin", freut sich Kai Wissmann auf die Schweizer und verordnete für die K.O.-Runde nach dem rekordverdächtigen Torverhältnis von 34:24 erst mal "Defense first" verordnete. MagentaSport zeigt ein weiteres Viertelfinale-Derby am Donnerstag: Schweden gegen Finnland ab 20 Uhr.

Die 87. IIHF-Eishockey-Weltmeisterschaft in Tschechien gibt's noch bis 26. Mai live bei MagentaSport. Am Donnerstag überträgt MagentaSport das Viertelfinale der deutschen Mannschaft gegen die Schweiz ab 16Uhr aus Ostrava sowie Schweden gegen Finnland ab 20 Uhr. Alex Kunz und Patrick Ehelechner melden sich aus dem Studio, Sascha Bandermann ist als Field-Reporter in Ostrava unterwegs. Außerdem zeigt MagentaSport alle Halbfinals am Samstag, das Spiel um Platz 3 und das Finale der Eishockey-Weltmeisterschaft am Sonntag.

Bundestrainer Harold Kreis hatte eine "sehr gute Gruppenphase" ausgemacht, die Deutschland nach 2 Niederlagen und 5 Siegen als Dritter hinter Schweden und USA abschloss. "Somit gehen wir guter Dinge, mit guter Stimmung und mit einem guten Gefühl ins Viertelfinale." Koffer packen muss das DEB-Team auch nicht: sie bleibt an der Spielstätte in Ostrava. "Ich werde jetzt mal meine Hemden zusammenfalten", hatte Kreis noch am Dienstag noch mit einem Schmunzeln angekündigt, als es um die Frage ging: wo und gegen wen wird das Viertelfinale stattfinden. Kann er verschieben - vielleicht sogar bis Sonntag.

Die Schweizer wurden in der Gruppe Zweiter, nach nur einer Niederlage gegen Titelverteidiger Kanada.

Deutschland kommt weiter: "Weil wir an uns glauben!"

Kai Wissmann ist so optimistisch wie das gesamte deutsche Team. Deutschland kommt gegen die Schweiz weiter, so Wissmann: "Weil wir an uns glauben!" Die taktische Parole des Berliner Meister-Kapitäns lautet: "Erstmal die Defensive halten und sichergehen. Chancen werden wir immer bekommen, wir haben die Qualität für Tore. Jetzt erstmal "Defense first"."

Lukas Reichel, letzte WM nicht dabei, glaubt an den besonderen Team-Spirit. "Das hat schon Spaß gemacht. Wir kommen mit jedem Spiel besser zusammen. Die Chemie im Team wird immer besser."

Der Link zum Doppel-Interview Reichel und Wissmann: clipro.tv/player?publishJobID=MmNCYzBnREJySm9PcHZ3a2xSdjRUN1dyMGszNUVHRVZZbE9rTmdjV3VOQT0=

Eishockey-WM live bei MagentaSport

Viertelfinale

Donnerstag, 23.05.24

Ab 16 Uhr: Deutschland - Schweiz

Ab 20 Uhr: Schweden - Finnland

Weitere Spiele in der K.O.-Runde live:

Samstag, 25. Mai: 2x Halbfinale (ab 14.00 Uhr/18.00 Uhr)

Sonntag, 26. Mai: Spiel um Platz 3 (ab 15 Uhr), Finale (ab 20 Uhr)

