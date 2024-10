FM Growth GmbH

Bewährte Strategien für maximale Wirkung: Maximilian Karpf verrät, wie Unternehmen im B2B-Marketing auch mit geringem Budget erfolgreich werden

Ohne B2B-Marketing kommen viele Unternehmen nicht zurecht - doch was, wenn das Budget dafür nicht ausreicht und die Zukunft deshalb ungewiss erscheint? Gibt es nicht Mittel und Wege, um die Geschäftsbeziehungen auch bei geringem finanziellen Spielraum auszubauen und langfristig Kunden zu gewinnen?

Gerade für kleine und mittelständische Unternehmen und Start-ups sind stabile Geschäftsbeziehungen im B2B-Bereich von enormer Bedeutung. Den meisten von ihnen stehen aber nur begrenzte Ressourcen für das Marketing zur Verfügung - und das gilt sowohl finanziell als auch personell. Weil den Aktivitäten damit ein enger Rahmen gesetzt zu sein scheint, stellt sich für die Unternehmen zwangsläufig die Frage, wie sie ein höheres Budget für das B2B-Marketing freisetzen können. "Die Verantwortlichen in den Unternehmen sind tatsächlich häufig der festen Überzeugung, dass ihre Möglichkeiten im B2B-Marketing allein vom finanziellen Aufwand abhängen", sagt Maximilian Karpf, Geschäftsführer von FM Sales. "Das führt letztendlich dazu, dass sie den Bereich vernachlässigen, obwohl ihnen bewusst ist, wie wichtig strategische Partnerschaften sind, wenn es um wiederkehrende Aufträge und den langfristigen Unternehmenserfolg geht. Irgendwann kommt dann aber logischerweise der Tag, an dem sie mit dem Rücken zur Wand stehen."

"Für B2B-Marketing ist schon längst kein hohes Budget mehr erforderlich. Wer gute Resultate erreichen möchte, kommt heute mit Kreativität und durchdachten Konzepten ans Ziel. Mit dem richtigen Ansatz können sich kleine Unternehmen sogar von ihren größeren Konkurrenten absetzen", fügt der Unternehmensberater hinzu, der seine Expertise bei Unternehmen wie LinkedIn, Oracle und Personio erworben hat. Mit FM Sales entwickelt er Strategien für den B2B-Bereich, um bei KMU und Start-ups spezifische Prozesse und Strukturen einzuführen, die ein langfristiges Wachstum ermöglichen. Wie sich sinnvolles B2B-Marketing mit einem kleinen Budget umsetzen lässt, hat Maximilian Karpf im Folgenden zusammengefasst.

1. Content: Marketing ohne große finanzielle Mittel

Content-Marketing benötigt kein großes Budget - mit den richtigen Strategien und guten Ideen kommen Unternehmen auch im B2B-Bereich mit geringen finanziellen Mitteln aus. Dabei geht es in erster Linie um originellen Content, der die Kunden wirklich anspricht. Kreativität ist also das Zauberwort, wobei die Inhalte bei allem Einfallsreichtum immer authentisch bleiben müssen, sodass sie das Unternehmen und sein Angebot beiläufig präsentieren. Content-Marketing ist ein exzellentes Konzept, um organisch, das heißt unbezahlt, Reichweite aufzubauen. Als hilfreich haben sich dabei Kooperationen mit anderen Unternehmen erwiesen, weil die gegenseitige Unterstützung alle voranbringt.

Ein Beispiel für budgetfreundliches Content-Marketing ist ein Blog auf der Unternehmenswebseite. Eine solche Informationsplattform bietet gute Möglichkeiten, um die Expertise des Unternehmens zu zeigen und letztlich Kunden zu gewinnen. Von klaren Werbebotschaften sollte hier allerdings Abstand genommen werden: Inhaltlich muss es sich vielmehr um Problemlösungen drehen, die für potenzielle Kunden auch tatsächlich interessant sind. Für eine effiziente Erstellung der Inhalte können kostenlose Tools wie Linguee genutzt werden, das Übersetzungen erleichtert. Die Texte sollten zudem suchmaschinenoptimiert sein und zusätzlich über die sozialen Netzwerke verbreitet werden, damit sie die nötige Reichweite entwickeln. Die Devise lautet: Sei präsent und hilfreich, wobei Qualität über Quantität geht.

2. Social Media richtig nutzen

Die sozialen Medien bieten für Unternehmen einen Schatz an kostenlosen Marketingmöglichkeiten. Wer regelmäßig mit seinen Kunden kommuniziert, bleibt ihnen dauerhaft verbunden. Auch ohne hohes Budget lassen sich über Plattformen wie LinkedIn, Xing, Instagram oder Facebook große Reichweiten erzielen und direkte Kontakte zu potenziellen Kunden herstellen. Dabei gilt es, Hashtags zu nutzen, mit der Zielgruppe zu interagieren, relevante Inhalte zu teilen, um am Ende die eigene Marke zu stärken. Kreativität und Konsistenz sind an dieser Stelle der Schlüssel zum Erfolg. Wer präsent ist und auf Kommentare und Nachrichten schnell reagiert, zeigt, dass er für seine Kunden da ist und baut damit langfristige Beziehungen auf. Ein Unternehmen, das ein kostengünstiges B2B-Marketing umsetzen möchte, lässt am besten seine Online-Präsenz für sich arbeiten.

3. Networking: Es müssen keine teuren Events sein

In vielen Unternehmen herrscht die Meinung vor, dass Networking ohne teure und exklusive Events unmöglich ist. Doch das ist ein grundlegender Irrtum, denn im B2B-Bereich funktioniert es auch mit guten Strategien zur Kontaktpflege. Digitale Plattformen wie LinkedIn, Xing und ganz besonders spezifische Branchenforen lassen sich nutzen, um mit potenziellen Kunden oder Partnern in Kontakt zu treten. Dabei geht es vor allem darum, in relevanten Diskussionen aktiv zu sein und sein Wissen freigiebig zu teilen. Die zunächst losen Kontakte müssen dann verstetigt werden, wobei persönliche E-Mails oder Video-Calls Wunder wirken können. Eine weitere gute Idee ist der Besuch kostenloser Meetups oder Webinare, mit denen sich das Netzwerk ohne finanziellen Aufwand erweitern lässt. Es dreht sich nicht darum, viel Geld in die Hand zu nehmen, sondern Zeit und Ressourcen richtig einzusetzen. Auf diese Weise baut ein Unternehmen Beziehungen auf, die auf Vertrauen und gegenseitigem Nutzen basieren.

4. Effiziente Tools: Kostengünstiges Projektmanagement

Es stehen heute dank innovativer Technologien zahlreiche kostenfreie oder kostengünstige Plattformen zur Verfügung, die ein Unternehmen bei der Organisation, der Planung und der Durchführung seiner Projekte unterstützen. Das reicht von der Aufgabenverwaltung über die Zeiterfassung bis hin zur Teamkommunikation. Dabei bieten diese Tools eine Vielzahl an Funktionen, um die Prozesse zu optimieren. Plattformen wie Trello, Asana oder ClickUp haben sich bewährt, wenn es sich darum dreht, Projekte zu strukturieren und zu managen. Ihre Nutzung hilft dabei, Zeit zu sparen, die Produktivität zu steigern und den Überblick zu behalten. B2B-Marketing wird damit zum Kinderspiel - und das auch bei einem knappen Budget.

Fazit: Kreativität und Geschick sind gefragt

Ein Unternehmen, das mit begrenzten Ressourcen für das B2B-Marketing umgehen muss, sollte sie durchdacht einsetzen. Dafür sind vor allem Einfallsreichtum und unkonventionelles Denken gefragt. Mit Networking und Content-Marketing können potenzielle Kunden trotz geringer finanzieller Mittel erreicht werden, während die sozialen Medien dafür sorgen, dass sich die Botschaften immer weiter verbreiten. Wer dazu noch die richtigen Tools einsetzt, kann sein B2B-Marketing kostengünstig umsetzen. Von einem geringen Budget muss sich somit kein Unternehmen ausbremsen lassen.

